Comunicado de prensa de Business Wire: China Hi-Tech Fair

La 24.ª Feria de Alta Tecnología de China 2022 (China Hi-Tech Fair, CHTF), que abrió sus puertas el 15 de noviembre en Shenzhen, China, hasta el 19 de noviembre, ha sorprendido a los visitantes, tanto a los asistentes en las premisas como a aquellos en línea, durante los tres primeros días con la exposición de variadas tecnologías e innovaciones vanguardistas en los campos de TI, equipos médicos de alta gama, nuevas energías, aviación y la industria aeroespacial.

Se espera que la edición de la feria CHTF de este año reúna 8000 artículos innovadores de más de 5000 expositores provenientes de alrededor de 40 países y regiones. Al momento, diversas delegaciones extranjeras expusieron tecnologías internacionales de avanzada y programas clave de cooperación e intercambio. Caben destacarse Canva, una APP de diseño gráfico desarrollada por un súper unicornio de la delegación australiana, un sistema en chip (SoC) de inteligencia visual dinámica de la delegación suiza, una plataforma en la nube para bioHUB de la delegación brasilera y programas para la innovación y el desarrollo digital sostenibles, junto a casos de inversión exitosos, del pabellón belga.

Por su parte, a nivel nacional, el Instituto de Tecnología Avanzada de Shenzhen presentó, por sí solo, 250 artículos a la feria CHTF de este año, entre los que se incluyen tecnología para la obtención rápida de imágenes, un sensor táctil flexible basado en una fuerza de seis dimensiones y un sistema portable para la ampliación de la función cerebral.

En la sala de exposiciones, las tecnologías diseñadas para una vida más inteligente, que incluyen robots de inspección para estacionamientos, auriculares de traducción y pantallas holográficas transparentes ultradelgadas, han captado un interés particular. Por ejemplo, un robot de preparación de café manual de dos brazos atrajo a una gran multitud mientras demostraba cómo aprovechar su colaboración de dos brazos y algoritmos de alta precisión para preparar una taza de café preparada a mano al nivel de un barista.

Mientras tanto, en el Foro de Alta Tecnología de China, celebrado del 15 al 17 de noviembre, los oradores debatieron sobre diversos temas como, por ejemplo, el futuro de la industria, el gemelo digital y el transporte del futuro. El Sr. Yu Feng, presidente de Honeywell China, compartió sus ideas sobre la relación entre la fabricación inteligente y el desarrollo sostenible, mientras que el Sr. Xue Wei, presidente de Fujitsu (China) Information Systems Co., Ltd., explicó cómo Fujitsu utilizó la innovación digital. para promover el desarrollo sostenible.

CHTF, con el objetivo de garantizar que los visitantes en línea de todo el mundo disfruten de una experiencia inmersiva, ha actualizado su sistema de exhibición en línea, de manera que puedan integrarse tecnologías de vanguardia como video 5G+ ultra-HD y VR, lo que permite a los visitantes explorar libremente exhibiciones, proyectos comerciales, foros en la nube, eventos en vivo. transmisión y reproducción, exhibiciones internacionales y recorridos temáticos destacados, así como comunicarse de forma remota con los expositores. Visite: https://online.chtf.com/pcen24/#/home

