Comunicado de prensa de Business Wire: Cepton, Inc.

Cepton, Inc. ("Cepton") (Nasdaq: CPTN), empresa innovadora de Silicon Valley y líder en soluciones lidar de alto rendimiento, anunció hoy la finalización de su inversión de $100 millones previamente anunciada (la "Inversión") por parte de su socio de primer nivel a largo plazo en el sector de la automoción y actual accionista, Koito Manufacturing Co. ("Koito") (TSE: 7276) el 19 de enero de 2023. La Inversión, en forma de acciones preferentes convertibles, fue aprobada en una reunión especial de accionistas de Cepton el 11 de enero de 2023, y es convertible, a partir del primer aniversario de la fecha de emisión, en acciones ordinarias de Cepton a un precio de conversión inicial de $2.585 por acción.

"Nos complace anunciar el cierre de la inversión en acciones preferentes a medida que profundizamos nuestra asociación con Koito", informó el Dr. Jun Pei, cofundador y CEO de Cepton. "Planeamos desplegar el capital adicional para ayudar a financiar nuestra próxima etapa de crecimiento, continuar la ejecución de la producción en serie y ampliar nuestros esfuerzos de colaboración para ganar programas OEM automotrices adicionales".

"Estamos muy contentos de haber completado nuestra tercera inversión en Cepton, que solidifica nuestro compromiso con lidar y el aumento de la seguridad automotriz para los conductores en todo el mundo", informó el Sr. Michiaki Kato, presidente de Koito. "Este es un año importante para nosotros, ya que trabajamos hacia la comercialización y fabricación a escala de nuestros productos lidar. Tenemos una sólida trayectoria con Cepton como socio y esperamos alcanzar nuestro objetivo mutuo de convertirnos en el líder dentro del lidar".

Los detalles adicionales en relación con el cierre de la inversión se incluirán en un formulario 8-K que Cepton presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Asesores

ICR Capital LLC actuó como asesor financiero exclusivo de Cepton y O'Melveny & Myers LLP actuó como asesor jurídico de Cepton. SMBC Nikko actuó como asesor financiero exclusivo de Koito y Davis Polk & Wardwell LLP y Nishimura & Asahi actuaron como asesores jurídicos de Koito.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "estimación", "objetivo", "plan", "proyecto", "previsión", "intención", "será", "esperar", "anticipar", "creer", "buscar", "objetivo", "hito", "diseñado para", "propuesto" u otras expresiones similares que predicen o implican acontecimientos, tendencias, términos y/o condiciones futuros o que no son declaraciones de asuntos históricos. Cepton advierte a los lectores de este comunicado de prensa que estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera del control de Cepton, que podrían causar que los resultados reales difieran en cuanto a lo material de los resultados esperados. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relacionadas con los posibles beneficios de la inversión, incluida la situación financiera de Cepton y su capacidad para cumplir sus objetivos de comercialización e implantación masiva en el mercado. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Cepton en ninguna fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. Por lo tanto, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Cepton no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en que se hizo la declaración o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos.

Acerca de Cepton

Cepton es un innovador de Silicon Valley de soluciones basadas en lidar para automoción (ADAS/AV), ciudades inteligentes, espacios inteligentes y aplicaciones industriales inteligentes. Con su tecnología lidar patentada, Cepton pretende llevar el lidar a la corriente principal y lograr un enfoque equilibrado de rendimiento, costo y fiabilidad, al tiempo que permite soluciones de percepción 3D escalables e inteligentes en todas las industrias.

Cepton ha conseguido un importante premio de producción en serie de lidar ADAS con Koito en el negocio de General Motors. Cepton también está comprometido con todos los Top 10 OEM globales.

Fundada en 2016 y dirigida por veteranos de la industria con décadas de experiencia colectiva en una amplia gama de tecnologías lidar y de imagen avanzadas, Cepton se centra en la comercialización en el mercado masivo de soluciones lidar de alto rendimiento y alta calidad. Cepton tiene su sede en San José, California, y cuenta con un centro de excelencia en Troy, Míchigan, para ofrecer asistencia local a los clientes del sector de la automotriz en el área metropolitana de Detroit. Cepton también está presente en Alemania, Canadá, Japón, India y China para dar servicio a una base de clientes mundial en rápido crecimiento. Para más información, visite www.cepton.com y siga a Cepton en Twitter y LinkedIn.

Acerca de Koito

Con el mensaje corporativo "Iluminación para su seguridad", Koito Manufacturing Co. (Koito) lleva marcando una historia de liderazgo en la iluminación de automóviles desde su fundación en 1915. En la actualidad, el Grupo Koito está formado por 31 empresas ubicadas en 13 países en todo el mundo y suministra productos y servicios a clientes en todo el mundo, a través de la red global liderada por cinco grandes regiones (Japón, América, Europa, China y Asia). Sus productos, reconocidos por su alta calidad y avanzada tecnología, son ampliamente utilizados por fabricantes de automóviles en todo el mundo. La empresa responde a la futura transformación de la movilidad mediante el desarrollo de tecnologías de iluminación de nueva generación y equipos relacionados, sistemas de control y productos, materiales y métodos de producción ecológicos. Para obtener más información, visite www.koito.co.jp/english.

Contacto

