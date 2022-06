Comunicado de prensa de Business Wire: Braun

Braun, la marca de electrodomésticos alemana que apuesta por el diseño, anuncia que patrocinará la presentación de Virgil Abloh: "Figures of Speech" en el Museo de Brooklyn. La exposición, que abre al público el 1 de julio de 2022 y finaliza el 29 de enero de 2023, organizada originalmente por el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, abarca dos décadas de la polifacética carrera del artista, con colaboraciones junto a destacados creadores como Takashi Murakami, Juergen Teller y Arthur Jafa, material de su marca de moda Off-White y artículos de Louis Vuitton, donde fue el primer director artístico de Black Menswear, así como y piezas únicas de colaboraciones con marcas como Braun.

Con motivo de sus 100 años de "buenos diseños" en 2021, Braun inició una colaboración exclusiva con Abloh, quien se adentró en los archivos de Braun para actualizar y convertir, junto con el equipo de diseño de Braun, el icónico sistema de audio de alta fidelidad de pared "Wandanlage" de 1965 en una pieza de "arte funcional". Por primera vez, el público podrá ver el "arte funcional" durante la exposición en el Museo de Brooklyn.

Ben Wilson, director de Comunicación de Braun Design, explicó: "Cuando diseñamos y creamos conjuntamente con Virgil Abloh este equipo de audio de pared de alta fidelidad Wandanlage, nuestro objetivo era dar vida al espíritu del "buen diseño", un diseño simple, útil y duradero, para un público más amplio, más allá de los amantes de lo purista. Para nosotros es un placer patrocinar la exposición "Figures of Speech" del Museo de Brooklyn y compartir por primera vez esta pieza de "arte funcional" con todo el mundo".

Puede encontrar más información sobre la colaboración en www.Braun.com. Las entradas para Virgil Abloh: "Figures of Speech" están a disposición en: https://my.brooklynmuseum.org/events/017eea48-4a99-d4a8-54e8-557e86eae162

Acerca de Braun

Braun, una filial de Procter & Gamble fundada en Alemania en 1921, desarrolla y fabrica una amplia variedad de pequeños electrodomésticos que conjugan innovación técnica, confiabilidad y diseño distintivo. Desde máquinas de afeitar eléctricas y productos de belleza hasta electrodomésticos, relojes y parlantes, los productos de Braun se distribuyen en todo el mundo. Visite www.braun.com para conocer las últimas noticias y obtener más información sobre la marca Braun.

