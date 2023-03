Comunicado de prensa de Business Wire: Cognite

Cognite, líder mundial en software industrial, anunció hoy una extensión de su acuerdo marco a largo plazo con OMV, la compañía internacional integrada de petróleo, gas y productos químicos con sede en Viena/Austria. Aprovechando la plataforma líder de Industrial DataOps de Cognite, Cognite Data Fusion®, OMV ampliará su programa de transformación digital, DigitUP, para incluir también una solución de gestión de rendimiento de activos (APM) más robusta, fortaleciendo la posición de OMV como líder digital en la industria a nivel mundial.

La colaboración acelerará la transformación digital de OMV e impulsará mejoras operativas que harán que la organización sea más efectiva, además de desbloquear oportunidades comerciales basadas en datos a lo largo de toda la cadena de valor.

Cognite Data Fusion® es una parte integrada de la arquitectura empresarial de OMV, y la plataforma se utiliza para liberar y consolidar datos de dominios de datos superficiales. OMV ha creado varios casos de uso y aplicaciones sobre estos datos liberados y ahora puede escalar fácilmente a activos físicos. Cognite Data Fusion® es clave para contextualizar los datos en todo el ecosistema de OMV para acelerar el desarrollo y la adopción de aplicaciones digitales.

Cognite Data Fusion® impulsa el centro de datos de superficie de OMV y permite escalar rápidamente soluciones digitales en todos los activos en Austria, Nueva Zelanda y Rumania. La colaboración entre OMV y Cognite hasta el momento ha dado como resultado la implementación de soluciones dentro de la optimización de la producción y el mantenimiento, lo que ha llevado a una reducción del tiempo necesario para planificar las inspecciones en un 50 % y un ahorro del 6 % en el aplazamiento de la producción.

En la próxima fase de este acuerdo a largo plazo, OMV ampliará sus capacidades de APM para incluir la gestión de integridad, así como la integración con sistemas de gestión de mantenimiento computarizados para la planificación de actividades integradas en diferentes disciplinas de operaciones. Esta expansión de DigitUP empoderará a los usuarios en funciones de mantenimiento, inspección, operaciones y sustentabilidad con un sólido conjunto de soluciones digitales para respaldar su toma de decisiones, reducir costos y maximizar el rendimiento de los activos.

"Sentimos un gran entusiasmo por la siguiente fase de nuestra colaboración con OMV. A medida que la gestión del rendimiento de los activos evoluciona desde el mantenimiento puro a una mirada más holística en cuanto a la confiabilidad y sostenibilidad de una operación, la complejidad de los datos, el análisis y las soluciones digitales para respaldarla también crece. OMV está abordando este desafío en forma directa. Es un orgullo apoyar su compromiso continuo de ser un líder en digitalización en la industria", dice el Dr. John Markus Lervik, cofundador y director de estrategia y desarrollo de Cognite.

Obtenga más información sobre cómo OMV usa Cognite Data Fusion® como base de su estrategia de transformación digital aquí: https://www.cognite.com/en/customer-stories/omv-uses-data-from-cognite-data-fusion-to-reduce-inspection-time-and-deferments

Acerca de OMV

OMV cuenta con ingresos por ventas del Grupo de 62 000 millones EUR y una plantilla de alrededor de 22 300 empleados en 2022, se encuentra entre las empresas industriales cotizadas más grandes de Austria.

En Químicos y Materiales, OMV, a través de su subsidiaria Borealis, es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de poliolefinas circulares y avanzadas, además de ser un líder del mercado europeo en productos químicos básicos, fertilizantes y reciclaje de plásticos. Junto con sus dos empresas conjuntas principales, Borouge (con ADNOC, en los Emiratos Árabes Unidos y Singapur) y Baystar? (con TotalEnergies, en los EE. UU.), Borealis suministra productos y servicios a clientes de todo el mundo. El negocio de combustibles y materias primas de OMV produce y comercializa combustibles y materias primas para la industria química, opera tres refinerías en Europa y tiene una participación del 15 % en una empresa conjunta de refinación en los Emiratos Árabes Unidos. OMV opera alrededor de 1.800 estaciones de servicio en diez países europeos. En el segmento de Energía, OMV explora y produce petróleo y gas en las cuatro regiones centrales de Europa Central y Oriental, Medio Oriente y África, Mar del Norte y Asia-Pacífico. La producción diaria promedio en 2022 fue de 392 kbep/d. Su actividad también incluye el negocio de bajas emisiones de carbono, así como todo el negocio del gas.

OMV tiene la intención de pasar de ser una empresa integrada de petróleo, gas y productos químicos a convertirse en un proveedor líder de combustibles, productos químicos y materiales innovadores y sostenibles, al mismo tiempo que asume un papel de liderazgo mundial en la economía circular. Al cambiar a un negocio bajo en carbono, OMV se esfuerza por lograr cero emisiones netas en los tres alcances para 2050 a más tardar.

Las acciones de OMV cotizan en la Bolsa de Valores de Viena (OMV) y como recibos de depósito estadounidenses (OMVKY) en los EE. UU.

Acerca de Cognite

Cognite es una compañía global de SaaS industrial que se estableció con una visión clara: capacitar rápidamente a las empresas industriales con datos contextualizados, fidedignos y accesibles, para ayudar a impulsar la transformación digital a gran escala de las industrias de activos pesados en todo el mundo. Nuestra plataforma principal industrial de operaciones de datos, Cognite Data Fusion®, les permite a los usuarios de datos y dominios industriales colaborar de forma rápida y segura para desarrollar, poner en práctica y escalar soluciones y aplicaciones industriales de IA para mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad. Visítenos en www.cognite.com y síganos en Twitter y LinkedIn.

