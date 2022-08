Comunicado de prensa de Business Wire: Brainvest Wealth Management

Brainvest Wealth Management (Brainvest) da la bienvenida a Jan Gunnar Karsten, CFA, CFP, como Director Ejecutivo de Brasil y socio de la compañía. Ocupa el lugar de Fernando Gelman, que a partir de ahora asumirá el papel de Director Ejecutivo global. Esta acción conjunta tiene como objetivo fortalecer y acelerar el crecimiento nacional e internacional de la Oficina Multifamiliar, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la empresa.

Alex Gorra (left) Chief Growth Officer of Brainvest with Fernando Gelman (center) Global CEO of Brainvest, and Jan Gunnar Karsten (right) Brazil CEO of Brainvest (Photo: Business Wire)

Karsten quiere centrarse en crear un camino claro para que Brainvest escale su ecosistema en toda América Latina. Simultáneamente, Gelman centrará su trabajo en todo el mundo apoyando a los Directores Ejecutivos de cada unidad, Suiza, Brasil y Estados Unidos.

La contratación solidifica a Brainvest como un actor clave en el espacio global de las oficinas multifamiliares y ejecuta un plan estratégico que comenzó en 2019 con la llegada de Alexander Gorra como socio, seguido de la adquisición del 20% de la compañía por parte de Merchant Investment Management (Merchant) a fines del año pasado.

"Hoy en día, Brainvest arrastra una cartera de clientes cada vez más compleja en sus expectativas y objetivos, por lo que nuestra estrategia pasa por mejorar cada vez más nuestra estructura, nuestros servicios y nuestro capital humano", afirma Gelman.

El profundo conocimiento del sector y la impresionante experiencia de Karsten lo posicionan para el éxito al asumir el cargo en Brasil. Desde 2016, ha dirigido la Julius Baer Family Office, la mayor oficina multifamiliar de Brasil, como resultado de la fusión entre GPS y Reliance. Hasta 2011, fue un ejecutivo bancario con etapas en Matrix, BankBoston, Citi y UBS aportando una historia de crecimiento a su posición en Brainvest.

"Estamos encantados de que Jan se una al equipo y lidere nuestros esfuerzos en Brasil", dice Alex Gorra, socio y director de Estrategia y Crecimiento. "Es un viejo amigo de la compañía y admiramos el éxito de su carrera. Mientras buscábamos reforzar el papel de liderazgo en nuestra oficina de América Latina, Jan fue un claro líder para poner en marcha nuestros planes".

"Vivimos en un mundo cada vez más interconectado y la experiencia de Jan ayudará a apoyar aún más a las familias a navegar por el complejo panorama financiero tanto en Brasil como fuera de él", añadió Marc Spilker, Presidente Ejecutivo de Merchant. "Su perspectiva global será muy valiosa para las comunidades de Brainvest y Merchant".

Karsten también apoyará la expansión de los equipos de gestores de relaciones internacionales de Brainvest, reforzando el valor principal de la compañía de proporcionar una gestión financiera sofisticada a los inversores internacionales, que buscan constantemente crear ofertas de inversión privada únicas que vayan más allá de los estándares. Como socio de Merchant Investment Management, Brainvest cuenta con una red de más de 55 gestores de patrimonio independientes y 150.000 millones de dólares en activos globales bajo gestión (AUM).

Tim Bello, cofundador y socio director de Merchant, destaca el impulso de expansión de Brainvest: "Nos centramos en un toque local con un alcance global y Brainvest está posicionada de forma única en la comunidad de Merchant para encarnar eso. Brainvest es una empresa global dotada de experiencia local y que trabaja con gestores de patrimonio calificados para atender a clientes con necesidades muy diferentes. Añadir a Jan al equipo es un increíble valor agregado para todo el ecosistema de Merchant".

"Como oficina multifamiliar independiente que sirve a nuestros clientes de una manera única, nos estamos posicionando como sede natural para que los gestores de patrimonio en América Latina expandan su práctica a escala internacional", concluye Gelman.

Acerca de Brainvest Wealth Management

Brainvest, fundada en 2003, es una oficina multifamiliar de servicios completos y una empresa de inversión para familias y empresarios. Brainvest está presente en EE.UU., Suiza y Brasil, atendiendo a clientes internacionales y estadounidenses.

Brainvest ofrece soluciones globales e independientes en áreas que incluyen la gestión de inversiones (activos líquidos y privados), la planificación de la sucesión, la planificación patrimonial/financiera, los sistemas de consolidación, la gestión de riesgos y la gestión fiscal y de entidades offshore. Brainvest ofrece soluciones de conserjería y gobierno familiar para garantizar una solución completa a medida.

A través de su división de Gestión de Capital Alternativo (ACM), Brainvest ha invertido significativamente en activos privados durante más de 12 años. Brainvest cuenta con un equipo especializado en activos privados en tres continentes para originar, estructurar, gestionar y supervisar con gobernanza todas las inversiones.

