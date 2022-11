Comunicado de prensa de Business Wire: China Hi-Tech Fair

La 24.a China Hi-Tech Fair (CHTF 2022) dio inicio el 15 de noviembre en Shenzhen y culminará el 19 de noviembre. El evento de este año es el mejor y el más grande de la historia. al integrar lanzamientos de nuevos productos y tecnologías, exhibiciones de productos y soluciones, negociaciones de la industria y financiamiento de inversiones en una amplia variedad de sectores de alta tecnología, entre ellos biomedicina, materiales nuevos, agricultura moderna, productos químicos refinados, industria aeroespacial, energías nuevas, fabricación de equipos de última generación, conservación de energía y protección del medioambiente.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006212/es/

International Pavilion and IT Exhibition of CHTF 2022 (Photo: Business Wire)

CHTF 2022 convocará a un total de 5000 expositores, incluidas empresas nacionales, multinacionales y líderes de la industria, tales como la China General Nuclear Power Corporation, Huawei, Huawei, ZTE y Han's Laser, junto con "pequeños gigantes" del sector como Kemai, un proveedor de sistemas de pago digitales, Keanda, un fabricante de productos de transporte de trenes, e Insighters, una startup de tecnología médica.

Además se contará con la participación de expositores extranjeros de 38 países, entre ellos Brasil, Canadá, Finlandia y Rusia, algunos de los cuales se conectarán a través de la plataforma virtual de CHTF 2022. Entre ellos podemos mencionar al ministro de educación y tecnología de Rusia y el jefe de gobierno de la región alemana de Bavaria, dos socios cuya cooperación con CHTF viene de larga data, ya que han enviado delegaciones a CHTF durante más de 20 años consecutivos.

CHTF 2022 será el anfitrión de la Exposición Inaugural de Innovación y Conservación de Agua, que junto con un espectáculo de atracción de talentos del ámbito de la alta tecnología y una exposición de productos de seguridad de emergencia, sumarán atractivo al evento.

Paralelamente, del 15 al 17 de noviembre, se desarrollará el Foro de Alta Tecnología de CHTF, con un enfoque clave en la economía digital, el metaverso, la computación cuántica, la IA, la nube, las fábricas "lighthouse" y ciudades inteligente, la movilidad del futuro y las metas de "carbono doble". El foro se transmitirá en vivo por streaming aquí.

X-Lake Forum 2022, el principal foro paralelo de CHTF 2022, se llevó a cabo el 15 de noviembre. Con sus premisas de "apertura, integración y futuro", en este evento se debatieron tendencias de desarrollo y se compartieron innovaciones tecnológicas de última generación. John Lee, jefe ejecutivo de la región administrativa especial de Hong Kong, Ho Iat-seng, jefe ejecutivo de la región administrativa especial de Macao, y Ciyong Zou, director de UNIDO, participaron con discursos por video. Investigadores, académicos y reconocidos líderes de la industria, entre ellos el Premio Nobel Roger D. Kornberg, brindaron los discursos de fondo en el foro.

Más información disponible en https://www.chtf.com/english/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006212/es/

Contacto

Para expositores y visitantes Srta. XIE Yan, +8675582848652, selenaxie@chtf.com Srta. WANG Peggie, +8675582848962, wangyq@chtf.com Srta. CUI Can, +8675582848764, cathy_cui@chtf.com Srta. YANG Dan, 86 755 8284 8695, yangd@chtf.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.