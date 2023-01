Comunicado de prensa de Business Wire: Blue Yonder

Para mejorar la experiencia y la satisfacción del usuario, los minoristas buscan ofrecer un surtido personalizado y una exihibición de productos fáciles de navegar en sus tiendas. Por ese motivo, Nestlé Purina Petcare, el fabricante líder de productos para mascotas, implementó con éxito la solución de gestión de categorías de Blue Yonder integrada con la tecnología de realidad virtual 3D de 3DVR Solutions (3DVRS) para ayudar a sus socios del sector minorista a lograr una mejor comercialización de los exhibidores de sus tiendas.

Purina es la empresa número 1 de productos para mascotas en los Estados Unidos. Posee más de 20 marcas en los EE. UU. y alimenta a 51 millones de perros y 65 millones de gatos al año. Purina ofrece a sus socios del sector minorista planogramas que diseñan anaqueles con el objetivo de comercializar productos que satisfagan las necesidades de los clientes. Sin embargo, con las restricciones de viaje impuestas durante las cuarentenas por el COVID-19, hacía falta una manera alternativa de que sus asociados trabajaran remotamente con los socios minoristas para replicar tareas críticas que, en circunstancias normales, se realizarían frente a un planograma físico o en una tienda.

Aquí entra en escena la innovadora solución Retail Visualisation Suite (RVS) Virtual Reality (VR) Headset de 3DVRS, que combina datos de planogramas de Blue Yonder con un casco de realidad virtual de última generación para ofrecer una solución de comercialización completamente interactiva y conectada basada en avatares. Esta solución integrada hace que personas de todo el mundo participen en una experiencia común a través de un casco en el metaverso, donde pueden planificar, presentar e interactuar. La solución integrada ahora también está disponible para otras empresas que deban superar desafíos similares.

Gracias a esta solución integrada, Purina ha logrado algunos beneficios clave:

-- Se eliminó la necesidad de estar en una tienda física para tomar decisiones de exhibición de productos, ya que las personas interactúan en el metaverso, lo que a su vez reduce el impacto ambiental debido a la menor cantidad de viajes y los costos de capacitación más bajos.

-- Menos tiempo de comercialización de un anaquelgracias al planograma interactivo antes de pasar al producto real.

-- Incorporación de factores de la vida real a la planificación deanaqueles.

-- Alianza con minoristas para mejorar el recorrido del cliente en la tienda y compartir prácticas recomendadas.

"La integración de 3DVRS con Blue Yonder ofrece flexibilidad, velocidad y escala, además de permitir una implementación efectiva en toda la empresa. La evolución de la realidad virtual de pantallaa los avatares de red en la solución RVS VR Headset ha sidoperfecta. Ahora podemos participar en reuniones virtuales en el metaverso e interactuar con diseños, productos e innovaciones en tiendas, para poder estar justo en la vanguardia de la industria", explicó Gene Feldman, gerente de capacitación de Purina.

Juntos, la gestión de categorías de Blue Yonder y las soluciones RVS VR Headset de 3DVRS han permitido que los socios del sector minorista de Purina tomen decisiones de asignación de espacio localizado más rápidas y más precisas para ayudar a que sus clientes encuentren los productos que necesitan más fácilmente, además de garantizar una mejor experiencia de compra y servicio.

"Purina es un socio fantástico para implementar innovaciones, ya que siempre están buscando la última tecnología para que su empresa tenga una ventaja competitiva. Los desafíos que presentaron desafiaron los límites de la tecnología. Nuestra integración con Blue Yonder nos brinda una plataforma para poder ayudar a empresas grandes como Purina. Es genial introducir nuevas tecnologías en el mercado que representen una diferencia concreta. Es increíble lo que ya hemos logrado juntos, pero creo que nos esperan cosas más grandes", afirmó Nigel Hemer, CEOy fundador de 3DVR Solutions.

"Trabajar con 3DVRS nos ha permitido dar vida a los planogramas de Blue Yonder en el metaverso, donde los usuarios pueden comercializar, analizar, interactuar y reunirse como avatares para diseñar anaquelesque satisfagan las necesidades de los clientes. Estamos hablando de la mejor tecnología de última generación, y Purina fue una de las primeras empresas en beneficiarse de ella. Al crear una cultura de innovación y liderazgo de opinión en toda la organización, Purina está construyendo un excelente lugar de trabajo, tanto para sus empleados como para sus socios del sector minorista", indicó Phillip Teschemacher, vicepresidente corporativo de manufacturas para EMEA de Blue Yonder.

Acerca de Nestlé Purina PetCare

Nestlé Purina PetCare enriquece las vidas de las mascotas y de las personas que las aman. Fundada en 1894, Purina ha ayudado a que perros y gatos disfruten vidas más longevas y sanas gracias a innovaciones nutricionales con base científica. Purina produce algunas de las marcas más confiables y populares para mascotas, entre ellas Purina Cat Chow, Purina ONE, Pro Plan, Fancy Feast and Tidy Cats. Nuestros más de 8700 empleados en los Estados Unidos sienten orgullo de nuestras confiables marcas de alimentos, bocadillos y lechos para mascotas, que abastecen un mercado de 51 millones de perros y 65 millones de gatos al año. Más de 500 científicos, veterinarios y expertos en cuidado de mascotas de Purina son garantía de nuestro compromiso con una nutrición y una calidad inigualables.

Purina promueve el cuidado de mascotas responsable a través de nuestra investigación científica, nuestrosproductos y nuestro apoyoa organizaciones relacionadas con las mascotas. Durante los últimos cinco años, Purina ha contribuido más de 150 millones de dólares a organizaciones que mantienen unidas a mascotas y personas, y también a aquellas que ayudan a la prosperidad del medioambiente y de nuestras comunidades.

Purina forma parte de Nestlé, líder global en nutrición, salud y bienestar. Más información en purina.com, o subscríbase aquí para enterarse de las últimas noticias sobre Purina.

Acerca de 3DVR Solutions

Como socio tecnológico global de Blue Yonder durante 10 años, 3DVRS planogramas de Blue Yonder y los datos CAD de tiendas para crear entornos 3D altamente visuales y permitir que minoristas y proveedores planifiquen, diseñen y respondan a condiciones de mercado que cambian rápidamente. El diseño exclusivo de las soluciones de realidad virtual de 3DVR ofrecen automatización, velocidad y escala sin dependencias ni costos inherentes. 3DVR asiste a clientes de Blue Yonder en todo el mundo, incluidos a quienes utilizan Microsoft Azure. www.3dvrs.com

Acerca de Blue Yonder

Blue Yonder es líder mundial en transformaciones de cadenas de suministro globales y cumplimiento comercial omnicanal. Nuestra plataforma de negocios cognitiva de extremo a extremo permite que minoristas, fabricantes y proveedores de logística satisfagan de mejor manera la demanda del cliente, desde la planificación hasta la entrega. Con Blue Yonder, unificará sus operaciones de datos, cadena de suministro y comercio minorista para acceder a nuevas oportunidades de negocios y fomentar la automatización, el control y la orquestación para una toma de decisiones comerciales más rentable y sostenible. Blue Yonder - Fulfill your Potential?blueyonder.com

"Blue Yonder" es una marca comercial o una marca registrada de Blue Yonder Group, Inc. Todos los nombres comerciales, de productos o servicios a los que se hace referencia en este documento mediante el nombre "Blue Yonder" son una marca comercial y/o propiedad de Blue Yonder Group, Inc. El resto de los nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicio de las empresas con las cuales están asociadas.

