Comunicado de prensa de Business Wire: Biban

Tras cuatro días de reñida competición, con 100 empresas emergentes que representaban a 53 países, una de ellas se ha proclamado vencedora de la Entrepreneurship World Cup (EWC). White Helmet, una empresa que ofrece una plataforma para gestionar y supervisar las operaciones de construcción a distancia, desde cualquier lugar y en cualquier momento, vuelve a casa con una parte de 300 000 dólares del premio de un millón de dólares.

The EWC winners and finalists at Biban 2023 came from around the world to compete (Photo: AETOSWire)

Coorganizado por la Global Entrepreneurship Network (GEN) y Monsha'at -la Autoridad General de Pequeñas y Medianas Empresas de Arabia Saudí-, la EWC es uno de los mayores concursos de lanzamientos y programas de apoyo a startups del mundo.

Desde su lanzamiento en 2019, EWC ha contado con la participación de más de 400 000 emprendedores de 200 países y ha conectado a fundadores con más de 4 millones de dólares en premios en efectivo y otros 266 millones de dólares en ventajas y apoyo y servicios gratuitos.

La competición atrajo a más de 30 000 fundadores, y 100 de los países con mejores resultados fueron invitados a presentar sus proyectos ante un jurado internacional en la final mundial, tras varias rondas clasificatorias. Las presentaciones finales se celebraron en Biban 2023, el mayor foro para emprendedores y pequeñas y medianas empresas de Arabia Saudí.

El tema del foro de este año, que ofrece a más de 105 000 participantes una plataforma para impulsar el espíritu empresarial en el Reino, es "Attract-Connect-Achieve (Atraer, conectar y lograr)".

Además del gran premio de 300 000 dólares, 10 startups de diversos países recibieron premios en efectivo de entre 25 000 y 200 000 dólares para llevar sus soluciones innovadoras al siguiente nivel.

Sami Ibrahim Alhussaini, Gobernador de Monsha'at, declaró: "La innovación y el ingenio saudíes han impulsado el avance del ecosistema de startups y pymes del Reino en los últimos años. Estamos orgullosos de que una empresa saudí haya sido nombrada campeona de la última edición de la EWC. Esperamos que esta victoria inspire a más de los nuestros a dar ese paso adelante y hacer realidad sus ambiciones empresariales".

"Estos fundadores y sus empresas están revolucionando sus sectores y poniendo a prueba grandes ideas con potencial para transformar nuestro mundo", afirmó Jonathan Ortmans, presidente de GEN. "GEN se enorgullece de coorganizar la Entrepreneurship World Cup por cuarto año, dando a las empresas prometedoras la oportunidad de conectarse con los mercados globales y la inversión".

La Entrepreneurship World Cup cuenta con el apoyo de varios socios nacionales y mundiales, como One Valley, The Global Education and Leadership Foundation (tGELF), Entrepreneurs' Organization, King Abdullah University for Science and Technology y Startup Genome. La Fundación Misk es socio fundador.

