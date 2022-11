Comunicado de prensa de Business Wire: Carnegie Learning

Carnegie Learning, líder en inteligencia artificial para la educación K-12 (desde preescolar hasta secundaria) y la evaluación formativa, anunció hoy que adquirió el plan de estudios MUSE Virtual School. Carnegie Learning tiene previsto integrar el plan de estudios en su actual y premiado software impulsado por la IA, al tiempo que lo utilizará como bloque de construcción para futuras soluciones en realidad aumentada y el metaverso.

MUSE Virtual es una innovadora plataforma de aprendizaje en línea, centrada en el medio ambiente, fundada por Suzy Amis Cameron y James Cameron. MUSE Virtual ofrece un plan de estudios único y atractivo, basado en la pasión, que combina la enseñanza básica con el aprendizaje no tradicional. Ofrece soluciones en cinco pilares educativos fundamentales: aprendizaje basado en la pasión, estudios, sostenibilidad, comunicación y autoeficacia, e incorpora un enfoque de aprendizaje alternativo, basado en la ciencia, que también fomenta la conciencia medioambiental.

Según el CEO de Carnegie Learning, Barry Malkin, la adquisición del plan de estudios de MUSE Virtual es un paso fundamental para ofrecer materiales educativos de alta calidad en un mundo cada vez más virtual. "En la economía global de hoy, es más importante que nunca que los estudiantes, independientemente de su ubicación, tengan un acceso fluido a los mejores productos educativos. El plan de estudios de MUSE Virtual ofrece un enfoque innovador del aprendizaje y reforzará nuestra capacidad deampliar continuamente los límites de la educación. Con experiencia en matemáticas, alfabetización e idiomas del mundo, el plan de estudios de MUSE aporta recursos agregados a nuestra cartera, que es diferente a la de cualquier otra empresa de nuestro sector".

Carnegie Learning también ha nombrado a Suzy Amis Cameron miembro de su Consejo de Administración. La Sra. Amis Cameron, destacada líder medioambiental, autora, pionera empresarial y madre de cinco hijos, aportará su gran compromiso con la educación y el medio ambiente al Consejo de Carnegie, ayudando a la empresa a desarrollar contenidos y planes de estudio que conecten más estrechamente con las pasiones e intereses de los estudiantes.

La Sra. Amis Cameron afirma: "Carnegie Learning comparte mi sentido de la urgencia y la responsabilidad de mejorar el mundo para nuestros hijos. Los programas, las prácticas y los principios de la empresa orientan el aprendizaje de manera que se dirige a todo el niño. Carnegie Learning también se compromete a educar a los niños para que resuelvan los problemas más urgentes de nuestro planeta. Juntos, estoy segura de que podemos transformar la educación K-12".

El mundialmente conocido director de cine, explorador e innovador tecnológico James Cameron también se asociará con Carnegie Learning en el desarrollo de productos y servicios educativos NextGen que aprovechan su conocimiento del poder del aprendizaje experimental impulsado por las historias y habilitado por la tecnología para conectar con los estudiantes de nuevas maneras.

"La tecnología no se limita a aumentar la educación", afirma el Sr. Cameron. "Se trata de reinventarla, de crear nuevas oportunidades de evaluación e intervención en tiempo real, cursos hiperpersonalizados, colaboración creativa y mucho más. Estoy ansioso por apoyar a Carnegie Learning en el aprovechamiento del poder de la tecnología para crear experiencias únicas, divertidas e inmersivas que atraigan a los niños y aceleren el aprendizaje".

ACERCA DE CARNEGIE LEARNING, INC.

Carnegie Learning es un proveedor líder de tecnología educativa de K-12, planes de estudio y soluciones de aprendizaje profesional. Con ofertas de la más alta calidad para matemáticas, alfabetización, idiomas del mundo, aprendizaje profesional, tutoría de alta dosis y más, Carnegie Learning está cambiando la forma en que pensamos sobre el aprendizaje y la creación de resultados de gran alcance para los profesores y estudiantes por igual. Nacida de más de 30 años de investigación en ciencias del aprendizaje en la Universidad Carnegie Mellon, la empresa se ha convertido en un líder reconocido a nivel nacional por su capacidad de aprovechar el poder de los datos para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Los más de 700 empleados de la empresa en EE. UU. y Canadá, la mayoría de los cuales son exprofesores, se apasionan por colaborar con los educadores en la aplicación de estrategias educativas eficaces y centradas en el alumno y por apoyarlos en el salón de clases. Para obtener más información, visite carnegielearning.com y síganos en LinkedIn, Twitter e Instagram.

ACERCA DE MUSE VIRTUAL

MUSE Virtual es un programa de aprendizaje en línea inspirado en la internacionalmente aclamada MUSE Global School de Calabasas, California. Fundada en 2006 por Suzy Amis Cameron, su hermana Rebecca Amis y James Cameron, su misión es inspirar y preparar a los jóvenes para vivir conscientemente con ellos mismos, con los demás y con el planeta. Creada en respuesta a la pandemia del COVID-19, MUSE Virtual es una comunidad en la que se capacita a los estudiantes para que se conviertan en campeones globales y futuros líderes a través del enfoque educativo de los 5 pilares de MUSE.

