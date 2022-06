Comunicado de prensa de Business Wire: Bacardi

Bacardí, la empresa privada de bebidas espirituosas más grande del mundo, ha ampliado su gama pionera de TAILS® COCKTAILS PROFESSIONAL con nuevos cócteles y una nueva apariencia, disponibles ahora para la industria hotelera en toda Europa occidental.

La marca prémium de cócteles en lotes ofrece al comercio una solución sin complicaciones para servir cócteles de calidad de manera fácil, rápida y consistente a escala. Servir un cóctel TAILS toma tan solo 15 segundos y no se requiere capacitación especializada.

La gama ampliada de cócteles clásicos y contemporáneos, todos elaborados con la cartera de marcas prémium de Bacardí, tiene dos nuevas incorporaciones; el Whisky Sour (Whisky agrio), elaborado con whisky escocés mezclado DEWAR'S®; y el Rum Punch (Ron ponche), elaborado con ron BACARDl®.

"Miles de puntos de venta en toda Europa ya están disfrutando de una nueva fuente de ingresos al servir TAILS COCKTAILS PROFESSIONAL, y este año planeamos más que duplicar ese número: el ímpetu es enorme", afirma Evert-Jan Bos, gerente general de TAILS COCKTAILS.

Él añade: "Con los nuevos sabores, atendemos aún más gustos y ocasiones, desde terrazas de verano hasta acogedores bares de invierno, lo que ofrece una oportunidad emocionante para que la industria hotelera aproveche la creciente demanda de cócteles".

La gama ampliada también incluye el cóctel Passion FruitMartini y el cóctel Espresso Martini, ambos elaborados con vodka 42BELOW®; el cóctel Gin Garden elaborado con la ginebra seca BOMBAY® y el licor de flor de saúco ST-GERMAIN®; y el Classic Mojito y el Berry Mojito, ambos elaborados con ron BACARDl.

Además de las nuevas botellas de 1 L, también hay tres barriles TAILS COCKTAILS PROFESSIONAL de 20 L: el Passion Fruit Spritz elaborado con vodka 42BELOW®, y el Classic Mojito y Caribbean Punch, ambos elaborados con ron BACARDÍ, que se lanzarán este verano y permitirán a los puntos de venta servir cócteles de barril ofreciendo un servicio aún más rápido y fácil.

Con una programación completa de eventos y música en vivo en Europa este año, Bacardi también traerá cócteles de alta calidad a festivales a gran escala, con TAILS COCKTAILS PROFESSIONAL en más de 20 de los festivales más importantes del Reino Unido, España, Bélgica y los Países Bajos.

La gama se encuentra junto al reciente lanzamiento de TAILS COCKTAILS de la empresa, que lleva a TAILS por primera vez a la venta fuera del comercio, siendo pionera en una nueva categoría de "listos para agitar" dentro de los cócteles en casa.

