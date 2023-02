Comunicado de prensa de Business Wire: Calculus Business Solutions Inc.

NewNet Secure Transactions Inc. ("NewNet"), proveedor líder de soluciones avanzadas para pagos seguros a instituciones financieras, bancos y proveedores de pagos, se ha asociado con Calculus Networks, México, ("Calculus") para desplegar múltiples sistemas AccessGuard 1000 ("AG1000") para un importante proveedor de pagos en México. La solución de pago de NewNet, validada por Payment Card Industry (PCI), ofrece enrutamiento y transporte seguro de transacciones a través de aplicaciones virtualizadas basadas en la nube o en entornos físicos.

El AG1000 de NewNet consolida el enrutamiento de transacciones HTTPS y TLS/SSL, la aceleración TLS/SSL y el equilibrio entre cargas en un espacio compacto montado en un bastidor. Permite una escalabilidad y confiabilidad excepcionales además de optimizar la eficiencia. El sistema AG1000 transporta millones de transacciones al día como pasarela de transporte de alta densidad que enlaza de forma única datos de transacciones IP, datáfonos móviles y de comercio electrónico/en la web con servidores de autorización compatibles con ISO 20022, TPDU, ISO8583 y protocolos de transacciones personalizados.

El AG1000 finaliza sesiones TLS/SSL que se originan en un punto de venta móvil, de banda ancha y compatible con IP, cajeros automáticos y terminales de pago basados en teléfonos inteligentes. Los protocolos de transacción, incluidos VISA I, VISA II, ISO 8583, TPDU (unidad de datos de protocolo de transporte) y protocolos personalizados, se utilizan con la máxima eficiencia de hardware. Esto permite al AG1000 interoperar sin problemas con sistemas heredados y de nueva generación para un enrutamiento de transacciones más rápido, confiable y seguro dentro de un único sistema.

Con la implementación del AG1000, la red del proveedor de servicios de pago ha podido optimizar el rendimiento de las transacciones y mejorar la seguridad, con una recuperación de la inversión reforzada por el excelente rendimiento del sistema y el rápido diseño, configuración e implementación por parte de Calculus Networks. El equipo de servicios globales de NewNet, junto con el equipo de Calculus, trabajaron codo con codo para ofrecer una instalación rápida con formación in situ de alta calidad para la red del proveedor de servicios y el equipo de gestión de sistemas, garantizando una transición sin complicaciones a esta plataforma altamente escalable.

"Estamos encantados de asociarnos con NewNet y ofrecer soluciones AccessGuard 1000 para mejorar tanto la capacidad de rendimiento de las transacciones como el cumplimiento de normas de seguridad más estrictas para nuestros clientes proveedores y adquirentes de pagos", declaró Sooraj Vasudevan, director ejecutivo de Calculus Networks. "En Calculus nos centramos en resolver problemas empresariales mediante el uso de tecnología de vanguardia para empresas globales. Gracias a la experiencia de NewNet en soluciones de enrutamiento y aceleración de transacciones de pago seguras, altamente escalables y de bajo costo de propiedad, junto con nuestros servicios de integración y soporte centrados en el cliente, creamos una solución eficiente y rentable para nuestros clientes".

"La capacidad de AccessGuard 1000, su seguridad avanzada que cumple y supera los requisitos PCI, su gran rendimiento y su capacidad única para ofrecer pagos integrados, seguridad, redes y análisis ayuda a Calculus Networks a ofrecer una gama más amplia de soluciones de pago y permite a sus clientes adquirentes de pagos beneficiarse enormemente de la eficiencia operativa y de soluciones económicas para hoy y para el futuro", declaró Krishna Viswanadham, director ejecutivo y presidente de NewNet's Secure Transactions Inc. "La solución de pago de última generación de NewNet con ofertas para aplicaciones de pago basadas en la nube, pagos tokenizados, etc., junto con un servicio y soporte de primer nivel contribuyen en gran medida a proporcionar un plan de trabajo sin problemas para la migración a la nube, superar los desafíos del fin de la vida útil, preparar para el futuro su infraestructura de pago y ofrecer tranquilidad con seguridad y rendimiento avanzados".

Acerca de Calculus

Calculus Business Solutions Inc. es la casa matriz del grupo de empresas Calculus, que opera en Dubái (EAU), India, México, Arabia Saudita y los Estados Unidos de América. El Grupo Calculus es líder en la aplicación de tecnología a gran escala en los sectores público y privado, y ofrece soluciones integrales de valor agregado a los proveedores de servicios de TIC y a todos los niveles de la administración pública.

En Latinoamérica, el Grupo Calculus opera como Calculus Networks, S.A. de C.V., con sede en Ciudad de México, un integrador de sistemas TIC especializado en soluciones para toda la región. Para más información sobre el Grupo Calculus, visite www.calculusbusiness.com o escríbanos a info@calculusbusiness.com

Acerca de NewNet

NewNet Secure Transactions Inc. (NST) es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones tecnológicas de pago de última generación y cuenta con una amplia experiencia en soluciones de pago seguro. NewNet Secure Transactions ofrece soluciones de infraestructura de pago digital con funciones inteligentes de enrutamiento y conmutación y transformación en la nube para adquirentes, procesadores, bancos, proveedores de servicios de pago (PSP), pasarelas de pago, PayFac, operadores de redes móviles (MNO), NSP, CSP, etc. Los sistemas de NST gestionan el enrutamiento integrado de las transacciones de pago, el acceso seguro a la red y la seguridad de los datos de pago utilizando API flexibles, aceptando pagos omnicanal de transacciones móviles, web, terminales de punto de venta en tienda, SmartPOS, puntos de venta móviles (mPOS), comercio electrónico, comercio móvil, sistema BNPL y cajeros automáticos, que cumplen plenamente las normas de seguridad y se amplían a la gestión simultánea de pagos CBDC/Crypto y Open Banking. Las soluciones NewNet se utilizan con clientes de más de 60 países, gestionan una cuarta parte del volumen anual de transacciones mundiales y están disponibles tanto en nubes privadas como públicas y también como soluciones basadas en servidor para centros de datos.

Para obtener más información sobre NewNet, visite www.newnet.com. NewNet es una sociedad de cartera de Skyview Capital LLC.

