Comunicado de prensa de Business Wire: China Hi-Tech Fair

La 24.ª Feria de Alta Tecnología de China (CHTF 2022) abrirá sus puertas del 15 al 19 de noviembre de 2022 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Shenzhen y en el Centro Mundial de Convenciones y Exposiciones de Shenzhen. Este año, como reflejo de su condición de evento tecnológico más grande e influyente de China, CHTF se centra en los logros de vanguardia en la investigación básica, la integración industrial, los campos punteros y los principales proyectos de investigación científica.

La CHTF 2022 se celebra en un momento crucial para el 14.º Plan Quinquenal de China, que prioriza la autosuficiencia científica y tecnológica en el desarrollo económico nacional. En plena consonancia con esta filosofía, la CHTF 2022, como plataforma de alto nivel para los intercambios y la cooperación internacionales en materia de economía y tecnología, mostrará lo mejor y más reciente de la innovación científica y tecnológica del país.

Entre los temas más destacados de este año encontraremos la fabricación inteligente y la transformación y actualización industrial, la fusión de datos y realidad en nuevos medios emergentes como el metaverso, la interacción e integración del 5G y la inteligencia artificial, la aplicación de la ciencia y la tecnología digitales para la agricultura y la recuperación rural, y la atención médica y de personas mayores inteligente.

Por primera vez, la CHTF 2022 pondrá en marcha una exposición para la innovación en materia de conservación del agua con el fin de explorar las estrategias para hacer frente a la escasez de este recurso en China, desde las prácticas en diversos ámbitos y escenarios, hasta los conceptos, tecnologías y productos avanzados en el país y en el extranjero.

Los cinco días de la CHTF 2022 acogerán más de 200 reuniones y actividades apasionantes, entre las que se incluyen cumbres y foros temáticos, seminarios técnicos y salones de negocios, presentaciones de productos y sesiones de formación y financiación de proyectos.

La feria de este año contará con la participación de académicos nacionales y extranjeros, ganadores del Premio Nobel, economistas, matemáticos, multinacionales de la ciencia y la tecnología, conocidas empresas estatales centrales y fundadores y ejecutivos de empresas. Estos expertos en tecnología e industria compartirán sus perspectivas únicas para ayudar a las empresas a aprovechar las oportunidades en un momento en que China imprime una nueva vitalidad e impulso a su innovación científica y tecnológica.

Si le entusiasman las tendencias de la alta tecnología o tiene intenciones de invertir y comprar, la CHTF 2022 lo invita a visitar la feria. Esté atento a los próximos eventos e información que se publicarán en el sitio web oficial, el WeChat oficial y el microblog.

