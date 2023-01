Comunicado de prensa de Business Wire: Boston Metal

Boston Metal, una empresa que desarrolla soluciones tecnológicas para descarbonizar por completo la producción de acero, acaba de anunciar el primer cierre de una ronda de financiación de 120 millones de dólares liderada por la multinacional siderúrgica ArcelorMittal S.A. (NYSE: MT). El Climate Innovation Fund de Microsoft y SiteGround Capital también se sumaron como inversores en esta ronda, junto con los inversores ya existentes.

El grueso de la inversión de ArcelorMittal se realizó a través de su Fondo de Innovación XCarb®. Respecto a esta iniciativa, Aditya Mittal, director ejecutivo de ArcelorMittal, declaró: "En Boston Metal estamos invirtiendo en un equipo que ha progresado de forma impresionante en un plazo relativamente corto, desarrollando una tecnología que ofrece un potencial apasionante para revolucionar la fabricación de acero. En nuestras extensas conversaciones con ellos, nos ha impresionado la pasión y la visión que tienen para contribuir a la descarbonización de la siderurgia. Son una incorporación emocionante y gratamente acogida a la cartera del Fondo de Innovación XCarb®".

El proceso de electrólisis de óxido fundido (Molten Oxide Electrolysis, MOE) patentado por Boston Metal ya se comercializa para producir acero ecológico y metales de alto valor, como el estaño y el niobio. Los fondos de la Serie C ampliarán la producción de este tipo de acero en las instalaciones piloto de la empresa en las afueras de Boston y apoyarán la selección del emplazamiento y el diseño preliminar de su primera planta de acero ecológico. Los nuevos recursos también servirán para apoyar la construcción y puesta en marcha de una planta de fabricación de metales de alto valor en la filial brasileña de la empresa, Boston Metal do Brasil.

"El Climate Innovation Fund de Microsoft se creó para acelerar el desarrollo y la implantación de tecnología en ámbitos que tendrán el impacto más significativo sobre el clima. Esta tecnología que desarrolla Boston Metal tiene el potencial de ofrecer acero ecológico asequible a gran escala, que ayudará a impulsar la descarbonización de toda la industria, lo que es cada vez más importante para las empresas con objetivos de reducción de carbono, como Microsoft", declaró Brandon Middaugh, director del Climate Innovation Fund de Microsoft.

Con la formalización de la operación, Irina Gorbounova, de ArcelorMittal, y Rick Cutright, del actual inversor OGCI Climate Investments, pasaron a formar parte del Consejo de Administración de la empresa. "Boston Metal ha creado un equipo excepcional que ha progresado enormemente en el avance de su tecnología transformadora desde que invertimos por primera vez en su Serie A", afirmó Rick Cutright, director de Tecnología de OGCI Climate Investments. "Estamos muy emocionados de continuar esa inversión y formar parte de esta nueva fase del crecimiento de la compañía a medida que construye una capacidad que revolucionará la industria del acero y apoyará una economía con cero emisiones netas".

Con una producción anual de casi 2000 millones de toneladas, el acero es uno de los materiales más importantes para nuestra sociedad. Pero la industria depende de un proceso de fabricación intensivo en carbono que aporta casi el 10 % de las emisiones mundiales de carbono. Los principales consumidores de acero de los sectores de la automoción, la construcción y la tecnología exigen soluciones que los acerquen al objetivo de cero emisiones netas, una meta que la industria siderúrgica se ha comprometido a alcanzar en 2050. Boston Metal está comercializando una tecnología de cero emisiones destinada a escalar hasta los mil millones de toneladas con los costos de producción competitivos necesarios para revolucionar la industria siderúrgica. La plataforma MOE de la empresa utiliza electricidad renovable para convertir todas las calidades de mineral de hierro en acero mediante un proceso energéticamente eficiente de una sola etapa. La tecnología MOE no libera dióxido de carbono ni otros subproductos nocivos, y no necesita agua de proceso, productos químicos peligrosos ni catalizadores de metales preciosos.

"Hemos diseñado nuestra tecnología para descarbonizar la producción de acero a gran escala. Estamos convencidos de que contamos con el equipo experimentado, un sólido respaldo financiero y la tecnología innovadora necesarios para revolucionar el sector. El apoyo de ArcelorMittal refuerza aún más nuestra capacidad para liderar la revolución del acero ecológico", declaró Tadeu Carneiro, presidente y director ejecutivo de Boston Metal.

Además del trabajo de la empresa en el sector del acero, Boston Metal do Brasil se centra en el uso de la tecnología MOE para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la rentabilidad de la producción de metales. Gracias a esta tecnología, se extraen selectivamente metales valiosos de materiales complejos y de baja concentración que actualmente se consideran residuos. Esto permite a los mineros reducir las responsabilidades financieras y medioambientales de la escoria y aprovechar este subproducto natural de la producción de metales para crear nuevas fuentes de ingresos. Los primeros beneficios de Boston Metal do Brasil están previstos para 2023.

Acerca de Boston MetalBoston Metal es una empresa global especializada en soluciones tecnológicas para el sector metalúrgico que está comercializando la electrólisis de óxido fundido (MOE, por sus siglas en inglés), una plataforma patentada de producción de metales por tonelaje que utiliza energía eléctrica. Está previsto que el MOE proporcione a la industria metalúrgica una solución más eficiente, menos costosa y más ecológica para la producción de acero y otros metales a partir de una amplia variedad de materias primas y grados de mineral de hierro. Con el respaldo de importantes inversores y dirigida por un equipo de científicos y experimentados profesionales de la industria metalúrgica de talla mundial, la tecnología de Boston Metal está concebida como un enfoque directo y escalable para descarbonizar la producción de acero. La empresa tiene su sede en Woburn (Massachusetts) y una filial en Brasil. Para obtener más información sobre Boston Metal, visite www.bostonmetal.com.

