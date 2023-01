Comunicado de prensa de Business Wire: C.H. Robinson

La empresa de logística de alcance mundial C.H. Robinson Worldwide, Inc. ("C.H. Robinson") (Nasdaq: CHRW) anunció hoy que Jose Rossignoli ha sido nombrado el nuevo presidente de Robinson Fresh. Ocupa el puesto tras suceder a Michael Castagnetto, quien fue ascendido dentro de C.H. Robinson al puesto de vicepresidente de Éxito del Cliente en apoyo a la división de Transporte Terrestre de Norteamérica (North American Surface Transportation, NAST).

Rossignoli, cuenta con una trayectoria en la empresa desde 2012, durante la cual ha ocupado varios puestos de liderazgo dentro de Robinson Fresh, entre ellos, gerente general, director de Global Sourcing y, más recientemente, vicepresidente de Global Sourcing. Durante todo este tiempo, ha sido un actor clave en la evolución del negocio hasta convertirlo en una de las principales empresas de productos y servicios de la cadena de suministro en la industria de alimentos frescos. Su trayectoria dinámica, que incluye una amplia experiencia en fomentar la participación de las partes interesadas en toda la cadena de suministro internacional de productos frescos, desde productores hasta operadores y transportistas, ayudará a aprovechar el rápido impulso del que goza actualmente Robinson Fresh, a través de un enfoque continuo en la integración de productos y servicios para brindar a los clientes una cadena de suministro sin interrupciones. solución. Además, como presidente y miembro del equipo de liderazgo de C.H. Robinson, Rossignoli planifica aprovechar su experiencia de alcance mundial para aportar diversidad de pensamiento e ideas en toda la empresa.

"C.H. Robinson se encuentra muy bien encaminada para continuar con su desempeño y, a la vez, desarrollar servicios globales de calidad superior y capacidades integradas tanto para clientes como para transportistas y productores," expresó Scott Anderson, director ejecutivo interino de C.H. Robinson. "El punto de partida de todo esto es nuestro talentoso equipo. Asignamos el talento adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. El nombramiento de José como presidente de Robinson Fresh y el ascenso de Michael Castagnetto a un puesto de liderazgo en nuestra división NAST nos permitirán brinda a nuestros clientes los servicios en forma impecable. Quiero agradecer a Michael por su gran trabajo al frente de Robinson Fresh. Tenemos grandes expectativas por ver el desempeño de José y su equipo."

Las expectativas de los consumidores generan complejidad en la cadena de suministro, especialmente para productos frescos, congelados y alimentarios. Robinson Fresh se encuentra en una posición única para reducir la complejidad para los clientes al posibilitar la entrega de productos frescos y agregar valor a través de su cadena de suministro integrada y servicios de logística para crear una solución más eficiente y holística para los clientes.

"Robinson Fresh ha experimentado una transformación positiva en los últimos dos años, y es un gran placer trabajar con nuestro equipo, extremadamente talentoso, para aprovechar ese crecimiento y progreso," comentó Rossignoli. "El próximo año será emocionante, ya que trabajaremos para alcanzar nuestro objetivo estratégico de aumentar nuestras capacidades integradas, a la vez que continuaremos descubriendo formas nuevas e innovadoras de satisfacer las necesidades de nuestros clientes."

Acerca de C.H. Robinson

C.H. Robinson resuelve problemas logísticos para empresas en todo el mundo y de todos los sectores, desde los más sencillos hasta los más complejos. Con $28 000 millones en fletes gestionados y 20 millones de envíos anuales, somos una de las mayores plataformas logísticas en el mundo. Nuestro conjunto global de servicios acelera el comercio para entregar sin problemas los productos y bienes que impulsan la economía mundial. Con la combinación de nuestro sistema de gestión del transporte multimodal y nuestra experiencia, utilizamos nuestra ventaja informativa para ofrecer soluciones más inteligentes a nuestros 100 000 clientes y a nuestros 85.000 transportistas contratados. Nuestra tecnología está desarrollada por y para los expertos en la cadena de suministro para aportar mejoras más rápidas y significativas a los negocios de nuestros clientes. Como ciudadano global responsable, también estamos orgullosos de contribuir con millones de dólares para apoyar causas que son importantes para nuestra empresa, nuestra Fundación y nuestros empleados. Para obtener más información, visítenos en www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

Acerca de Robinson Fresh

Robinson Fresh® se especializa en el suministro y transporte de productos frescos para los consumidores en todo el mundo. Como uno de los mayores proveedores de productos frescos del mundo y una división de C.H. Robinson, la plataforma de logística más importante del mundo, Robinson Fresh ofrece los productos, servicios y soluciones de la más alta calidad. Los clientes pueden beneficiarse de un suministro de productos durante todo el año y a escala mundial, de la experiencia en la cadena del frío, de la gestión de cuentas mundiales y de los impactantes análisis por categorías. Esta experiencia impulsa la capacidad de Robinson Fresh para crear y ejecutar innovadoras soluciones de la cadena de suministro para los clientes, desde el campo a la tienda. Para más información sobre Robinson Fresh, visite www.robinsonfresh.com.

Lauren Perry 952-221-4615 Lauren.Perry@chrobinson.com

