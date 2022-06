Comunicado de prensa de Business Wire: BELFOR

BELFOR, el proveedor de servicios de recuperación ante desastres líder a nivel mundial, y SSG, el líder en servicios de restauración de siniestros, han aunado fuerzas para fortalecer su servicio al cliente en Dinamarca, Suecia y Noruega.

BELFOR, que ahora cuenta con más de 12 500 empleados en más de 500 ubicaciones en todo el mundo, cubre a la totalidad de la cadena de valor en recuperación de desastres: desde la evaluación de siniestros, las primeras medidas de mitigación, hasta los servicios de restauración y reconstrucción para siniestros pequeños, grandes y técnicamente complejos.

SSG Group brinda una amplia oferta de servicios centrados en la prevención de siniestros, servicios de restauración, reparación y reconstrucción de siniestros con 980 empleados en 57 sitios en Dinamarca, Suecia y Noruega.

"Con SSG, ampliaremos nuestros equipos capacitados y experimentados con grandes personas, aumentaremos nuestra capacidad de servicio y optimizaremos nuestros tiempos de respuesta para nuestros clientes nacionales e internacionales", explicó Elvir Kolak, director ejecutivo de BELFOR Europa.

Carsten Fensholt, director ejecutivo de SSG Group, agregó: "Esta operación significa un impulso enorme para nuestras organizaciones en Dinamarca, Noruega y Suecia ya que suma la competencia técnica de BELFOR a nuestra cartera de servicios y brinda nuevas oportunidades de desarrollo a nuestros empleados".

BELFOR ahora será la compañía de restauración número 1 en Dinamarca que cuenta con el apoyo de 650 personas. Esta adquisición representa un gran avance en cuanto a la expansión geográfica de BELFOR hacia Escandinavia, que comenzó en Dinamarca en 2016 con la adquisición de Rosva y posteriormente Rolund en 2021.

"Nos complace darle la bienvenida a SSG a nuestra familia BELFOR y nos entusiasma apoyar su crecimiento futuro. SSG cuenta con empleados maravillosos que están muy centrados en los clientes, ¡lo cual es una combinación perfecta! Nos enorgullece contar con ellos. Nuestros planes de crecimiento son ambiciosos y esperamos que más compañías importantes se unan a la familia BELFOR en Escandinavia y también en toda Europa", concluyó Sheldon Yellen, director ejecutivo global de BELFOR.

ACERCA DE BELFOR

BELFOR es el proveedor de servicios de recuperación ante desastres líder a nivel mundial. BELFOR cuenta con más de 40 años de experiencia y cubre la totalidad de la cadena de valor desde la evaluación de siniestros, hasta los servicios de restauración y renovación; lo cual nos convierte en un socio preferido para la industria del seguro como así también para clientes comerciales y privados.

Con SSG, BELFOR tendrá más de 12 500 empleados y más de 500 ubicaciones en 57 países. Está preparado para ayudar a los clientes que sufren pérdidas pequeñas, grandes y técnicamente complejas durante las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

Contacto

Cornelia Meyer von Bremen Tel.: +49 (0) 203 - 7 56 40-300 cornelia.meyervonbremen@belfor.com

