Comunicado de prensa de Business Wire: Bakken Energy

Bakken Energy, a través de su filial Great Plains Hydrogen, LLC, ha sido invitada por la Oficina de Programas de Préstamos del Departamento de Energía de los Estados Unidos a presentar una solicitud de la Parte II en el marco del Programa de garantías de préstamos para energías limpias innovadoras del Título XVII. Esta invitación tiene una enorme importancia para el proceso de solicitud de financiación del Departamento de Energía que precisa Bakken, por valor de 1700 millones de dólares para su proyecto de hidrógeno limpio de 2350 millones de dólares.

Establecido a través del Título XVII de la Ley de Política Energética de 2005, el préstamo respaldado por el Departamento de Energía, si se concede una vez que este revise la solicitud de la Parte II y complete la diligencia debida posterior, apoyará la adquisición de la planta Great Plains Synfuels en Dakota del Norte y su reconversión en una instalación de producción de primer nivel con hidrógeno limpio de bajo costo. Conseguir esta invitación al proceso de la Parte II es un hito clave para Bakken en el trámite requerido de la Oficina de Programas de Préstamos del Departamento de Energía.

Según la invitación, "aunque esta invitación de la Oficina de Programas de Préstamos (LPO) del Departamento de Energía (DOE) no garantiza ni implica que Great Plains Hydrogen, LLC sea invitada a seguir avanzando en el proceso, la LPO no extiende esta invitación de manera superficial, y cree que la compañía y el proyecto tienen posibilidades de unirse a la cartera de la LPO". La invitación del DOE a presentar una solicitud de la Parte II no es una garantía de que el DOE invite al solicitante a participar en el proceso de diligencia debida y de negociación del pliego de condiciones, de que el DOE ofrezca un pliego de condiciones al solicitante, ni de que los términos y condiciones de dicho pliego sean coherentes con los términos propuestos por el solicitante. Las cuestiones anteriores dependen totalmente de los resultados de la revisión y evaluación de la solicitud de la Parte II por parte del DOE, y de su decisión de seguir adelante.

"Agradecemos a la LPO del DOE la confianza depositada en este proyecto al hacerlo avanzar hasta el proceso de la Parte II. Bakken Energy se enorgullece de haber cumplido con sus exigentes requisitos de la Parte I y es consciente de que la magnitud del proyecto es histórica no solo para el hidrógeno limpio, sino para toda la industria de la energía limpia", declaró Steve Lebow, presidente y fundador de Bakken Energy.

"La transformación de la planta Great Plains Synfuels es una tarea difícil e importante, pero es solo la primera de una serie de proyectos de hidrógeno limpio que estamos desarrollando junto con nuestros socios. A medida que estos proyectos entren en funcionamiento, consolidarán a Dakota del Norte como líder en la economía de producción de hidrógeno limpio y asequible", afirmó Mike Hopkins, director ejecutivo de Bakken Energy.

Bakken Energy se ha asociado con Mitsubishi Power Americas en esta primera instalación de producción de hidrógeno limpio que tendrá una capacidad de producción bruta estimada de 381 000 toneladas de hidrógeno limpio/año.

En este proyecto se emplearán tecnologías nuevas y significativamente mejoradas, como la tecnología de reformado autotérmico (ATR), de altísima eficiencia, que garantiza una tasa de captura del CO2 resultante superior al 95 %, al tiempo que ofrece una producción de hidrógeno económica. Esta instalación de producción de hidrógeno limpio proporcionará dicho hidrógeno a nuestros mercados objetivo de transporte de larga distancia y agricultura en la región del Alto Medio Oeste.

Además, Bakken Energy se ha asociado con la nación Mandan, Hidatsa, Arikara (MHA) para utilizar procesos de producción de hidrógeno limpio de baja intensidad de carbono para trabajar en pos de la eliminación de la quema de gas natural y las emisiones de CO2 relacionadas en la Reserva India de Fort Berthold. Bakken Energy capturará el gas natural que, de otro modo, se quemaría y lo convertirá en hidrógeno limpio.

"Estamos orgullosos de trabajar con los líderes de la MHA y les agradecemos su continuo apoyo y colaboración", declaró Hopkins.

"Los proyectos que estamos desarrollando son ejemplos del compromiso de Bakken Energy con la producción del hidrógeno limpio de más bajo costo y contribuyen de forma importante al desarrollo de la economía del hidrógeno en Estados Unidos", señaló Steve Lebow.

Acerca de Bakken Energy

Bakken Energy es una empresa innovadora especializada en hidrógeno limpio que trabaja para convertirse en el mayor productor de hidrógeno limpio y asequible de Estados Unidos. Su misión es descarbonizar los sectores de la economía con mayor dificultad de descarbonización con hidrógeno limpio y asequible, así como desarrollar la futura economía del hidrógeno que permita alcanzar un futuro con cero emisiones de carbono.

