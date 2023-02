Comunicado de prensa de Business Wire: CleanBay Renewables Inc. and BurTech Acquisition Corp.

BurTech Acquisition Corp. (NASDAQ: BRKH), una compañía de adquisición de fines especiales que cotiza en la bolsa o "SPAC" ("BurTech"), y CleanBay Renewables Inc. ("CleanBay"), una empresa de tecnología ambiental de última fase enfocada en la producción de gas natural renovable y sostenible (renewable natural gas, "RNG"), hidrógeno verde y fertilizante natural de liberación controlada, anunciaron hoy la firma de una carta de intención (letter of intent, "LOI") para una posible combinación comercial.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230224005434/es/

El directorio de CleanBay piensa que una combinación comercial con BurTech es un próximo paso natural y positivo para la empresa. Los ejecutivos consideran que esta nueva empresa ofrecerá oportunidades para realizar contribuciones de transición energética y climática significativas y es beneficioso para los accionistas de CleanBay.

"Creemos que nuestro proceso mejora la calidad del aire, el suelo y el agua en nuestras instalaciones. Además, nuestros productos de energía renovable son una manera respetuosa del medioambiente y sostenible para reducir emisiones y ofrecen una solución de bajas emisiones de carbono para combustible de vehículos, uso residencial, carga de vehículos eléctricos y producción de hidrógeno", expresó el presidente ejecutivo de CleanBay, Thomas Spangler. "Creemos que nuestros proyectos pueden ayudar a abordar los objetivos de la política climática de los EE. UU. y muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas".

"Nuestro proceso convierte los subproductos de la agricultura en fertilizante de alta calidad, devolviéndolos a la comunidad agrícola para ayudar más en el desarrollo de los cultivos y en suelos sanos", manifestó el presidente y director ejecutivo de CleanBay, Donal Buckley. "A medida que seguimos desarrollando nuevas instalaciones, esperamos convertirnos en una de las fuentes únicas más grandes para fertilizante respetuosos con el clima en el país".

"Estamos entusiasmados de asociarnos con CleanBay y creemos que el acceso a los mercados de capital permitirá a CleanBay comercializar y escalar sus procesos patentados y desarrollados. Esperamos trabajar con el equipo gerencial de CleanBay para consumar la combinación comercial. Los "proyectos inmediatos" de CleanBay presentan una oportunidad de inversión atractiva para accionistas existentes y futuros. Además, el acceso a los incentivos estatales de bonos municipales de Maryland y California podrían generar una plataforma económica robusta para ayudar en la financiación de estas plantas y producir RNG, hidrógeno y fertilizante natural en una escala industrial. Y lo que es más importante, las fuentes "Fabricadas en EE. UU." de RNG, a través de acuerdos de adquisición pueden ayudar a los productores de combustibles fósiles y empresas agrícolas a reducir sus huellas de carbono. Con nueve instalaciones identificadas y ocho potenciales instalaciones futuras proyectadas, creemos que CleanBay se convertirá en un protagonista importante en el mercado de RNG y de fertilizante natural de Norteamérica", dijo el presidente y director ejecutivo de BurTech, Shahal Khan.

Según el equipo gerencial de CleanBay, cada predio de bioconversión CleanBay puede reciclar más de 150 000 toneladas de camas de aves de corral por año en su capacidad total. Reutilizando una potencial fuente de exceso de nutrientes, cada instalación puede generar más de 750 000 MMBtus de RNG sostenible, 100 000 toneladas de fertilizante natural de liberación controlada, y hasta aproximadamente 1 000 000 de toneladas de CO2 equivalente a créditos de emisiones de carbono que pueden estar disponibles para monetización en los mercados de carbono globales. Como una alternativa de gas natural renovable, el predio puede producir también hidrógeno limpio con un índice estimado de 20 000 toneladas por año. CleanBay ha acumulado propiedad intelectual patentada que abarca su proceso de conversión e incluye secretos comerciales, una patente de EE. UU. y solicitudes pendientes de patentes en EE.UU. y Europa.

Descripción general de la transacción

En virtud de los términos y condiciones de la carta, los accionistas de capital existentes de CleanBay convertirían un 100 por ciento de sus acciones en una empresa combinada que cotiza en bolsa. La transacción propuesta valora a CleanBay en $330 millones. En la actualidad, la cuenta fiduciaria de BurTech tiene aproximadamente $294 millones en efectivo. BurTech espera anunciar datos adicionales con respecto a la combinación comercial propuesta cuando se ejecute el acuerdo de fusión definitivo en el segundo trimestre de 2023.

La finalización de una combinación comercial con CleanBay está sujeta, entre otros asuntos, a la realización de diligencia debida, la negociación de un acuerdo definitivo orientado a la transacción, el cumplimiento de las condiciones negociadas en ella y la aprobación de la transacción por parte del directorio y de los accionistas tanto de BurTech como de CleanBay. No puede haber garantías de que se celebre un acuerdo definitivo o que la transacción propuesta será consumada en los términos y condiciones o en el plazo contemplado actualmente, o que se completará.

Acerca de CleanBay Renewables Inc.

CleanBay es una empresa de tecnología ambiental fundada en 2013 que se enfoca en la gestión sostenible de subproductos de la agricultura a través de digestión anaeróbica y tecnologías de recuperación de nutrientes que producen gas natural renovable y fertilizantes orgánicos y naturales de liberación controlada. La empresa está desarrollando activamente proyectos en todo Estados Unidos. La solución de CleanBay de reducir la contaminación del aire, el suelo y el agua le brinda a las empresas una oportunidad de compensar las emisiones de CO2, a los productores de aves un uso alternativo de las camas de aves de corral, y a las productores de cultivos un fertilizante de liberación controlada para aumentar la producción de alimentos sostenible y apoyar a los suelos sanos.

CleanBay tiene un proyecto inmediato ubicado en Maryland y cumple con los requisitos por hasta $250 millones de bonos municipales de exención tributaria, un segundo proyecto casi inmediato (anticipado para el cuarto trimestre de 2023) en Delaware, y un tercer proyecto en California que recibió una resolución inicial de $540 millones del Organismo de Financiamiento del Control de la Contaminación de California (California Pollution Control Financing Authority) por ingreso por bonos, para los cuales la empresa está en proceso de obtener los permisos. Como parte de su cartera más amplia, CleanBay ha identificado otras 17 ubicaciones potenciales de proyectos en EE. UU. CleanBay cree que desarrollará con rapidez su cartera de predios de bioconversión para abordar el cambio climático a nivel global.

Para obtener más información, visite https://cleanbayrenewables.com.

Acerca de BurTech Acquisition Corp.

BurTech Acquisition Corp. es una compañía de "cheque en blanco" cuyo objetivo comercial es realizar una fusión, un intercambio de acciones, una adquisición, una compra de acciones, una reorganización u otra combinación comercial similar con una o varias empresas o entidades comerciales. BurTech está liderada por su presidente y director ejecutivo, Shahal Khan.

No constituye oferta ni solicitud

Este comunicado de prensa no constituirá una solicitud de poder, consentimiento o autorización con respecto a ningún valor o con respecto a la combinación propuesta de negocios. Este comunicado de prensa tampoco constituye una oferta de venta ni la solicitud de oferta de compra de valores; tampoco se llevará a cabo la venta de ninguno de los títulos valores en ningún estado o jurisdicción en el que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la inscripción o calificación conforme a las leyes de valores de cualquier tal jurisdicción. No se deberá hacer ninguna oferta de títulos valores excepto que sea por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos del Artículo 10 de la Ley de Títulos Valores de 1933, según enmiendas o una excepción que surja a partir de ellas.

Declaraciones a futuro

Esta divulgación incluye ciertas declaraciones que no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los efectos de las disposiciones de puerto seguro, en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (The Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995. Por lo general, las declaraciones a futuro están acompañadas por palabras como "creer", "podría", "podrá", "estimar", "seguir", "anticipar", "pretender", "esperar", "debería", "tendría", "planificar", "predecir", "potencial", "parecer", "buscar", "futuro", "perspectiva" y expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no sean declaraciones de asuntos históricos. EStas declaraciones a futuro incluyen, aunque no taxativamente, las declaraciones respecto de proyecciones, estimaciones y pronósticos de ingresos y otras métricas de desempeño y financieras, y proyecciones de oportunidades y expectativas de mercado, la capacidad de BurTech de celebrar un acuerdo definitivo o consumar una transacción con la empresa objetivo y la capacidad de BurTech de obtener la financiación necesaria para consumar la posible transacción. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales del equipo gerencial de BurTech y no son predicciones del rendimiento real. Estas declaraciones a futuro se proporcionan solo con fines ilustrativos y no están destinadas a servir como garantía, aseguramiento, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, por parte de algún inversor y no deben considerarse de esa manera. Los eventos y las circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y serán diferentes de las suposiciones. Muchos acontecimientos y circunstancias reales exceden el control de BurTech y la empresa objetivo. Estas declaraciones a futuro están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen: La capacidad de BurTech de celebrar un acuerdo definitivo con respecto a la combinación comercial propuesta o consumar una transacción con la empresa objetivo; el riesgo de que no se obtenga la aprobación de accionistas de BurTech para la posible transacción; que no se realicen los beneficios anticipados de la transacción potencial, que incluye como resultado una demora en la consumación de la transacción potencial; la cantidad de solicitudes de reembolsos realizadas por los accionistas de BurTech y la cantidad de fondos restantes en la cuenta fiduciaria de BurTech después del cumplimiento de dichas solicitudes; esos factores debatidos en el prospecto de BurTech para su oferta pública inicial fechada el 10 de diciembre de 2021, bajo el encabezamiento "Factores de riesgo" y otros documentos de BurTech se presentaron o presentarán ante la SEC. Si los riesgos se materializan o los supuestos demuestran ser incorrectos, los resultados reales podrían diferir en forma material de los resultados implícitos en estas declaraciones a futuro. Es posible que existan riesgos adicionales desconocidos actualmente por BurTech o considerados inmateriales en la actualidad que también podrían causar que los resultados reales difieran de aquellos contemplados en las declaraciones a futuro. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de BurTech de eventos futuros y puntos de vista a la fecha del presente. BurTech prevé que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de BurTech. Sin embargo, si bien BurTech puede elegir actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento, BurTech renuncia de forma específica a cualquier obligación de hacerlo. No debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las evaluaciones de BurTech a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. En consecuencia, no se debería confiar indebidamente en las declaraciones a futuro.

Para obtener más información, visitehttps://BurTechacq.us/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230224005434/es/

Contacto

Camille Chetrit BurTech Acquisition Corp. +1 2404235984

Andy Hallmark Director de Comunicaciones Corporativas CleanBay Renewables Andy@cleanbayrenewables.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.