Comunicado de prensa de Business Wire: Biban

Biban, el congreso más grande de empresas emergentes, PyMEs y emprendimiento de Arabia Saudita, vuelve a celebrarse en el Riyadh Front Exhibition & Conference Center entre el 9 y el 13 de marzo de 2023.

Biban 2023 adds momentum to the Kingdom's rapid development as a global hub for entrepreneurship and innovative SMEs (Graphic: AETOSWire).

El evento organizado por Monsha'at, la Autoridad General de la Pequeña y Mediana Empresa del Reino de Arabia Saudita, este año acoge a la mayor audiencia de su historia, con más de 350 ponentes y se calcula que participarán 105.000 asistentes del Reino y del extranjero.

En el evento también se realizarán más de 300 talleres, distribuidos entre más de 20.000 beneficiarios. Los asistentes tendrán la ventaja de poder relacionarse con más de 120 entidades habilitadoras gubernamentales y privadas.

El lema de Biban 2023 es, "Atraer, conectar, lograr" (Attract-Connect-Achieve), y destaca el foco del evento en la colaboración dentro del ecosistema de las PyMEs, con el objetivo de lograr resultados tangibles mediante el intercambio de conocimientos, habilidades y recursos.

Además de disfrutar de una oportunidad única para establecer contactos, compartir ideas y colaborar en pos de objetivos comunes, los asistentes a Biban 2023 obtendrán conocimientos valiosos de distinguidos ponentes internacionales y locales.

Biban también acogerá este año varias áreas clave, o "Puertas", en sus instalaciones, entre ellas, la Puerta de la puesta en marcha, la Puerta de la financiación, la Puerta de la innovación y la Puerta del crecimiento, entre muchas otras. Se trata de áreas especializadas en las que las empresas y los emprendedores pueden estudiar cómo pasar al nivel siguiente.

Por otro lado, Biban 2023 será la sede de la ronda final de la Entrepreneurship World Cup (EWC), la primera y principal competencia de este tipo, en la que empresarios de más de 200 países compiten por premios en metálico valorados en más de un millón de dólares.

Este año, Biban tiene lugar durante una apasionante época de desarrollo para el sector de las PyME de Arabia Saudí. Las reformas económicas y sociales aplicadas en el marco de la ambiciosa estrategia denominada Visión 2030 del Reino están transformando la nación en un centro de desarrollo mundial para las PyME, el emprendimiento y la innovación empresarial.

Arabia Saudita ocupa el primer puesto en la categoría "Facilidad para crear una empresa" del informe Global Entrepreneurship Monitor para 2021/2022 y el valor de las transacciones solo en el sector de la tecnología financiera del Reino crecerá un 100% entre 2021 y 2025.

La aparición de Biban como uno de los principales eventos empresariales de la región le imprime más impulso al desarrollo del sector de las PyME, conectando las ideas con el capital, promoviendo la innovación en sectores clave y transformando el ecosistema empresarial de Arabia Saudita en beneficio de toda la región.

