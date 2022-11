Comunicado de prensa de Business Wire: BYD Auto

El 16 de noviembre, en la sede mundial de BYD, se celebró la ceremonia de puesta en marcha de la línea de producción del vehículo de nueva energía número 3 millones. Un hito simbólico para BYD, pero también un importante logro para el desarrollo de los vehículos de nueva energía en todo el mundo. Mientras que BYD tardó 13 años en lograr el primer récord de un millón de vehículos de nueva energía, solo un año más tarde, BYD logró el hito de "un millón a dos millones de vehículos de nueva energía". Ahora, en tan solo 6 meses, BYD ha alcanzado el hito "de dos millones a tres millones de vehículos de nueva energía". BYD ha mostrado una aceleración masiva en la industria de los vehículos de nueva energía, facilitando el rápido cambio hacia una movilidad verde global. En la ceremonia, el Sr. Wang Chuanfu, presidente de BYD, expresó su sincero agradecimiento a los clientes de BYD, a los amigos de los medios de comunicación, a los socios de la industria, y a los compañeros y empleados.

Durante el acto, Wang Chuanfu, presidente de BYD, entregó el vehículo de nueva energía número 3 millones a Wang Shuang, jugadora de fútbol galardonada como Jugadora del Año de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en 2018. "Es un gran honor ser la propietaria del vehículo de nueva energía número 3 millones de BYD", declaró Wang Shuang. "Espero que todos puedan apoyar la movilidad sostenible para ayudar a Enfriar la Tierra en 1? y mostrar nuestra fortaleza a todo el mundo".

"Para hacer frente a la transformación industrial y a las tendencias de consumo siempre cambiantes, BYD seguirá centrándose en la innovación científica y tecnológica. Además, BYD seguirá respondiendo a la búsqueda de una vida mejor por parte de las personas con tecnologías avanzadas y productos diversificados", afirmó Wang Chuanfu.

También declaró que, basándose en el actual sistema de seguridad "cuatro en uno" que garantiza la seguridad de las materias primas de la batería, las celdas de la batería, los paquetes de baterías y los vehículos, BYD introducirá otra tecnología pionera para mejorar aún más el sistema de seguridad. "Para tranquilizar a nuestros clientes en cuanto a la seguridad, la hemos convertido en una misión que llevaremos a cabo hasta el final", expresó Wang Chuanfu.

Durante dicho evento, Wang Chuanfu anunció que BYD creará una marca de alta gama dirigida al mercado del lujo, Yangwang, con tecnologías y productos revolucionarios. Su próximo modelo se lanzará en el primer trimestre de 2023 y ofrecerá a los usuarios un alto rendimiento sin precedentes.

Además, en 2023, BYD estrenará una nueva marca basada en identidades altamente profesionales y personalizadas, para satisfacer la demanda diversificada de los consumidores. La marca aprovechará la creación conjunta con la colaboración de los usuarios y dará una calurosa bienvenida a todos los concesionarios que se unan a BYD para su promoción.

De cara al futuro, BYD Auto formará una potente matriz de marcas que incluirá BYD (Dynasty y Ocean), Denza, Yangwang y otra nueva marca especializada en identidades profesionales y personalizadas, que abarcará los coches familiares y de lujo. Con un diseño popular y personalizado, BYD proporcionará siempre productos de alta calidad que respondan a las crecientes expectativas de los clientes.

Además, BYD mantendrá su estrategia global desarrollando aún más el mercado mundial y promoviendo la industria de vehículos de pasajeros a todo nivel. Actualmente, BYD ha extendido su huella de vehículos de nueva energía a más de 400 ciudades en 70 países y regiones de 6 continentes.

La puesta en circulación del VNE número 3 millones no solo marca un hito importante en la historia de BYD, también es un acontecimiento vital ser testigos de la aceleración de la movilidad verde global. En el futuro, BYD seguirá colaborando con socios de diversos sectores para lograr un desarrollo de alta calidad. En el marco de esta colaboración, BYD también seguirá facilitando el progreso de la industria mundial de vehículos de nueva energía y acelerando la transición de nuestro planeta hacia un mundo más verde.

Acerca de BYD

BYD es una empresa multinacional de alta tecnología dedicada a aprovechar las innovaciones tecnológicas para una vida mejor. Fundada en 1995 como fabricante de baterías recargables, BYD cuenta ahora con un ámbito de negocio diverso que abarca la automoción, el transporte ferroviario, las nuevas energías y la electrónica, con más de 30 parques industriales en China, Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil, Hungría e India. Desde la generación y el almacenamiento de energía hasta sus aplicaciones, BYD se dedica a proporcionar soluciones energéticas de emisiones cero que reducen la dependencia mundial de los combustibles fósiles. Su huella de vehículos de nueva energía cubre ahora 6 continentes, más de 70 países y regiones, y más de 400 ciudades. La empresa, que cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen, es conocida por ser una de las empresas de la lista Fortune Global 500 que aporta innovaciones en pos de un mundo más ecológico.

Para más información, visite www.bydglobal.com.

Acerca de BYD Auto

Fundada en 2003, BYD Auto es la filial de automoción de BYD, una empresa multinacional de alta tecnología dedicada a aprovechar las innovaciones tecnológicas para una vida mejor. Con el objetivo de acelerar la transición ecológica del sector del transporte mundial, BYD Auto se centra en el desarrollo de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables. La empresa domina las tecnologías básicas de toda la cadena industrial de los vehículos de nueva energía, como las baterías, los motores eléctricos, los controladores electrónicos y los semiconductores de grado automotriz. En los últimos años ha realizado importantes avances tecnológicos, como la batería Blade, la tecnología híbrida DM-i y DM-p, la e-Platform 3.0 y la tecnología CTB. La empresa es el primer fabricante de automóviles del mundo que ha dejado de producir vehículos de combustible fósil y cambiar a los vehículos eléctricos y se ha mantenido a la cabeza de las ventas de vehículos de pasajeros de nueva energía en China durante 9 años consecutivos.

