Comunicado de prensa de Business Wire: Carbios

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB) (Paris: ALCRB), pionera en el desarrollo y la industrialización de tecnologías biológicas para reinventar el ciclo de vida de plásticos y textiles, ha duplicado su número de patentes concedidas desde la última revisión publicada a finales de 20201.

Protección de los procesos de Carbios

Carbios (y su filial Carbiolice) posee a día de hoy 336 títulos en todo el mundo divididos en 53 familias de patentes. En 2022, se concedieron varios títulos que protegen las enzimas patentadas que degradan el PET en países de interés como Estados Unidos y también en países asiáticos como Indonesia, Corea del Sur, China, Japón e India. Carbios también ha obtenido concesiones dentro de sus familias de patentes que protegen el proceso de producción de plásticos biodegradables, en concreto el denominado "masterbatch", que es la mezcla básica que contiene la enzima o su proceso de producción.

"A lo largo de los dos últimos años, nos hemos centrado principalmente en reforzar la protección de nuestro proceso de biorreciclaje de PET y de sus enzimas patentadas", comentó Lise LUCCHESI, directora de Propiedad Intelectual de Carbios. "En los próximos años, seguiremos consolidando la protección de este proceso, así como la de nuestro proceso de biodegradación del PLA, mediante la presentación de nuevas solicitudes de patente. También haremos un seguimiento activo de aquellas solicitudes de patente que hayamos presentado con el fin de que nos sean concedidas".

"Desde los orígenes de Carbios, los departamentos de I+D y Propiedad Intelectual han trabajado codo con codo para garantizar la máxima protección de nuestras enzimas y procesos", comentó Alain Marty, director científico de Carbios."Estos esfuerzos permanentes para obtener una amplia protección internacional son cruciales si queremos salvaguardar nuestras innovaciones y garantizar el despliegue de nuestras tecnologías a nivel industrial".

Protección a escala mundial

Carbios está ampliando su cartera de propiedad intelectual en regiones y países donde la demanda de sus tecnologías revolucionarias es muy alta (véase la Fig. 1), en particular:

-- en Europa: 40 títulos europeos, que pueden concederse en los 39 Estados miembros de la Organización Europea de Patentes

-- en Norteamérica: 41 títulos en Estados Unidos y 23 en Canadá

-- en Asia: 152 títulos, 37 de ellos en China, 27 en Japón y 24 en India

Por otra parte, Carbios cuenta con 14 solicitudes de patente que podrían ampliarse a otros países o regiones del mundo en los próximos años.

"Estamos convencidos de que el reciclaje biológico es la solución más eficaz y circular para degradar los plásticos", declaró Emmanuel LADENT, director ejecutivo de Carbios. "La protección de nuestras enzimas y procesos es un aspecto central de nuestro trabajo, por lo que contamos con un equipo dedicado a la propiedad intelectual dentro de Carbios. A partir de 2023, también centraremos nuestros esfuerzos en proteger la innovación relacionada con la degradación enzimática de otros polímeros".

Un equipo especializado en propiedad intelectual

El equipo que se ocupa de la propiedad intelectual en Carbios incluye un director (que también es miembro del Comité Ejecutivo) y dos ingenieros de patentes especializados en los campos de la biotecnología y la química de polímeros, y uno de ellos es representante ante la Oficina Europea de Patentes. El equipo cuenta con el apoyo de dos empresas externas de consultoría en propiedad intelectual (Becker & Associés y Franck Tetaz Intellectual Property). Por último, un Comité de Propiedad Intelectual informa de forma periódica al Consejo de Administración de Carbios.

Acerca de Carbios

Fundada en 2011 por Truffle Capital, Carbios es una empresa de biotecnología con clara orientación ecológica que desarrolla procesos biológicos e innovadores. A través de su particular enfoque de combinar enzimas y plásticos, Carbios se ha propuesto dar respuesta a las nuevas expectativas de los consumidores y a los desafíos de una amplia transición ecológica, abordando un problema fundamental de nuestro tiempo: la contaminación con plásticos y textiles. Carbios descompone cualquier tipo de PET (el principal polímero en botellas, bandejas y textiles de poliéster) en sus componentes básicos, que pueden reutilizarse para producir nuevos plásticos PET de calidad equivalente a los vírgenes. Esta innovación, la primera de este tipo en el mundo, ha sido reconocida recientemente en un artículo científico publicado en la prestigiosa revista Nature. Carbios puso en marcha con éxito su planta de demostración de Clermont-Ferrand en 2021. Ahora, da otro paso clave hacia la industrialización de su proceso con la construcción de una unidad inédita en colaboración con Indorama Ventures.

En 2017, Carbios y L'Oréal fundaron conjuntamente un consorcio para contribuir a la industrialización de su tecnología de reciclaje patentada. Con el compromiso de desarrollar soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible, Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe se unieron a este consorcio en abril de 2019. En 2022, Carbios firmó un acuerdo con On, Patagonia, PUMA y Salomon, para desarrollar soluciones que promuevan la reciclabilidad y circularidad de sus productos. PVH Corp. se sumó a este consorcio en enero de 2023.

La empresa también es autora de una tecnología de biodegradación enzimática de plásticos de un solo uso a base de PLA (un polímero de origen biológico). Con esta tecnología se puede crear una nueva generación de plásticos 100 % compostables a temperatura ambiente y en condiciones domésticas, integrando enzimas en el núcleo del producto plástico.

Para obtener más información, visite carbios.com / Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) puede acogerse al programa gubernamental PEA-PME, una iniciativa que permite a los residentes franceses que invierten en pymes beneficiarse de bonificaciones en el impuesto a las ganancias.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en Francia, en Europa, en Estados Unidos ni en ningún otro país.

En caso de discrepancia entre la versión en español y la versión en inglés de este comunicado de prensa, prevalecerá la versión en inglés.

1 Cf. comunicado de prensa del 14 de enero de 2021

