Comunicado de prensa de Business Wire: Bacardi

Bacardi, la mayor empresa privada de bebidas alcohólicas del mundo, quiere reducir aproximadamente 140 toneladas de plástico de un solo uso al año. Para ello, eliminará los vertedores de plástico de sus botellas en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, España y Portugal.

Removal of plastic pourers from bottles in the Bacardi portfolio will cut approximately 140 tons of plastic used annually (Photo: Business Wire)

El habitual accesorio de plástico no rellenable, usado en todo el sector de las bebidas espirituosas, actualmente se encuentra en las botellas de varias marcas de bebidas icónicas de la empresa, como: ron BACARDÍ®, MARTINI® Fiero, ginebra BOMBAY SAPPHIRE® y mezcla de wiski escocés DEWAR'S® White Label.

El proceso de retirada ya ha comenzado y, a principios del año que viene, todas las botellas de 1,75 l de ron BACARDÍ (incluidas las de Superior, Gold y Coconut) en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico dejarán de llevar el vertedor de plástico, con lo que se reducirán 76 toneladas de plástico al año.

En España y Portugal, este vertedor de plástico se retirará de todas las marcas de la cartera de Bacardi en los próximos seis meses.

"Tomamos esta medida audaz porque es lo que hay que hacer por el planeta", afirma Rodolfo Nervi, vicepresidente de Seguridad, Calidad y Sostenibilidad Global de Bacardi. "Como empresa familiar con más de 160 años de antigüedad, ser pioneros en el cambio está en nuestro ADN, y estamos orgullosos de liderar la industria al dar otro gran paso hacia la consecución de nuestro compromiso de no utilizar ningún plástico en 2030".

Bacardi está revisando cada una de las formas en que utiliza actualmente el plástico y estudiando si puede eliminarse o sustituirse por una alternativa más sostenible. En 2023 se alcanzará un hito importante, cuando la empresa elimine todo el plástico de un solo uso de sus envases de regalo y de los materiales de los puntos de venta.

Rodolfo Nervi añadió: "Los consumidores seguirán disfrutando de la misma calidad y el mismo sabor excepcionales de toda nuestra cartera de marcas mientras continuamos nuestra apuesta por un futuro más sostenible".

Para más información sobre Bacardi y sus compromisos medioambientales, sociales y de gobierno, incluida su implicación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, visite www.bacardilimited.com/good-spirited.

Acerca de Bacardi

Bacardi Limited, la empresa privada de bebidas alcohólicas más grande del mundo, produce y comercializa vinos y licores reconocidos ampliamente a nivel internacional. La cartera de productos de Bacardi Limited cuenta con más de 200 marcas y etiquetas, como el ron BACARDÍ®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, la mezcla de wiski escocés DEWAR'S®, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut y los vinos espumosos MARTINI®, el tequila agave azul al 100 % CAZADORES® y otras marcas líderes y emergentes, como el wiski escocés WILLIAM LAWSON'S®, el licor de saúco ST-GERMAIN® y el vodka ERISTOFF®. Fundada hace más de 160 años en Santiago de Cuba y de propiedad familiar, Bacardi Limited emplea a más de 8000 personas, opera plantas de producción en 10 países y vende sus marcas en más de 170 países. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited. Visite www.bacardilimited.com o síganos en Twitter, LinkedIn o Instagram.

Contacto

Consultas de la prensa:Andrew Carney, director de Comunicación para Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda, Bacardi, acarney@bacardi.com Jessica Merz, vicepresidenta global de Comunicación corporativa, Bacardi, jmerz@bacardi.com

