Comunicado de prensa de Business Wire: Boomi

Boomi?, líder en conectividad inteligente y automatización, anunció hoy el nombramiento de Steve Lucas como director general de la empresa, quien se incorpora desde iCIMS y aporta más de 27 años de experiencia en software empresarial. Sucederá en el cargo a David Meredith, quien se dedicará a otros intereses.

Lucas cuenta con una amplia experiencia en la dirección y gestión de algunas de las empresas de software más innovadoras del mundo. Antes de dedicarle tres años a convertir iCIMS en una empresa líder en la nube especializada en personal empresarial, Lucas ocupó puestos ejecutivos en Adobe, Marketo, SAP y Salesforce. Siendo director general de Marketo, Lucas implementó una importante expansión de productos y crecimiento de la plataforma, lo que llevó a la adquisición de la empresa por parte de Adobe por 4750 millones de dólares.

"He pasado más de dos décadas construyendo y contribuyendo al crecimiento de diversas empresas de software y la necesidad de integración en toda la empresa nunca ha sido más clara ni más imprescindible", aseguró Lucas. "Boomi es una de las pocas plataformas independientes y nativas de la nube de escala que permite aumentar la automatización y mejorar la eficiencia en toda la organización, al ayudar a los equipos a comprender, compartir y optimizar los datos de maneras mejores y más rápidas. Me entusiasma mucho poder asociarme con el equipo para crecer y expandir nuestra plataforma en beneficio de nuestros clientes".

La incorporación de Lucas coincide con un momento de impulso notable en Boomi. En julio, la compañía estableció un récord en la industria, con la mayor clientela entre los proveedores de plataformas de integración y hace poco triplicó la tasa de crecimiento de nuevas reservas interanuales. La empresa también ha recibido en su directorio a tres ejecutivos de talla mundial: Mark Fields, ex director general de Ford Motor Company, Larry Quinlan, ex director general de Deloitte y Janine Seebeck, directora general de BeyondTrust.

"En el transcurso del último año, Boomi ha invertido en innovación de productos, ha consolidado sus capacidades en áreas como la automatización y ha profundizado su presencia en mercados nuevos y establecidos de todo el mundo", afirmaron Brian Decker y Andrew Kowal de Francisco Partners. "Mientra la compañía continúa la trayectoria de crecimiento firme, es el momento adecuado para la transición de liderazgo a Steve, quien tiene una enorme experiencia en la construcción y la ampliación de las empresas de software innovadoras".

"Steve es un ejecutivo consumado, reconocido por su liderazgo dinámico, experiencia operativa distintiva y capacidades contundentes en la construcción de la cultura empresarial. Con su orientación, estamos seguros de que el equipo de Boomi continuará prosperando", agregaron Art Heidrich y Nehal Raj de TPG. "También queremos reconocer y agradecerle a David por sus sólidos aportes a Boomi".

"Estoy muy orgulloso de todo lo que ha logrado el equipo de Boomi, desde su récord de crecimiento de clientes hasta los numerosos reconocimientos de la industria, que atestiguan la fortaleza del producto Boomi y de su gente", subrayó Meredith.

Como empresa de software como servicio (SaaS) líder en su categoría, Boomi cuenta con una creciente comunidad de más de 100.000 miembros y una de las redes de integradores de sistemas globales (GSI) más grandes en el ámbito de las plataformas de integración como servicio (iPaaS). La empresa ostenta una red mundial de casi 800 socios, entre los que se destacan Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake y trabaja con los mayores proveedores hiperescaladores de servicios en la nube, entre ellos, Amazon Web Services, Google y Microsoft.

Incluida recientemente en las listas Deloitte Technology Fast 500? y Inc. 5000 como una de las empresas tecnológicas más innovadoras y de más rápido crecimiento de Estados Unidos, Boomi también ha ganado dos premios Stevie® internacionales a la Empresa del año y a la Innovación en productos , el premio Gold Globee® en la categoría Servicios en la nube, el premio Stratus Award como Líder mundial en informática en la nube y la prestigiosa calificación de cinco estrellas en la CRN Partner Program Guide, una lista definitiva de los programas más notables de los proveedores tecnológicos líderes del sector que ofrecen productos innovadores y servicios flexibles a través del canal de la TI. Boomi también ha ganado numerosos galardones por ser un empleador de elección, entre ellos, una reciente inclusión como uno de los Mejores lugares de trabajo elegidos por Inc. Magazine.

