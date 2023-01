Comunicado de prensa de Business Wire: Cirium

Azul Airlines fue elegida líder mundial en puntualidad aérea durante 2022 por Cirium, el líder mundial en análisis de la aviación. El "Cirium 2022 On-Time Performance Review", el referente mundial en lo que respecta a rendimiento de aerolíneas y aeropuertos, se publicará a finales de esta semana, con los resultados de todas las categorías de aerolíneas, más detalles y análisis.

Durante el pasado año, el entorno operativo fue difícil en todo el mundo, sobre todo en Europa y Norteamérica, y muchas aerolíneas y aeropuertos sufrieron retrasos, interrupciones y problemas con sus recursos. Otras aún siguen saliendo de las restricciones impuestas por la COVID, especialmente en la región de Asia Pacífico. A pesar de este panorama, fueron muchas las aerolíneas y los aeropuertos de todo el mundo que sobresalieron.

Por segundo año consecutivo, Delta Air Lines ha sido galardonada con el premio Platino Cirium a la excelencia operativa global. En este premio se tienen en cuenta varios factores, como la puntualidad, la complejidad operativa y la capacidad de la aerolínea para limitar el impacto de las interrupciones de los vuelos en sus pasajeros.

Junto con el premio Platino Cirium de Delta, Azul fue el líder mundial en puntualidad. Los ganadores por regiones fueron Delta Air Lines en Norteamérica, Thai AirAsia en Asia Pacífico, Oman Air en Oriente Medio y África, Azul en Latinoamérica e Iberia en Europa. StarFlyer fue la aerolínea de bajo coste líder y el aeropuerto de Haneda el de mejor rendimiento global. A continuación se presentan los resultados pormenorizados, que también aparecerán en www.cirium.com. El informe completo se publicará a finales de esta semana.

Por vuelo puntual se entiende un vuelo que llega dentro de los 15 minutos siguientes a la llegada prevista a la puerta de embarque. Para un aeropuerto, se considera que el vuelo sale dentro de los 15 minutos siguientes a su salida programada.

Jeremy Bowen, director ejecutivo de Cirium, expresó: "Felicitaciones a Delta Air Lines por su excelente desempeño en el "Cirium 2022 On-Time Performance Review", llevando a sus pasajeros a sus destinos a tiempo en un año en el que el sector comenzaba a reactivarse. No es fácil volver a operar tan rápidamente tras una ralentización forzosa, por lo que las aerolíneas y aeropuertos mejor clasificados en la revisión realizada por Cirium merecen el reconocimiento por este logro tan bien orquestado".

Durante 2022, las aerolíneas tuvieron dificultades para anticipar la brusca recuperación de la demanda. Ya habían sufrido decepciones en varias ocasiones anteriores a lo largo de la pandemia, cuando parecía que se daba el repunte de la demanda, para luego dar marcha atrás ante las nuevas variantes de COVID. Cuando por fin llegó la recuperación el año pasado, todo el sector, incluidas las aerolíneas, los aeropuertos, los proveedores de navegación aérea y demás partes interesadas, luchó contra la falta de personal y la merma de capacidad. Los retrasos y las cancelaciones fueron un grave problema. Con el tiempo, las operaciones mejoraron considerablemente a medida que el sector incorporaba trabajadores y ajustaba la capacidad. El año 2023 augura un futuro prometedor para el sector de la aviación.

En este nuevo año, Cirium espera seguir liderando en todo el mundo el seguimiento de la puntualidad de la aviación, con un sector que se adapta a las normas pospandémicas. Los datos de la compañía están diseñados para ofrecer a las partes interesadas una perspectiva neutral y objetiva, basada en el conjunto más amplio y profundo de datos recopilados y elaborados a partir de más de 600 fuentes de información de vuelos en tiempo real. Entre ellas se incluyen las propias aerolíneas, los aeropuertos, sistemas de distribución global, datos posicionales, las autoridades de aviación civil, los proveedores de servicios de navegación aérea, asociaciones de datos propios e Internet. Los datos de puntualidad de Cirium están respaldados además por una junta de asesores totalmente independiente, compuesta por expertos de la industria con una visión imparcial del sector de la aviación. Con la supervisión del consejo se garantiza la exactitud y la representación adecuada de toda la información que presenta la empresa.

Los líderes mundiales en aerolíneas fueron:

-0- *T AerolíneaPuntualidadLlegada puntualTotal de vuelos (AD) Azul 1 88,93% 279 722 (NH) ANA 2 88,61% 162 370 (JL) JAL 3 88,00% 165 981 (LA) LATAM Airlines 4 86,31% 451 651 (DL) Delta Air Lines 5 83,63% 1 004 684 (AV) SA AVIANCA 6 83,48% 144 525 (EK) Emirates 7 81,30% 137 589 (UA) United Airlines 8 80,46% 789 200 (QR) Qatar Airways 9 78,32% 152 377 (AA) American Airlines 10 78,29% 1 076 100 *T

Los aeropuertos mundiales con mejores resultados en 2022 fueron:

-0- *T AeropuertoPuntualidadSalida puntualTotal de vuelos (HND) Aeropuerto de Haneda 1 90,33% 373 264 (BLR) Aeropuerto Internacional Kempegowda 2 84,08% 201 897 (SLC) Aeropuerto Internacional de Salt Lake City 3 83,87% 226 545 (DTW) Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne de Detroit 4 82,62% 271 963 (PHL) Aeropuerto Internacional de Filadelfia 5 82,54% 233 777 (MSP) Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul 6 81,95% 276 346 (DEL) Aeropuerto Internacional Indira Gandhi 7 81,84% 411 205 (SEA) Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma 8 81,04% 383 250 (BOG) Aeropuerto Internacional El Dorado 9 80,72% 273 721 (CLT) Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas 10 80,68% 457 871 *T

En Norteamérica, las diez primeras aerolíneas fueron:

-0- *T AerolíneaPuntualidadLlegada puntualTotal de vuelos (DL) Delta Air Lines 1 83,63% 1 004 684 (UA) United Airlines 2 80,46% 789 200 (AS) Alaska Airlines 3 80,36% 243 072 (AA) American Airlines 4 78,29% 1 076 100 (WN) Southwest Airlines 5 74,06% 1 336 888 (F9) Frontier Airlines 6 68,32% 170 047 (B6) JetBlue Airways 7 66,35% 343 673 (G4) Allegiant Air 8 65,93% 117 469 (WS) WestJet 9 59,10% 94 663 (AC) Air Canada 10 54,51% 150 602 *T

En Europa, las principales aerolíneas fueron:

-0- *T AerolíneaPuntualidadLlegada puntualTotal de vuelos (IB) Iberia 1 85,87% 91 154 (UX) Air Europa 2 84,10% 48 163 (I2) Iberia Express 3 83,80% 35 665 (VY) Vueling 4 82,04% 197 546 (OS) Austrian 5 82,00% 95 708 (DY) Norwegian Air Shuttle 6 81,29% 71 561 (AZ) ITA Airways 7 80,29% 91 841 (D8) Norwegian Air International 8 79,03% 41 215 (AY) Finnair 9 75,16% 45 727 (LO) LOT - Polish Airlines 10 75,08% 85 902 *T

Los resultados en Latinoamérica fueron:

-0- *T AerolíneaPuntualidadLlegada puntualTotal de vuelos (AD) Azul 1 88,93% 279 722 (H2) Sky Airline 2 88,74% 27 161 (CM) Copa Airlines 3 88,02% 104 083 (LA) LATAM Airlines 4 86,31% 451 651 (AV) SA AVIANCA 5 83,48% 144 525 (AR) Aerolineas Argentinas 6 82,02% 94 982 (AM) Aeromexico 7 75,83% 113 814 (Y4) Volaris 8 71,61% 187 502 *T

En Asia Pacífico los líderes fueron:

-0- *T AerolíneaPuntualidadLlegada puntualTotal de vuelos (FD) Thai AirAsia 1 91,56% 66 043 (NH) ANA 2 88,61% 162 370 (JL) JAL 3 88,00% 165 981 (HO) Juneyao Airlines 4 86,65% 88 115 (6E) IndiGo 5 84,11% 561 864 (I5) AirAsia India 6 83,70% 60 882 (NZ) Air New Zealand 7 81,29% 156 591 (MH) Malaysia Airlines 8 80,99% 95 962 (UK) Vistara 9 80,98% 87 901 (MM) Peach Aviation 10 79,81% 56 176 *T

En Oriente Medio y África, las aerolíneas más puntuales fueron:

-0- *T AerolíneaPuntualidadLlegada puntualTotal de vuelos (WY) Oman Air 1 91,38% 29 631 (RJ) Royal Jordanian 2 86,76% 28 887 (KU) Kuwait Airways 3 81,64% 25 982 (EK) Emirates 4 81,30% 137 589 (QR) Qatar Airways 5 78,32% 152 377 (ET) Ethiopian Airlines 6 77,30% 102 571 (ME) Middle East Airlines 7 75,91% 20 654 (AT) Royal Air Maroc 8 72,01% 45 062 (LY) EL AL 9 69,80% 23 274 (SV) Saudia 10 69,75% 172 797 *T

Las principales compañías de bajo costo fueron:

-0- *T AerolíneaPuntualidadLlegada puntualTotal de vuelos (7G) StarFlyer 1 95,23% 21 894 (6J) Solaseed Air 2 94,53% 27 486 (FD) Thai AirAsia 3 91,56% 66 043 (AD) Azul 4 88,93% 279 722 (H2) Sky Airline 5 88,74% 27 161 (HD) Air Do 6 88,34% 22 187 (6E) IndiGo 7 84,11% 561 864 (I2) Iberia Express 8 83,80% 35 665 (I5) AirAsia India 9 83,70% 60 882 (VY) Vueling 10 82,04% 197 546 *T

Acerca de Cirium

Cirium combina la potencia de datos y el análisis para que el mundo siga en marcha. La firma ofrece sus conocimientos especializados, desarrollados tras décadas de experiencia en el sector, para que las empresas de viajes, los fabricantes de aviones, los aeropuertos, las aerolíneas e instituciones financieras, entre otros, puedan tomar decisiones lógicas e informadas que configuren el futuro de los viajes, aumenten los ingresos y mejoren la experiencia del cliente. Cirium forma parte de RELX, proveedor global de herramientas de toma de decisiones y análisis basado en la información para clientes profesionales y comerciales. Las acciones de RELX PLC cotizan en las bolsas de Londres, Ámsterdam y Nueva York con los siguientes símbolos: Londres: REL; Ámsterdam: REN; Nueva York: RELX.

Para mayor información, siga las actualizaciones de Cirium en LinkedIn o Twitter o visite cirium.com.

