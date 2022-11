Comunicado de prensa de Business Wire: BAI

BAI dio a conocer hoy a los finalistas de la 12.ª edición de los Premios Globales a la Innovación de BAI, el principal galardón a la innovación en el sector de los servicios financieros, que reconoce los logros de las organizaciones. Estos 27 pioneros mundiales han diseñado y ejecutado con éxito innovaciones que han mejorado positivamente las relaciones con los clientes, han fomentado cambios organizativos y han prestado servicios útiles a sus comunidades. Además de las innovaciones relacionadas con los productos comerciales y minoristas, la transformación digital, la comunidad y los procesos organizativos, los finalistas representan temas actuales relacionados con el fraude y la seguridad, los RRHH y el desarrollo del talento, la diversidad y la inclusión y los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).

Los finalistas del Premio Global a la Innovación de BAI 2022 son:

Banco Popular (Puerto Rico):Laboratorio de talento y acelerador de habilidades

Bank of America (EE.UU.):Centro de Seguridad de Bank of America

BankiFi (EE.UU.): API de banca abierta y plataforma bancaria integrada para empresas

BMO (EE.UU.):True Name

DenizBank (Turquía):Préstamos tecnológicos y para la creación de empresas en el sector de la agricultura

Dreams Technology (Reino Unido):Dreams ESG Innovation

Fifth Third Bank (Estados Unidos):Motor de recomendación de clientes

FNB (Sudáfrica):FNB Connect

Fonbulucu (Turquía):Ecosistema de inversión totalmente integrado

Growsari (Filipinas):GROWSARI.com - Impulsando la economía digital de Filipinas

JUMO (Sudáfrica):Core y Unify

Kolleno (Reino Unido):Plataforma Kolleno AR

Money Management International, Inc (Estados Unidos):Proyecto Porchlight de MMI

MVB Bank (EE.UU.):Onboarding Fintechs Better, Faster, Stronger...the Victor (ad)Vantage

Oportun (EE.UU.):Digit de Oportun

OppZo (EE.UU.):Democratizando el acceso a préstamos asequibles de capital circulante

Payten Technology Inc. (Turquía):Proyecto Paratika Crowdfunding e-Payment

Quilo (EE.UU.):Plataforma de sindicación en tiempo real totalmente digital

SoLo Funds (EE.UU.):Plataforma de financiación comunitaria SoLo

Standard Bank (Sudáfrica):Trader Direct

Standard Bank (Sudáfrica):OneFarm Share

Themis (EE.UU.):Cumplimiento fácil y fiable para los bancos y las empresas de tecnología financiera

Theta Lake (EE.UU.):Aprovechar la IA para escalar la seguridad de los datos, la detección de los riesgos y la supervisión del cumplimiento

TIAA (EE.UU.):TIAA Phone Authentication Risk Management (PARM)

Umoja Labs (EE.UU.):Construcción de canales de pago para permitir el acceso universal a los servicios financieros digitales asequibles

Union Bank of India (India):Union Prerna

Yabx Technologies (Países Bajos):Simplificación del acceso financiero, el control y la elección para las personas no bancarizadas

Zilch (Reino Unido):Zilch Technology: Innovación tecnológica en servicios financieros

"Estas 27 empresas reflejan con detalle que los líderes de los servicios financieros están aportando soluciones originales y creativas para generar repercusiones positivas en su negocio, en sus clientes y en otras partes interesadas", explicó Amy Radin, ejecutiva de innovación de servicios financieros, autora galardonada y juez principal de los Premios Globales a la Innovación.

Los ganadores se anunciarán en diciembre de 2022. Para más información, visite el sitio web BAI Global Innovation Awards.

