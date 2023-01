Comunicado de prensa de Business Wire: Brightcove Inc.

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), la empresa de tecnología de transmisión más confiable del mundo, anunció hoy que ha establecido una relación estratégica con Magnite (NASDAQ: MGNI), la plataforma de publicidad independiente más grande del mundo. Magnite estará a cargo de la publicidad de los clientes de Brightcove, para quienes desarrollará la ocupación de los lugares disponibles y la entrega de anuncios con la meta de aumentar los ingresos de los clientes. Además, Brightcove integrará el servidor de anuncios SpringServe para brindar a los editores un mayor control, información y transparencia sobre el suministro de anuncios disponibles.

Brightcove, con miles de clientes en todo el mundo, siempre ha respaldado integraciones basadas en estándares con servidores de anuncios y plataformas de oferta (Supply-Side Platforms, SSP). Después de analizar los datos de miles de millones de solicitudes de reproducción basadas en anuncios a través de Server Side Ad Insertion, su solución líder de inserción de anuncios del lado del servidor, Brightcove vislumbró una gran oportunidad para asistir mejor a los clientes en la monetización de las oportunidades publicitarias no vendidas. Así, las capacidades SSP de Magnite, Disponible directamente a través de Brightcove, permitirán a Brightcove generar ingresos para estos clientes. La integración con SpringServe, el servidor de anuncios, brindará a esos clientes una vista transparente del inventario de anuncios disponible y una oportunidad estratégica para monetizar mejor su contenido de video.

"Las necesidades de nuestra gran base de clientes de alcance mundial están en constante evolución, por tanto, nos comprometemos desarrollar a la par nuestras soluciones para ellos, lo que incluye brindar apoyo a los esfuerzos de nuestros clientes para monetizar su contenido de video", comentó Marc DeBevoise, CEO de Brightcove. "La integración con Magnite y SpringServe es un paso clave para poder brindar a nuestros clientes las mejores soluciones en su tipo que nos permitan satisfacer sus necesidades y aumentar su tasa de ocupación de anuncios y generar mejores CPM"."

"Esperamos trabajar con el equipo de Brightcove para llevar a sus clientes de transmisión de video de alta calidad la monetización llave en mano", señaló Sean Buckley, director de ingresos de Magnite. "Con nuestra nueva integración, los clientes de Brightcove obtendrán acceso a herramientas de publicidad centradas en video e informes en tiempo real a través de sus canales tradicionales de ventas directas y programáticas. También estamos trabajando con Brightcove en formas únicas de enriquecer el valor del inventario de videos de los clientes a través de empaquetar información como metadatos de contenido de una manera que sea fácil de aprovechar para los compradores de anuncios".

Acerca de Brightcove Inc.Brightcove crea las soluciones de tecnología de streaming más confiables, escalables y seguras del mundo para permitir una mejor conexión entre las empresas y sus audiencias, más allá del lugar donde se encuentren o el dispositivo donde consuman contenidos. En más de 80 países, la plataforma de video inteligente de Brightcove permite que las empresas vendan con mayor efectividad a sus clientes, los líderes multimedia realicen streamings y moneticen su contenido de manera más confiable, y cada organización se comunique con los miembros de su equipo de manera más potente. Con dos premios Emmy® a la innovación en tecnología e ingeniería, un tiempo de actividad que está de manera continua en el primer puesto de la industria y una escalabilidad sin precedentes, corremos permanentemente los límites de lo que el video puede lograr. Síganos en Twitter, LinkedIn y Facebook. Visite www.brightcove.com.

Acerca de MagniteSomos Magnite (NASDAQ: MGNI), la plataforma de publicidad independiente orientada en la venta más grande del mundo. Los publicadores usan nuestra tecnología para monetizar su contenido en todas las pantallas y formatos, incluidos CTV, video en línea, visualización y audio. Las principales agencias y marcas del mundo confían en nuestra plataforma para acceder a un inventario de anuncios de alta calidad y seguro para la marca y ejecutar miles de millones de transacciones publicitarias cada mes. Anclada en la bulliciosa ciudad de Nueva York, la soleada Los Ángeles, la milla de altura de Denver, el histórico Londres y Sydney, Magnite tiene oficinas en América del Norte, EMEA, LATAM y APAC.

Acerca de SpringServeSpringServe, ahora parte de Magnite, es la plataforma independiente líder de publicación de anuncios, diseñada específicamente para OTT, CTV y publicidad en video. Su software ofrece un conjunto completo de soluciones de automatización, optimización y publicación de anuncios que hacen que la publicación de anuncios de video sea más inteligente en todos los dispositivos. Con la confianza de publicadores líderes y distribuidores de TV avanzados, su plataforma ofrece control, transparencia y análisis que hacen posible aumentar el rendimiento de los anuncios y los ingresos de las ventas de medios. Para obtener más información, visite http://www.springserve.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230110005193/es/

Contacto

Prensa: Brightcove Sara Griggs, sgriggs@brightcove.com Vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas y Marca

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.