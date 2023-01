Comunicado de prensa de Business Wire: Cirium

Cirium, el líder en análisis de la aviación, ha firmado un acuerdo con Amadeus para proporcionar sus datos avanzados de horarios de vuelos a Amadeus Travel Platform. Esto supone una mejora del conjunto de datos disponibles para la búsqueda y reserva de vuelos.

Para Amadeus, uno de los líderes tecnológicos del sector de los viajes, es esencial disponer de datos completos y puntuales que permitan ofrecer información de alta calidad a los clientes. Gracias a este nuevo acuerdo, los datos detallados de horarios de Cirium se integrarán en Amadeus Travel Platform, lo que beneficiará a muchos clientes de Amadeus en el sector de los viajes, como aerolíneas y proveedores de viajes, entre otros.

Jeremy Bowen, director ejecutivo de Cirium, explicó: "La combinación de dos líderes en sus respectivos campos en el sector de los viajes, a través de esta ampliación en la asociación de Cirium con Amadeus, mejorará aún más la búsqueda y reserva de vuelos, además de permitir al sector desbloquear nuevas oportunidades de mercado, maximizar los ingresos y generar una experiencia más eficiente para el viajero. Nuestra nueva asociación no se limita a proporcionar horarios de vuelos mundiales a la herramienta Amadeus Schedules Analytics, también mejora su solución líder del sector, Travel Platform, y permite que los datos de horarios de Cirium enriquezcan la calidad de la información para los clientes de Amadeus".

Sam Abdou, vicepresidente ejecutivo de Air, Rail & Global Online de Amadeus, afirmó: "Ampliar nuestra asociación con Cirium y mejorar la integración de sus datos en nuestra plataforma de información de horarios aéreos de múltiples fuentes enriquece nuestro conjunto de datos y contribuye a mantener una alta precisión y mejora la capacidad de reserva para nuestros clientes".

Amadeus es uno de los principales socios tecnológicos y de distribución de viajes del sector, con presencia mundial y experiencia local. Desarrolla soluciones esenciales que ayudan a aerolíneas y aeropuertos, hoteles y ferrocarriles, motores de búsqueda, agencias de viajes, operadores turísticos y otros agentes del sector a gestionar sus operaciones y mejorar la experiencia del viaje. La integración de los datos de la avanzada base de datos de horarios de Cirium, que abarca más de 900 aerolíneas de todo el mundo y todos los tipos de aeronaves, significa que las empresas con acceso a Amadeus Travel Platform pueden tomar decisiones basadas en datos mucho más precisos.

Los datos de horarios de Cirium son insuperables en el sector de la aviación. Con más de 40 años de experiencia en datos de horarios y conexiones de líneas aéreas, Cirium es una de las empresas líderes en este ámbito. Uno de los principales productos de análisis de horarios de Cirium, Cirium Diio Mi, cubre el 97 % de todos los vuelos programados de las aerolíneas de todo el mundo con un historial de 20 años y una antelación de 11 meses.

Más información sobre los horarios de Cirium.

FIN

Notas para los editores

Acerca de Cirium

Cirium combina la potencia de datos y el análisis para que el mundo siga en marcha. La firma ofrece sus conocimientos especializados, desarrollados tras décadas de experiencia en el sector, para que las empresas de viajes, los fabricantes de aviones, los aeropuertos, las aerolíneas e instituciones financieras, entre otros, puedan tomar decisiones lógicas e informadas que configuren el futuro de los viajes, aumenten los ingresos y mejoren la experiencia del cliente. Cirium forma parte de RELX, proveedor global de herramientas de toma de decisiones y análisis basado en la información para clientes profesionales y comerciales. Las acciones de RELX PLC cotizan en las bolsas de Londres, Ámsterdam y Nueva York con los siguientes símbolos: Londres: REL; Ámsterdam: REN; Nueva York: RELX.

Para más información, siga las actualizaciones de Cirium en LinkedIn o Twitter o visite cirium.com.

Acerca de Amadeus

Viajar estimula el progreso. Amadeus impulsa los viajes. Las soluciones de Amadeus conectan a los viajeros con los viajes que desean a través de agencias de viajes, motores de búsqueda, operadores turísticos, aerolíneas, aeropuertos, hoteles, automóviles y ferrocarriles.

Desde hace más de 30 años desarrollamos nuestra tecnología en estrecha colaboración con el sector de los viajes. Combinamos nuestro profundo conocimiento de cómo viajan las personas con la capacidad de diseñar y ofrecer los sistemas más complejos, confiables y críticos que necesitan nuestros clientes. En 2019, ayudamos a que más de 1900 millones de personas se conecten con proveedores de viajes locales en más de 190 países. Somos una sola empresa, con una mentalidad global y presencia local allí donde nuestros clientes nos necesitan.

Tenemos como objetivo configurar el futuro de los viajes. Buscamos con pasión la mejor tecnología para hacer mejores viajes.

Amadeus cotiza en bolsa y forma parte del índice español IBEX 35, con la denominación AMS.MC. Desde hace diez años, la empresa también cuenta con el reconocimiento del Índice Dow Jones de Sostenibilidad.

Más información sobre Amadeus en www.amadeus.com.

Síganos en:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005614/es/

Contacto

Para consultas de prensa, contactar con: Relaciones públicas de Cirium: media@cirium.com The PC Agency (RU y Europa): cirium@pc.agency Relaciones con la prensa de Juliett Alpha (América): cirium@juliettalpha.com TrainTracks (Japón): cirium@traintracks.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.