Comunicado de prensa de Business Wire: Calendly

Calendly, la moderna plataforma de organización para equipos e individuos de alto rendimiento, ha anunciado hoy la adquisición de Prelude, una plataforma de operaciones de contratación de rápido crecimiento diseñada para construir un proceso de contratación eficiente y llevadero. Con esta adquisición, los equipos de reclutamiento y los líderes de contratación optimizarán la organización para los entrevistadores y los candidatos, permitiendo en última instancia que las principales empresas, desde las PYMES hasta las empresas, logren sus objetivos a la hora de contratar a los profesionales más talentosos. La adición de Prelude significa que Calendly puede acelerar su ambición de ofrecer soluciones más profundas para los equipos y organizaciones empresariales, sirviendo como la ventanilla única para la organización externa.

"Esta adquisición es un testimonio de que gracias al modelo de negocio rentable de Calendly tenemos la capacidad de emprender iniciativas que satisfagan la creciente demanda de nuestros clientes", explicó Tope Awotona, fundador y gerente general de Calendly. "Durante la última década, Calendly se ha centrado en simplificar la programación para ayudar a los equipos a aumentar los ingresos, tener una mayor retención de clientes y conseguir más candidatos. Con Prelude, Calendly ofrecerá la plataforma líder de automatización de la programación para todos los segmentos de la industria, desde las PyMEs hasta las grandes empresas".

Los equipos de selección de personal deben afrontar los desafíos que plantean las reuniones, que el sector pretende automatizar. Uno de los ellos es el de las entrevistas en panel, que son necesarias para que los candidatos y los empleadores puedan tomar mejores decisiones de contratación. Prelude resuelve ese problema simplificando el proceso de organizar la reunión del candidato con diferentes personas de la empresa. En un mercado laboral en constante evolución que presenta nuevos retos a cada paso, los equipos de selección de personal necesitan soluciones versátiles y completas para moverse rápidamente con los mejores profesionales.

"Esta adquisición presenta una tremenda oportunidad de mercado con la cantidad de interacciones y experiencias que las empresas modernas tienen con los candidatos y eventuales contratados", subrayó Will Laufer, fundador y gerente general de Prelude. "Tenemos una correspondencia ideal, ya que nuestra visión compartida es darles una solución completa a los equipos de selección de personal, como esta plataforma integrada. La automatización de la organización es realmente crucial para el éxito de cualquier equipo empresarial y juntos, Calendly y Prelude serán la opción más obvia".

Calendly aprovechará Prelude para su clientela empresarial, que ya está utilizando la plataforma de organización única de Calendly para varios departamentos. Con una solución para organizar las fechas de las entrevistas más profunda que también se integra con los sistemas de seguimiento de candidatos, la integración eliminará la fricción que existe dentro de la experiencia del candidato, al cambiar la forma en que las empresas abordan sus estrategias de contratación. Esto también abarca la modernización de cada punto de contacto con el candidato, desde las comunicaciones y la preparación, hasta la organización de la fecha de las entrevistas y su logística.

Para saber más sobre la compra de Prelude por parte de Calendly, visite el blog The Calendly.

Acerca de CalendlyCalendly ayuda a las personas, los equipos y las empresas a automatizar el ciclo de las reuniones, eliminando las idas y venidas que implica la organización. La plataforma en la nube de Calendly ofrece una nueva capa de la pila de tecnología digital moderna, al conectarse con herramientas imprescindibles para automatizar los flujos de trabajo de la organización, crea una experiencia de cliente más agradable y llevadera y proporciona datos reveladores y medibles para impulsar mejores resultados empresariales. En la actualidad, más de 10 millones de usuarios en 116 países utilizan Calendly para simplificar las reuniones, colaborar de forma más eficaz y eficiente e impulsar el negocio. Para saber más, visite https://calendly.com.

