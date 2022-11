Comunicado de prensa de Business Wire: Bentley Systems, Incorporated

En la Conferencia Year in Infrastructure de 2022, Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa creadora de software para la ingeniería de infraestructura, anunció hoy nuevas capacidades de su plataforma iTwin, las cuales amplían significativamente el alcance y la interoperabilidad de los datos de infraestructura que las empresas de ingeniería y los propietarios operadores pueden usar para crear y aprovechar gemelos digitales en el diseño, la construcción y los flujos de trabajo durante el funcionamiento.

iTwin Experience. Imagen por Bentley Systems.

Las nuevas capacidades de iTwin Platform impulsarán a Bentley Infrastructure Cloud, un conjunto de soluciones que abarcan el ciclo de vida y la cadena de valor de la infraestructura de principio a fin, las que abarcan ProjectWise, SYNCHRO y AssetWise, unificados e interoperables gracias a los esquemas de infraestructura de Bentley.

iTwin Experience es un nuevo producto en la nube que permite a los operadores propietarios y a sus representados conocer la infraestructura vital mediante la visualización y navegación de gemelos digitales. iTwin Experience acelera las iniciativas de "integración digital" de las empresas de ingeniería para crear y conservar los gemelos digitales específicos de los activos, incorporando sus algoritmos propios de aprendizaje automático, análisis y rendimiento de los activos. iTwin Experience actúa como un "panel único", superponiendo la tecnología de ingeniería, la tecnología de operaciones y la tecnología de la información para permitir a los usuarios visualizar, consultar y analizar los gemelos digitales de la infraestructura en su contexto completo, en cualquier nivel de detalle, a cualquier escala, todo ello coordinado geográficamente y con plena capacidad de búsqueda.

Los productos iTwin adicionales incluyen:

iTwin Capture, para capturar, analizar y compartir datos de realidad, el cual permite a los usuarios crear fácilmente modelos 3D de alta resolución listos para la ingeniería de activos de infraestructura utilizando vídeos de drones e imágenes de levantamiento desde cualquier cámara digital, escáner o dispositivo de cartografía móvil. Los gemelos digitales de infraestructura de cualquier activo existente pueden comenzar, por lo tanto, con el modelado de realidad, en lugar de requerir un modelo BIM. iTwin Capture ofrece la mayor fidelidad y los medios más versátiles de captura de realidad que sirvan como contexto digital para los procesos de levantamiento, diseño, monitoreo e inspección.

iTwin IoT, para la adquisición y análisis de datos de sensores, permite a los usuarios incorporar sin problemas datos de Internet de las cosas (IdC) creados por sensores y dispositivos de monitoreo del estado. El IdC para infraestructuras se puede utilizar eficazmente para la seguridad en tiempo real y el monitoreo de riesgos en las actividades de construcción y durante el funcionamiento, incluso para medir y visualizar los cambios ambientales, el movimiento estructural o el deterioro con el fin de evaluar las condiciones, programar el mantenimiento y para sugerir intervenciones precautorias. Al incorporar de forma segura datos en tiempo real a escala, entre cientos de tipos de sensores, iTwin IoT aumenta el valor de la ingeniería y los datos geotécnicos.

Aplicaciones de ingeniería, de Bentley, basadas en iTwin

En los Going Digital Awards 2022, la proporción de finalistas que creyeron en iTwin alcanzó el 42 %. Observando la sofisticación y madurez de los enfoques de ejecución digital, como lo demuestran las obras de los finalistas de 2022, Bentley presentó la ampliación de sus prioridades estratégicas para iTwin, incluyendo la adición de ventajas "nativas de gemelo digital" a sus aplicaciones de ingeniería para infraestructuras.

En la conferencia, Keith Bentley, fundador y director de tecnología, describió la evolución de iTwin, que pasó de un conjunto de bibliotecas de programación de código abierto a una plataforma como servicio utilizada por Bentley y los socios para desarrollar, ejecutar y ampliar aplicaciones que utilizan flujos de trabajo de gemelos digitales. Las aplicaciones de ingeniería de Bentley serán las siguientes en aprovechar las capacidades de iTwin en el escritorio. Los usuarios seguirán trabajando con estas aplicaciones como suelen hacerlo, pero junto con el archivo .dgn las aplicaciones de ingeniería también crearán y sincronizarán un iModel, el contenedor especializado de Bentley para alinear semánticamente y federar los datos de ingeniería de infraestructura dentro de los gemelos digitales. El iModel y iTwin permitirán a los usuarios participar en flujos de trabajo centrados en datos, como la integración, la validación de la intención del diseño, la comprobación de reglas, la detección de interferencias, las consultas y la reutilización de componentes, el control de calidad y la creación de productos gemelos digitales.

Keith Bentley dijo: "Tengo claro que los gemelos digitales de infraestructura son el futuro de nuestra industria y nuestra empresa. Nuestro recorrido con los gemelos digitales comenzó hace cuatro años con una serie de proyectos de código abierto para crear herramientas nativas de la nube, llamadas iTwin.js. Esto ha evolucionado hasta convertirse en iTwin Experience, que es nuestro activo más útil para las soluciones de gemelos digitales de Bentley y otros. Estoy muy orgulloso de los enormes progresos que nosotros y nuestros usuarios hemos hecho con la plataforma iTwin, progreso que se demuestra en las actuales nominaciones para los YII. La segunda fase de nuestra experiencia consiste en mejorar nuestros productos de escritorio existentes utilizando el mismo motor iTwin. Los usuarios de nuestras aplicaciones MicroStation y de diseño y análisis de ingeniería obtendrán nuevas características que pueden hacer que sus proyectos sean más eficientes, estén más conectados y los resultados sean más valiosos. Lo podemos hacer sin que reemplacemos sus herramientas, sus flujos de trabajo, sus formatos de archivo y sus entregables existentes. sino que los aumentemos todos ellos. El motor iTwin se ejecutará 'en proceso' en el mismo escritorio con las aplicaciones de diseño, sincronizando un iModel local y conectándose a los servicios en la nube cuando sea necesario".

Integración con entornos 3D inmersivos

Al mismo tiempo, Julien Moutte, vicepresidente de tecnología, describió la interoperabilidad mejorada de la plataforma iTwin, incluida la integración con entornos 3D, como Unreal, Unity y NVIDIA Omniverse, para permitir experiencias inmersivas en una amplia gama de dispositivos. "Desde el principio creamos servicios en la plataforma iTwin que permiten a los desarrolladores de software alinear y federar datos de infraestructura de diferentes fuentes. Ahora estamos abriendo las puertas del metaverso para esos gemelos digitales, permitiendo nuevos casos de uso y experiencias inmersivas. Nuestra interoperabilidad con los motores de videojuegos a través de USD, glTF, DataSmith y 3DFT abre todo un abanico de posibilidades para los desarrolladores de aplicaciones. Nos entusiasma ver lo que nuestros usuarios pueden lograr con la ayuda de dichas tecnologías, que son componentes fundamentales del metaverso de la infraestructura".

Tras describir la adopción del ecosistema ampliado de las tecnologías iTwin, Moutte anunció que Adobe ha autorizado iTwin Capture de Bentley para su aplicación Substance 3D Sampler, que permite a los diseñadores transformar fácilmente imágenes de la vida real en una superficie o entorno fotorrealista. Alexis Khouri, vicepresidente de crecimiento, 3D y metaverso en Adobe, dijo: "Las capacidades de iTwin Capture de Bentley en Substance 3D Sampler ayudarán a los clientes profesionales creativos de Adobe a completar sus experiencias 3D y a ahorrar muchas horas (o incluso días) de tiempo de modelado 3D. La colaboración estratégica de Adobe con Bentley nos permitirá ofrecer una solución de captura 3D fácil de usar y de última generación para artistas y diseñadores 3D de todos los niveles"."

En un avance que redefine el rendimiento, Bentley ha desarrollado un nuevo servicio de plataforma iTwin que permite a los desarrolladores de software y a los integradores digitales transmitir gemelos digitales a Unreal Engine, el motor de juegos líder de Epic Games, para crear experiencias inmersivas de vuelo y colaboración multiusuario.

"Los gemelos digitales de infraestructura se están convirtiendo en componentes fundamentales de los mundos virtuales que permiten que las personas interactúen, colaboren y resuelvan problemas juntos", dijo Marc Petit, vicepresidente de Unreal Engine Ecosystem en Epic Games. "El flujo de trabajo sin interrupciones y el alto rendimiento que ofrece Bentley al integrar la plataforma iTwin con Unreal Engine ayudará a los desarrolladores a alcanzar nuevos niveles de inmersión en visualizaciones complejas y experiencias simuladas."

Disponibilidad

iTwin Experience está en versión beta; iTwin Capture e iTwin IoT ya están disponibles. iTwin Experience incorpora capacidades de OpenCities Planner. iTwin Capture incorpora capacidades de ContextCapture y Orbit 3DM. iTwin IoT incorpora capacidades de la plataforma de sensemetrics y Vista Data Vision. Para obtener más información, visite www.bentley.com.

Imagen 1

iTwin Experience. Imagen por Bentley Systems.

Imagen 2

iTwin IoT. Imagen por Bentley Systems.

Imagen 3

iTwin Capture. Imagen por Bentley Systems.

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la empresa creadora de software para la ingeniería de infraestructura. Proporcionamos software innovador para mejorar la infraestructura mundial, apoyando la economía global y preservando el medio ambiente. Nuestras soluciones de software líderes en la industria son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tamaños para el diseño, la construcción y el funcionamiento de carreteras y puentes, redes ferroviarias y de transporte, red de agua y aguas residuales, obras y servicios públicos, edificios y recintos, instalaciones mineras e instalaciones industriales. Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para el modelado y la simulación, ProjectWise para el desarrollo de proyectos, AssetWise para el rendimiento de activos y redes, el portafolio de software líder en geociencias de Seequent y la plataforma iTwin para gemelos digitales de infraestructura. Bentley Systems tiene entre sus filas a más de 4500 colegas y genera ingresos anuales de más de 1000 millones de dólares en 186 países.

