Comunicado de prensa de Business Wire: CD Capital

CD Capital Natural Resources Fund III ("CD Capital") monetiza con éxito su inversión en Filo Mining por un importe total de 158,3 millones de dólares canadienses.

Filo Mining es una empresa canadiense de exploración y desarrollo, que se está dedicando a ampliar su yacimiento de cobre, oro y plata Filo del Sol, 100% de su propiedad, situado en la III Región de Chile y en la provincia adyacente de San Juan (Argentina). CD adquirió una participación estratégica en la empresa en 2020, lo cual facilitó un programa de expansión de las perforaciones para definir una mineralización de sulfuros más profunda. Desde entonces, el proyecto Filo del Sol se ha descrito como un depósito epitermal de cobre, oro y plata de alta sulfuración, asociado a un gran sistema, o varios, de pórfido de cobre y oro con eventos mineralizantes superpuestos.

Estas perforaciones, ejecutadas en los dos últimos años, han generado algunas de las interceptaciones mineralizadas de cobre y oro más espectaculares que haya presenciado el mercado en décadas. Los últimos resultados de perforación, como el reciente anuncio de que el sondeo FSDH071intersectó 1.028,0 m con un 1,16% de CuEq desde una profundidad de 292 m, con 172,0 m con un 2,14% de CuEq desde 408,0 m y 237,5 m a 1,49% de CuEq desde 776,0 m que prolongan este éxito.

CD Capital fue uno de los primeros inversores institucionales en financiar la perforación en Filo y el éxito de la exploración ha sido presenciado no sólo por los mercados, sino también con Filo Mining, motivando la inversión de BHP, que precipitó una inversión estratégica de 100 millones de dólares canadienses en Filo Mining el pasado mayo de 2022.

CD Capital se enorgullece de haber sido uno de los primeros inversores institucionales, junto con el Grupo Lundin, en apoyar y financiar la exploración y el desarrollo del proyecto. La perforación ha demostrado su poder transformador para la compañía y la ha posicionado para desatar el crecimiento en el futuro, confirmando la visión de CD Capital en el apoyo al liderazgo del Grupo Lundin y el proyecto Filo del Sol.

Al respecto, la fundadora y directora general de CD Capital, Carmel Daniele, señaló que la eventual monetización de la participación del fondo en Filo Mining formaba parte del curso normal de los negocios del fondo y de los términos del mandato, lo que supuso un múltiplo sustancial del capital invertido desde la adquisición. El proyecto tiene mucho más para ofrecer y CD espera ver florecer este proyecto hasta convertirse en un productor líder mundial de cobre y oro. "CD Capital se enorgullece de haber participado en uno de los mayores descubrimientos de cobre de las últimas décadas y personalmente, ver cómo se materializaba este proyecto ha sido uno de los momentos más destacados de mi carrera. Ha sido una inversión realmente espectacular para quienes participan en CD Capital Fund III y estamos convencidos de que continuará el camino de Filo hacia un mayor éxito. Esperamos tener la oportunidad de asociarnos a proyectos similares de categoría mundial, dirigidos por equipos de gestión de primer nivel con una sólida trayectoria demostrada, como el Grupo Lundin, con la combinación de nuestro capital institucional paciente a largo plazo y nuestra experiencia en el sector para desatar todo el valor de otros proyectos futuros y apasionantes que tenemos en cartera".

Por su parte, el presidente de Filo Mining, Adam Lundin, comentó: "Agradecemos el apoyo de CD Capital, que una vez más creyó en la visión de una entidad del Grupo Lundin en sus inicios. Gracias a la participación en el capital junto a la familia al inicio del COVID en 2020, pudimos seguir avanzando en el proyecto Filo del Sol, que se está convirtiendo realmente en un descubrimiento de nivel mundial. También me gustaría extender un agradecimiento especial a la Fundadora y Directora general de CD Capital, Carmel Daniele, por sus aportes valiosos y constantes como miembro del Directorio de Filo Mining. Ha sido una experiencia increíble y vamos a seguir trabajando para generar más valor a partir de este fantástico activo. Esperamos poder generar más valor para los inversores de CD Capital en las empresas actuales y futuras dentro del Grupo Lundin".

Durante los últimos 15 años, la firma CD Capital, con sede en Londres, ha lanzado tres fondos de capitales privados y ha reunido cerca de mil millones de dólares en capital paciente a largo plazo, principalmente de inversores institucionales líderes de América del Norte, entre ellos fondos y fundaciones, oficinas de familia y fondos de pensión corporativos. CD Capital desarrolla proyectos de clase mundial en todo el mundo en los ámbitos de metales preciosos, metales críticos para un mundo más ecológico y fertilizantes para lograr la seguridad alimentaria global. CD Capital posee un enfoque único en cuanto a sus alianzas con equipos de gestión recurrentes que poseen sólidos antecedentes en el desarrollo exitoso de proyectos en América Latina en países como Brasil, Perú, Argentina y Guatemala, y también en Canadá, Finlandia, Groenlandia y Australia.

CD Capital fue fundado en 2006 por Carmel Daniele, quien fue una de las primeras personas en Londres en crear un fondo exclusivo dedicado a recursos de minería privados y en ganar el prestigioso premio Mines & Money Fund Manager of the Year en 2008. Desde la fundación de CD Capital, Daniele ha construido un equipo técnico de inversiones de clase mundial integrado por expertos de la industria y ha sido una patrocinadora y empleadora activa de mujeres que estudian geología minera en Imperial College London, lo que le ha valido una nominación exitosa al premio 100 Women in Mining para 2022.

