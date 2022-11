Comunicado de prensa de Business Wire: China Hi-Tech Fair

La 24.a y mayor edición de la Feria de Alta Tecnología de China (CHTF) finalizó el 19 de noviembre de 2022 en Shenzhen (China). Con una superficie de exposición de 406 000 metros cuadrados, el evento de 5 días mostró 8667 artículos de 5671 expositores, que abarcaron la IA, la conducción inteligente, la economía digital, 5G, Internet de las cosas, las soluciones tecnológicas antiepidémicas, la tecnología de chips, el "big data", la seguridad de la información, la cadena de bloques, etc., y reunió a 214 000 visitantes de 28 países y regiones.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005337/es/

Biggest Edition of China Hi-Tech Fair (CHTF) Concludes in Shenzhen, China (Graphic: Business Wire)

Al tratarse de una reputada plataforma de exposición y comercio, la CHTF resulta muy atractiva tanto para las empresas chinas como para las internacionales, entre las que figuran las principales empresas tecnológicas del mundo, como Huawei, ZTE, Iflytek, Honeywell, BASF y FUJI, así como empresas de nueva creación y tecnológicamente avanzadas. En esta edición, la CHTF atrajo a 41 países/organizaciones internacionales, 29 delegaciones gubernamentales extranjeras y 498 expositores extranjeros, como la alemana SRT Resistor Technology y la austríaca Usound Audio.

"Primera vez" y "debut" fueron las expresiones más utilizadas en la CHTF 2022. Este año, por primera vez se lanzó la Exposición de Conservación e Innovación del Agua para mostrar conceptos y tecnologías avanzadas de ahorro de agua; por primera vez se creó la exposición para PYMES líderes especializadas en sectores nicho, que reunió a 43 empresas para mostrar innovaciones en IA y vehículos aéreos no tripulados. Además, en la CHTF 2022 se presentaron 1302 productos de alta tecnología y 407 nuevas tecnologías.

Paralelamente a la exposición, se celebraron 148 foros y simposios, entre ellos el "China Hi-Tech Forum 2022", dedicado a las nuevas tecnologías que cambian el mundo, y el "CHTF Belt & Road Initiative Cooperation Forum", que explora el modo digital de la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda.

Al mismo tiempo, más de 300 charlas individuales de encuentro empresarial proporcionaron oportunidades de negocio ideales para empresarios, inversores y compradores profesionales, en las que se conectaron 265 proyectos con más de 50 inversores potenciales. La "Makers Night" o Noche de los Creadores, otra actividad de encuentro empresarial, atrajo a casi 60 instituciones de inversión y a más de 300 000 espectadores en línea.

En sus 22 años de trayectoria, la CHTF se ha convertido en una influyente feria de alta tecnología y en una importante plataforma de cooperación en el sector de la alta tecnología, y su objetivo es aunar el mayor número posible de fuerzas innovadoras para potenciar el desarrollo económico, social e industrial.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005337/es/

Contacto

Para expositores y visitantes Sra. XIE Yan, +8675582848652, selenaxie@chtf.com Sra. WANG Peggie, +8675582848962, wangyq@chtf.com Sra. CUI Can, +8675582848764, cathy_cui@chtf.com Sra. YANG Dan, +86 755 8284 8695, yangd@chtf.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.