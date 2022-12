Comunicado de prensa de Business Wire: Bacardi

La empresa familiar Bacardi tiene motivos de sobra para celebrar estas fiestas, ya que alcanza un hito en su misión de eliminar el 100 % del plástico de un solo uso de su oferta de regalos para finales de 2023.

A partir de este mes, todos los nuevos envases de regalo de la cartera de Bacardi, que incluyen el ron BACARDÍ® Reserva Ocho, el vodka GREY GOOSE®, el BOMBAY SAPPHIRE® Premier Cru, el vermut MARTINI®, el tequila PATRÓN® y el whisky escocés DEWAR'S® 12 Year Old, son ahora 100 % libres de plástico.

Este importante paso permitirá a Bacardi eliminar casi 275 toneladas de plástico de un solo uso que se utilizan anualmente gracias a los nuevos diseños innovadores que eliminan el plástico o su sustitución por una alternativa de origen sostenible.

Además de utilizar cartón certificado por el Forest Stewardship Council®, la empresa también es pionera en el uso de materiales alternativos, convirtiéndose en la primera compañía de bebidas alcohólicas que utiliza un nuevo material de envasado de base biológica y 100 % compostable en su envase de regalo de ABERFELDY® 12 años "Gold Bar". Este material sostenible, fabricado con fécula de patata y fibras de celulosa, sustituye al envase de plástico al vacío.

"Nos hemos comprometido a ser 100 % libres de plástico para 2030 y la eliminación del plástico de nuestros envases de regalo es un hito importante hacia ese camino", afirmó Rodolfo Nervi, vicepresidente de seguridad global, calidad y sostenibilidad de Bacardi. "Durante más de 160 años, hemos sido pioneros como empresa, y nuestro impulso para eliminar el plástico no es una excepción. Seguiremos innovando y explorando nuevos materiales sostenibles alternativos al plástico, porque es lo correcto".

Como parte de su programa Medio ambiente, gobernanza y sostenibilidad (ESG, por sus siglas en inglés), Good Spirited, y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, Bacardi ha establecido una serie de objetivos que se compromete a alcanzar para 2025. Estos objetivos, que se suman al compromiso de la empresa de eliminar todos los materiales de plástico de los puntos de venta para 2023 y de estar 100 % libre de plástico para 2030, incluyen:

-- reducción del 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero;

-- reducción del 25 % del consumo de agua;

-- el 100 % de las materias primas y los envases se obtienen de forma sostenible;

-- el 100% de los envases de los productos será reciclable;

-- 40 % de contenido reciclado en los materiales de envasado de los productos;

-- cero residuos a los vertederos en todos los centros de producción.

Los nuevos paquetes de regalo 100 % libres de plástico están disponibles en mercados selectos de todo el mundo durante la temporada navideña.

Para más información sobre Bacardi y sus compromisos en materia de ASG, incluida su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, visite www.bacardilimited.com/good-spirited.

Beba siempre de forma responsable.

Acerca de Bacardi

Bacardi Limited, la empresa privada de bebidas espirituosas más prestigiosa del mundo, produce y comercializa bebidas espirituosas y vinos reconocidos internacionalmente. La cartera de marcas de Bacardi Limited comprende más de 200 marcas y etiquetas, entre ellas, el ron BACARDÍ®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, el whisky escocés DEWAR'S® Blended, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut y los vinos espumantes MARTINI®, el tequila CAZADORES® elaborado 100 % de agave azul y otras marcas líderes y emergentes como el whisky escocés WILLIAM LAWSON'S®, el licor de flor de saúco ST-GERMAIN® y el vodka ERISTOFF®. Fundada hace más de 160 años en Santiago de Cuba, la empresa familiar Bacardi Limited cuenta actualmente con más de 8.000 empleados, dispone de plantas de producción en 10 países y vende sus marcas en más de 170 países. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, que incluye a Bacardi International Limited. Visite www.bacardilimited.com o síganos en Twitter, LinkedIn o Instagram.

