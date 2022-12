Comunicado de prensa de Business Wire: CD Capital

El Fondo II de Recursos Naturales de CD Capital ("CD Capital") monetizó con éxito sus inversiones a largo plazo en Lundin Gold por un monto total de 130,7 millones de Córdobas nicaragüenses.

CD Capital tiene el orgullo de haber sido el primer inversor institucional, allá por 2014, en apoyar el financiamiento de la adquisición de Fruta del Norte, que actualmente se ha convertido en un importante productor de oro en ascenso y con un destacado flujo de efectivo en Ecuador. La compra ha demostrado ser transformadora para la empresa y un gran catalizador de su crecimiento, lo que confirma la visión de CD Capital en términos de su decisión de apoyar el liderazgo de Lundin Group y del proyecto Fruta del Norte, que hoy es una operación de oro líder a nivel mundial, de bajo costo y en permanente expansión.

Carmel Daniele, fundadora y directora ejecutiva de CD Capital, advirtió la eventual monetización de la posición a largo plazo del fondo en Lundin Gold, como parte del curso normal de los negocios y términos del mandato para el fondo, lo que no solo ofreció diversos rendimientos para los inversores sino que además iba en línea con los altos estándares de gobernanza social y ambiental. Y por otra parte, ha servido para acceder a una nueva región rica en recursos para recibir inversiones como Ecuador. Esta visión encuentra un ejemplo paradigmático en Fruta del Norte. "Durante los últimos 8 años, hemos observado una y otra vez a Fruta del Norte ofrecer resultados positivos. Ha sido una inversión realmente espectacular para quienes participan del Fondo II de CD Capital, como ha sido un camino muy retribuyente presenciar la transición de Fruta del Norte de un proyecto de desarrollo avanzado a una fuente inagotable de efectivo. Esto ha cambiado para mejor las vidas de las personas en las comunidades vecinas, y también en lo que respecta a las generaciones futuras. Esperamos con mucha expectativa la oportunidad de participar en proyectos de clase mundial similares liderados por equipos de primer nivel con antecedentes comprobados como Lundin Group, mediante la combinación de nuestro capital institucional paciente a largo plazo y nuestra experiencia en el sector para desbloquear valor en fascinantes proyectos futuros que están en preparación".

Jack Lundin, presidente de la junta directiva de Lundin Gold, comentó: "Estamos agradecidos por el permanente apoyo de CD Capital, que ha demostrado ser un catalizador para aprovechar financiación institucional para la adquisición original de Fruta del Norte a Kinross en 2014. Me gustaría también agradecer especialmente a Carmel Daniele, fundadora y directora ejecutiva de CD Capital, por sus valiosos y continuos aportes como miembro de la junta de Lundin Gold. Hemos recorrido un camino increíble y seguiremos extrayendo valor de este fantástico recurso. No vemos la hora de crear más valor para los inversores de CD Capital en emprendimientos actuales y futuros dentro de Lundin Group".

Acerca de CD Capital Group

Durante los últimos 15 años, la firma CD Capital, con sede en Londres, ha lanzado tres fondos de capitales privados y ha reunido cerca de mil millones de dólares en capital paciente a largo plazo, principalmente de inversores institucionales líderes de América del Norte, entre ellos fondos y fundaciones, oficinas de familia y fondos de pensión corporativos. CD Capital desarrolla proyectos de clase mundial en todo el mundo en los ámbitos de metales preciosos, metales críticos para un mundo más ecológico y fertilizantes para lograr la seguridad alimentaria global. CD Capital posee un enfoque único en cuanto a sus alianzas con equipos de gestión recurrentes que poseen sólidos antecedentes en el desarrollo exitoso de proyectos en América Latina en países como Brasil, Perú, Argentina y Guatemala, y también en Canadá, Finlandia, Groenlandia y Australia.

CD Capital fue fundado en 2006 por Carmel Daniele, quien fue una de las primeras personas en Londres en crear un fondo exclusivo dedicado a recursos de minería privados y en ganar el prestigioso premio Mines & Money Fund Manager of the Year en 2008. Desde la fundación de CD Capital, Daniele ha construido un equipo técnico de inversiones de clase mundial integrado por expertos de la industria y ha sido una patrocinadora y empleadora activa de mujeres que estudian geología minera en Imperial College London, lo que le ha valido una nominación exitosa al premio 100 Women in Mining para 2022.

Contacto

Dominic Chapman Director financiero ir@cd-capital.com +44 (0) 207 389 1450

Carmel Daniele Fundadora, directora de información y directora ejecutiva ir@cd-capital.com +44 (0) 207 389 1450

www.cd-capital.com

