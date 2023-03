Comunicado de prensa de Business Wire: BEUMER Corporation

BEUMER Corporation, la filial estadounidense de propiedad absoluta de BEUMER Group, con sede en Beckum (Alemania), nombró hoy a Markus Schmidt presidente y director general. Schmidt se une a la compañía con efecto inmediato. BEUMER Group se complace en dar la bienvenida a un líder experimentado con un historial probado de asociaciones de colaboración.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230226005219/es/

Schmidt's leadership style and commitment to excellence align perfectly with the company's vision and values. (Photo: Business Wire)

Con más de 30 años de experiencia en la industria y 18 años de experiencia ejecutiva, Schmidt aporta a BEUMER décadas de experiencia en automatización intralogística, estrategia orientada a segmentos de mercado, comprensión de los retos únicos a los que se enfrentan las operaciones en toda Norteamérica y dedicación a la colaboración con socios tanto internos como externos. El estilo de liderazgo de Schmidt y su compromiso con la excelencia se alinean perfectamente con la visión y los valores de la empresa.

Como nuevo CEO, Schmidt trabajará en estrecha colaboración con el talentoso equipo de BEUMER Corporation para construir sobre el sólido legado de la empresa e impulsar el crecimiento y el éxito continuos. La empresa se compromete a ofrecer soluciones innovadoras y un servicio de primera clase a los clientes, dando prioridad a la seguridad, la calidad y la sostenibilidad.

"Nos complace que Markus se una a BEUMER para dirigir nuestras operaciones en Norteamérica", afirmó Rudolf Hausladen, CEO de BEUMER Group. "La experiencia de Markus en automatización intralogística junto con su liderazgo estratégico dentro de organizaciones multinacionales potenciará nuestro éxito sostenible mediante la creación de valiosas soluciones para nuestros clientes en Canadá, Estados Unidos y México".

"Me siento honrado de unirme al equipo de BEUMER en un momento tan crucial para nuestra industria", afirmó Markus Schmidt, CEO entrante de BEUMER Corporation. "A medida que la industria se enfrenta a un crecimiento excepcional, los avances tecnológicos y un aumento continuo del comercio electrónico, espero trabajar con el excepcional equipo de América del Norte para ofrecer soluciones que mejoren la productividad, la eficiencia y creen un valor sin precedentes para el cliente en los muchos mercados que servimos".

Schmidt se diplomó en la Universidad de Colonia (Alemania) y cursó estudios superiores centrados en el desarrollo del liderazgo en la Universidad de California, Berkeley, la Universidad de Virginia, la Darden School of Business y la Universidad de St.

Acerca de BEUMER Corporation

BEUMER Corporation, con sede en Somerset, Nueva Jersey, es la filial estadounidense de propiedad absoluta de BEUMER Group, con sede en Beckum, Alemania. Fundada en 1977, BEUMER Corporation es líder industrial en el diseño y la fabricación de sistemas de manipulación de materiales, automatización e intralogística, y opera cuatro líneas de negocio en Estados Unidos: Minerales y minería, Embalaje y paletización, Clasificación y distribución, y Manipulación de equipajes en aeropuertos. BEUMER Corporation ofrece una gama completa de servicios de diseño/construcción, que incluyen ingeniería y diseño de sistemas, gestión de proyectos, instalación y puesta en marcha, y asistencia al cliente. Para más información, visite www.beumer.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230226005219/es/

Contacto

Consultas de los lectores: Jackie Sessler BEUMER Corporation 816-284-9230 jackie.sessler@beumer.com

Contactos de redacción: Elliott Kelley Jackson Marketing 864-272-3044 elliott.kelley@jacksonmg.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.