Comunicado de prensa de Business Wire: BAI

Por duodécimo año, BAI, una organización independiente sin fines de lucro que brinda los conocimientos más prácticos de la industria de los servicios financieros, celebra los logros innovadores en la industria de los servicios financieros con los premios BAI Global Innovation Awards. A través de estos premios, se reconoce a las organizaciones y a los líderes globales que buscan soluciones audaces para aprovechar los conocimientos de los clientes, implementar tecnologías nuevas y potentes o mejorar la vida de empleados, clientes, consumidores o comunidades.

Los premios BAI Global Innovation Awards están abiertos a organizaciones de servicios financieros de todo el mundo, incluidos bancos, cooperativas de crédito, empresas del sector tecnofinanciero, asesores y proveedores de servicios. El programa brinda una excelente plataforma para que las organizaciones den a conocer su cultura de innovación y sean reconocidas como líderes de la industria. Los premios serán otorgados por los jueces del Círculo de Innovación de BAI, un panel internacional conformado por innovadores de la industria y personalidades influyentes.

El mayor cambio para 2022 es que el programa no limita las candidaturas a categorías específicas. Las innovaciones pueden estar aplicadas a cualquier servicio financiero que esté relacionado con mejorar los vínculos comerciales o con clientes minoristas, liderar cambios o mejoras organizacionales o servir a las comunidades. Los ganadores serán reconocidos en las redes sociales y a través de comunicados de prensa y tendrán la oportunidad de compartir sus innovaciones en los podcasts y seminarios web de BAI y en el boletín de BAI Banking Strategies.

BAI también entregará un nuevo premio en 2022: el premio Rising Star Award. Con este premio, se reconocerá a los líderes emergentes de la industria de los servicios financieros. Los jueces buscarán candidatos que sean innovadores, apasionados e intelectualmente curiosos y que tengan un impacto positivo en los servicios financieros.

Se aceptarán candidaturas hasta el 26 de agosto de 2022. Los finalistas se anunciarán en noviembre de 2022, mientras que los ganadores se darán a conocer en diciembre de 2022. El formulario de nominación está disponible en www.bai.org/globalinnovations.

Acerca de BAI

BAI, en calidad de organización independiente y sin fines de lucro, ha ofrecido, durante más de 95 años, las ideas más aplicables de la industria de servicios financieros, de manera de ayudar a los líderes a tomar decisiones comerciales inteligentes todos los días. Brindamos una investigación precisa y patentada a más de 40 de los principales bancos de los Estados Unidos, apoyamos a más de 2100 organizaciones de servicios financieros con capacitación en cumplimiento y desarrollo profesional, transmitimos liderazgo de pensamiento confiable y relevante a través de informes, podcasts y seminarios web de BAI Banking Strategies yofrecemoseventos y programas especializados. Para obtener más información, visite www.bai.org.

