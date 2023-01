Comunicado de prensa de Business Wire: Carbios

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), empresa pionera en el desarrollo y la industrialización de tecnologías biológicas para reinventar el ciclo de vida de plásticos y textiles, ha fortalecido su equipo de liderazgo con la designación de Martine BRISSET como vicepresidenta sénior a partir del 1 de enero de 2023. Martine manejará la División de Biodegradación y supervisará los departamentos de Recursos Humanos, Jurídicos, Normativos, Gestión de proyectos, Calidad, Salud y Seguridad. Martine BRISSET se une al Comité Ejecutivo del grupo, así como también Delphine DENOIZÉ, quien sigue como directora de LCA, Financiación y Normativa de Programas de Innovación con un amplio equipo.

"En los últimos seis meses, nuestros equipos han crecido de manera significativa a fin de lograr nuestros objetivos ambiciosos, y tengo el placer de designar a Martine y a Delphine en el Comité Ejecutivo",comentó Emmanuel LADENT, presidente y director ejecutivo de Carbios. "Su trayectoria comprobada, notablemente dentro del Carbios Group, fortalece la experiencia de la alta gerencia y refuerza la diversidad de habilidades necesarias para tener éxito en este año crucial para la industrialización y comercialización de Carbios".

Martine BRISSET, vicepresidenta sénior de Carbios:"Después de haber supervisado la producción de miles de toneladas de plástico destinadas al sector de empaque, en la actualidad me enfoco en reducir la contaminación generada por el plástico con nuestras soluciones de biodegradación y bioreciclaje. Estoy muy contenta de asumir este desafío emocionante y maravilloso, que tiene sentido para las generaciones futuras y el sector".

Martine BRISSET cuenta con más de 30 años de experiencia en la gerencia general en los grupos internacionales más grandes dentro del sector de empaque de plástico y papel, más notablemente en Amcor, Huhtamaki, Linpac y Klockner Pentaplast. Desde 2021, se ha desempeñado en el puesto de gerenta general de Carbiolice a fin de integrar la subsidiaria de alto potencial dedicada a biodegradación dentro del Carbios Group. En su nueva función como vicepresidenta ejecutiva de Carbios, su principal misión será la de implementar con éxito la tecnología de biodegradación, facilitar la expansión internacional de las actividades de Carbios, [y] organizar el reclutamiento y la capacitación de los empleados del grupo. Dados los numerosos reclutamientos planificados en toda la empresa en 2023, generar el atractivo de Carbios será un tema estratégico.

Delphine DENOIZÉ, directora de LCA, Financiación y Normativa de Programas de Innovación:"Lo que me impulsa es la satisfacción de ver avanzar un proyecto desde el concepto hasta la realidad. En Carbios, todos nuestros proyectos tienen un impacto positivo en el medioambiente, y enfrentar este desafío es lo que me apasiona sobre mi trabajo. Al convertirme en miembro del Comité Ejecutivo, apoyaré estos proyectos incluso de manera más entusiasta, [no solo] en términos de estructuración y financiación, sino también en términos de cumplimiento normativo y desempeño ambiental".

Después de varios años de trabajar en la innovación dentro de la industria agrícola, fue durante su época en el grupo Céréales Vallées que Delphine DENOIZÉ descubrió y ayudó en la creación de Carbios. Se sumó a la empresa en 2016 y fue una de los primeros veinte empleados. Inicialmente estuvo a cargo de la Financiación y Normativa de la Innovación, después en la gestión de proyectos para biorreciclaje de PET. En la actualidad, supervisa todos los proyectos del grupo. Entre sus responsabilidades se incluyen la financiación pública francesa y europea para la innovación, el cumplimiento normativo de los procesos y productos en todo el mundo, y la evaluación de su impacto ambiental a través de herramientas específicas, tales como la evaluación del ciclo de vida.

Miembros de Comité Ejecutivo del Carbios Group:

-- Emmanuel LADENT, presidente y director ejecutivo

-- Lionel ARRAS, director de Desarrollo Industrial

-- Mathieu BERTHOUD, director de Abastecimiento y Asuntos Públicos

-- Pascal BRICOUT, director de Estrategia y Finanzas

-- Martine BRISSET, gerenta general de la División de Biodegradación y vicepresidenta sénior de Carbios Group

-- Delphine DENOIZÉ, directora de LCA, Financiación y Normativa de Programas de Innovación

-- Stéphane FERREIRA, director comercial

-- Lise LUCCHESI, directora de Propiedad Intelectual

-- Prof. Alain MARTY, director científico

Acerca de Carbios

Fundada en 2011 por Truffle Capital, Carbios es una empresa de biotecnología con clara orientación ecológica que desarrolla procesos biológicos e innovadores. A través de su particular enfoque de combinar enzimas y plásticos, Carbios se propone dar respuesta a las nuevas expectativas de los consumidores y a los desafíos de una amplia transición ecológica, abordando un problema fundamental de nuestro tiempo: la contaminación plástica y textil. Carbios descompone cualquier tipo de PET (el principal polímero en botellas, bandejas y textiles de poliéster) en sus componentes básicos, que pueden reutilizarse para producir nuevos plásticos PET de calidad equivalente a los vírgenes. Esta innovación de PET, la primera de este tipo en el mundo, ha sido reconocida recientemente en un artículo científico publicado en la prestigiosa revista Nature. Carbios puso en marcha con éxito su planta de demostración de Clermont-Ferrand en 2021. Ahora, da otro paso clave hacia la industrialización de su proceso con la construcción de una unidad inédita en colaboración con Indorama Ventures.

En 2017, Carbios y L'Oréal fundaron conjuntamente un consorcio para contribuir a la industrialización de su tecnología de reciclaje patentada. Con el compromiso de desarrollar soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible, Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe se unieron a este consorcio en abril de 2019. En 2022, Carbios firmó un acuerdo con On, Patagonia, PUMA y Salomon, para desarrollar soluciones que promuevan la reciclabilidad y circularidad de sus productos.

La empresa también es autora de una tecnología de biodegradación enzimática de plásticos de un solo uso a base de PLA (un polímero de origen biológico). Con esta tecnología se puede crear una nueva generación de plásticos 100 % compostables a temperatura ambiente y en condiciones domésticas, integrando enzimas en el núcleo del producto plástico.

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) puede acogerse al programa gubernamental PEA-PME, una iniciativa que permite a los residentes franceses que invierten en pymes beneficiarse de bonificaciones en el impuesto a las ganancias.

