Comunicado de prensa de Business Wire: Bentley Systems, Incorporated

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la compañía creadora de software para la ingeniería de infraestructuras, ha dado a conocer hoy los adelantos en su solución de gestión de la construcción con mejoras en SYNCHRO 4D y con la incorporación de las aplicaciones SYNCHRO Cost y SYNCHRO Perform. Los nuevos adelantos y la ampliación de la cartera permiten que las empresas constructoras transformen la forma en que planifican, gestionan y ejecutan sus obras.

Construcción virtual, planificación y flujos de trabajo basados en modelos desde el campo hasta la oficina. Imagen por Bentley Systems.

"SYNCHRO ayuda a The Lane Construction Corporation a tener acceso a todos nuestros datos a nivel de proyecto. Nuestros gerentes corporativos y de campo, junto con los ejecutivos que los dirigen, ahora tienen acceso oportuno a información comercial crucial a través de SYNCHRO", dijo Andy Kaiyala, exvicepresidente de desarrollo de ofertas en The Lane Construction Corporation. "El acceso a esta información es lo que ayuda a mejorar la toma de decisiones orientadas al futuro. Nuestro sector ha dependido demasiado de informes y análisis retrógrados, por ello es hora de empezar a mirar hacia adelante y planificar para tener éxito. SYNCHRO nos ayuda a elaborar un plan en el que podemos confiar".

SYNCHRO 4D ofrece ahora una creación avanzada de modelos 4D o 5D con herramientas de vanguardia divisoras de modelos para crear componentes constructivos, asignación de atributos de construcción al modelo, modelado de realidad mixta, colocación de geometría de construcción, además de acceso web y móvil para mejorar la colaboración del equipo, actualizaciones de estado e informes de progreso desde el campo. La adición de SYNCHRO Cost ayuda a los equipos de proyecto a llevar el control de los presupuestos y a realizar un seguimiento del progreso económico del contrato, y cuenta con soporte para la captura de numerosos contratos, el seguimiento de solicitudes de pago y la gestión de los cambios al contrato, minimizando el riesgo económico y maximizando las ganancias de la obra. SYNCHRO Perform permite la gestión de la productividad de la construcción, incluyendo la capacidad de ingresar cantidades de progreso diario, registros diarios, eventos no planificados, hojas de tiempo de trabajo, tickets y costes estimados de campo para contar con la información de la obra y conocer los detalles de la productividad en la mayor brevedad.

Las empresas de construcción se esfuerzan por realizar obras más complejas, solucionar la insuficiencia de los recursos y los cambios abruptos en la cadena de suministro, así como por hacerse cargo de los problemas de transparencia de los datos, al mismo tiempo que buscan ganar más contratos, gestionar el riesgo y ser rentables. Los avances de SYNCHRO en el aprovechamiento de modelos 4D o 5D, con acceso web para la colaboración en equipo, la gestión de la productividad para el seguimiento del progreso y la generación de informes, así como la gestión de costos para minimizar el riesgo y maximizar los beneficios, transformarán la forma en que se planifican y ejecutan los obras -con flujos de trabajo digitalizados para abordar estos desafíos-.

Las empresas constructoras de avanzada utilizan modelos 4D para elaborar y optimizar los cronogramas y comunicar la construcción por etapas en un entorno virtual. Los ensayos digitales son una parte fundamental de su proceso de planificación para garantizar la optimización de los recursos, lo que reduce las repeticiones de trabajo y aumenta la seguridad. Con las mejoras de SYNCHRO 4D, la accesibilidad y el valor del modelo 4D están disponibles a más partes interesadas de la obra. Las nuevas funcionalidades mejoran la comunicación y la coordinación de los planes optimizados, lo que permite colaborar en tiempo real y recolectar datos del sitio de construcción basados en modelos para garantizar que las obras se mantengan bien encaminadas.

"Los equipos de construcción necesitan asegurarse de que tienen bajo control tanto el cronograma como los costes de sus obras", dijo Rich Humphrey, vicepresidente de construcción de Bentley Systems. "La adición de SYNCHRO Cost y SYNCHRO Perform amplía las soluciones líderes en el sector de SYNCHRO relacionadas con la programación y la gestión de la construcción 4D, con lo que ofrece más capacidades para ayudar a los contratistas a gestionar sus costes y a conectar eficazmente la planificación y el seguimiento de los costes y del cronograma. El tiempo es dinero, por eso queremos que los equipos de proyecto ahorren ambas cosas con SYNCHRO".

SYNCHRO Cost funciona con el cálculo de materiales y mano de obra basados en modelos de SYNCHRO 4D, que incluye la división de modelos para generar componentes constructivos completos con estructura de desglose de tareas y códigos de costo para que los estimadores puedan hacer su trabajo de manera rápida y precisa. Además, SYNCHRO Cost puede controlar los cambios en los contratos y simplificar las solicitudes de pago, haciendo un seguimiento de las partidas y del porcentaje de realización con respecto a un cronograma de ejecución de obra.

SYNCHRO Cost aprovecha los datos de productividad de SYNCHRO Perform para que los equipos de proyecto puedan gestionar y aprovechar los datos de productividad sobre el terreno y, de esta forma, obtener una imagen precisa de los costes reales en el sitio de construcción y compararlos con los costes planificados y el cronograma, ofreciendo una visión completa de la productividad de la obra. Estos flujos de trabajo digitales conectan mejor la oficina y el sitio de trabajo con información en tiempo real. Y al complementar los contratos y las modificaciones a los mismos con documentos e imágenes como evidencia, puede resultar muy valioso para evitar disputas contractuales.

Con una visión completa diaria y clara en la gestión de todos los recursos del sitio de construcción, desde el personal, los subcontratistas, hasta la maquinaria y herramientas, SYNCHRO Perform llena las brechas entre los ciclos de informes financieros de final de mes. Y con los líderes de proyecto potencialmente en desventaja cuando se trata de la toma de decisiones debido a retrasos en el seguimiento del progreso y a errores en el ingreso de datos, SYNCHRO Perform proporciona una única fuente integradora de información oportuna para todos los datos y métricas de gestión de la productividad para que los líderes conozcan el estado de cada proyecto. Asimismo, las funcionalidades específicas para la construcción registran cantidades de progreso diario, registros diarios, eventos no planificados, hojas de tiempo de trabajo, tickets y costos estimados del personal del campo, proporcionando a los líderes los datos oportunos que necesitan para tomar decisiones informadas.

SYNCHRO es para todo el ciclo de vida de las obras de ingeniería civil, permitiendo que las empresas se digitalicen con una comprensión profunda y en tiempo real del rendimiento, la productividad y el buen estado económico de sus obras para tomar decisiones más informadas y basadas en datos. Los equipos de proyecto se mantienen conectados y colaboran con interfaces web y móviles sencillas para flujos de trabajo de oficina a campo.

