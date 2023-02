Comunicado de prensa de Business Wire: Chappellet

La famosa bodega Chappellet en el valle de Napa (www.chappellet.com) se complace en anunciar que ha sido invitada a convertirse en socio preferencial de Relais & Châteaux. WCon este honor, Chappellet se convierte en la primera bodega norteamericana en ser invitada a ser socio preferencial y pasa a formar parte de una exclusiva lista de algunas de las principales bodegas del mundo en ser nombradas socias de Relais & Châteaux. Relais & Châteaux, establecida en 1954, es una asociación de más de 580 hoteles y restaurantes de todo el mundo; hosteleros, chefs y propietarios independientes que comparten una pasión por la excelencia y un deseo de mantener relaciones genuinas con su clientela dirigen esta asociación. Los socios preferenciales se seleccionan en función de los valores que comparten con Relais & Châteaux y de su capacidad de ofrecer experiencias únicas e inolvidables en sus diferentes áreas de especialización. "Al ser una bodega familiar de varias generaciones que comparte los valores y la pasión por la excelencia de Relais & Châteaux, nos emociona desarrollar nuestra relación de larga data con Relais & Châteaux como socio preferencial", menciona Cyril Chappellet, presidente y directora ejecutiva de Chappellet, y miembro de la segunda generación.

Vista de la afamada finca de viñedos de Chappellet en Pritchard Hill (Foto: Business Wire)

Chappellet fue la segunda bodega establecida en el valle de Napa en 1967 por los legendarios viticultores Donn y Molly Chappellet, luego de la ley seca. La familia Chappellet, inspirada en el lema "Baco ama las colinas", se estableció en Pritchard Hill en las montañas orientales del valle de Napa, donde se convirtieron en pioneros en la plantación de viñedos de altura. Los vinos de montaña representan una parte importante de los vinos más icónicos y solicitados de América, si bien las uvas que crecen por encima de los 1000 pies solo representan aproximadamente el 3 % de la producción total de California. Los Cabernet Sauvignon de montaña de Pritchard Hill de la bodega Chappellet, aún independiente y dirigida por la familia, obtuvieron renombre mundial y son reconocidos como referentes de la región, ya que los principales expertos en vinos les otorgaron múltiples puntajes de 100 puntos y comparaciones destacadas con los Primer Crus de Burdeos.

"Desde 1967 nuestra bodega familiar en Pritchart Hill se dedicó a producir Cabernet Sauvignon de montaña de clase mundial", agrega Cyril Chappellet. "Al igual que con cada propiedad de Relais & Châteaux, nos esforzamos por alcanzar la perfección en todo lo que emprendemos, desde la forma meticulosa en la que cultivamos de manera orgánica nuestro viñedo, hasta el profundo y perdurable vínculo que forjamos con nuestros clientes. A lo largo de los años, hemos disfrutado de una relación excepcional con muchos propietarios y establecimientos de Relais & Châteaux en América del Norte. Deseamos que esta colaboración contribuya a establecer vínculos sólidos en todo el mundo".

Chappellet se ha asociado con una gran cantidad de establecimientos de Relais & Châteaux de América del Norte en la última década, acogiendo a sus coleccionistas durante fines de semana selectos en prestigiosos establecimientos como Triple Creek Ranch en Montana, The Wauwinet en Nantucket, Massachusetts, Planters Inn en Charleston, Carolina del Sur y Auberge du Soleil en el valle de Napa, California.

"Tuve el placer de trabajar con Chappellet en varios establecimientos de Relais & Châteaux durante los últimos 15 años", comenta Molly Smith, gerente general de Triple Creek Ranch. "La historia, la familiaridad y la elegancia que la bodega le ha transmitido a los huéspedes ha resultado en experiencias y recuerdos memorables".

Como socio preferencial, Chappellet llevará a cabo "fines de semana de coleccionistas" adicionales especiales tanto para los miembros de Relais & Châteaux como para los coleccionistas de Chappellet en establecimientos de Relais & Châteaux en toda América del Norte en 2023. Además, la bodega creará nuevas maneras de incluir a miembros de Relais & Châteaux y a su asociación global de restaurantes y hoteles, como cenas de viticultores, eventos de degustación, experiencias educativas y la expansión de los "Fines de semana de coleccionistas" de Chappellet a Europa y Asia.

En relación a la nueva situación de Chappellet como socio preferencial, David Fink, el propietario del establecimiento L'Auberge Carmel de Relais & Châteaux, expresó: "Donn Chappellet abandonó su vida corporativa en Los Angeles hace más de un siglo para encontrar uno de los lugares más idílicos donde formar una familia y convertirse en viticultor. Hoy, la familia Chappellet lleva adelante la visión de Donn y creó uno de los vinos más especiales de California".

Acerca de Chappellet

En 1967 y siguiendo el consejo del legendario viticultor André Tchelistcheff, la familia Chappellet se estableció en las empinadas pendientes de Pritchard Hill© y fundó Chappellet, que se convirtió en la segunda bodega del valle de Napa luego de la ley seca. Dada su condición de pionera en la plantación de viñedos de altura, Chappellet ha sido reconocida por la producción de vinos de referencia como el destacado Cabernet Sauvignon de montaña y, al mismo tiempo, ha posicionado a Pritchard Hill como una de las grandes regiones vitivinícolas del mundo.

Acerca de Relais & Châteaux - Un movimiento con significado

Establecida en 1954, Relais & Châteaux es una asociación de 580 hoteles y restaurantes únicos e independientes de todo el mundo, propiedad de empresarios independientes (en su mayoría familias), que dirigen dichos establecimientos, sienten pasión por sus oficios y están muy comprometidos con forjar relaciones cálidas y duraderas con sus huéspedes. Los miembros de Relais & Châteaux protegen y promueven la riqueza y la diversidad de las tradiciones culinarias y hoteleras del mundo, para asegurarse de que sigan prosperando. También están dedicados a preservar el patrimonio local y el medioambiente, como quedó reflejado en la Visión de la asociación que se presentó ante la Unesco en noviembre de 2014. Para obtener más información, visite www.relaischateaux.com.

