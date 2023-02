Comunicado de prensa de Business Wire: Cognite

Cognite, líder mundial en software industrial, ha anunciado hoy que su plataforma industrial de operaciones de datos, Cognite Data Fusion®, incorpora funciones avanzadas de modelado con productos de datos. El modelado de datos es fundamental para construir y mantener un gemelo digital industrial abierto según las normas vigentes. La gestión de los modelos de datos como productos de datos agiliza la instalación y reduce los costos y la complejidad del escalado de las soluciones digitales industriales, gracias a la estandarización y la gobernanza.

Con Cognite Data Fusion® , varios usuarios pueden aprovechar los datos comunes en sus herramientas y flujos de trabajo únicos, todo desde una única fuente de confianza. Les permite construir productos de datos y completar modelos de datos que reducen la complejidad que plantea tener que desarrollar y escalar una amplia variedad de soluciones de gestión del rendimiento de los activos en toda la empresa. Cognite Data Fusion® les facilita a las empresas industriales la adopción de prácticas sólidas de operaciones de datos, en las que los expertos que conocen los datos (ya sean ingenieros o arquitectos de datos) pueden colaborar con los expertos que conocen el contexto empresarial de los datos (los expertos en la materia y los científicos de datos).

Antes, los desarrolladores de las aplicaciones y los científicos de datos tenían que consultar, filtrar y preparar los datos a la medida de sus necesidades. Con prácticas avanzadas de modelado de datos, los consumidores de datos que utilizan estas soluciones pueden encontrar e interpretar los datos con más facilidad que nunca. Gracias a las capacidades más sólidas para búsqueda, filtrado, clasificación y agregación, las organizaciones con muchos activos pueden construir, instalar y escalar sus soluciones digitales industriales entre 10 y 25 veces más rápido, lo que se traduce en un retorno de la inversión del 400%, según reveló el estudio Forrester Total Economic Impact?.

"Con las últimas actualizaciones de Cognite Data Fusion®, seguimos facilitando la sincronización de los sistemas de TI y OT y facilitando el acceso sencillo a los datos industriales complejos", afirmó Moe Tanabian, director de productos de Cognite. "Cognite Data Fusion® simplifica la conexión y el funcionamiento de los flujos de datos para una serie de soluciones industriales. En esta versión, verá que el foco está puesto específicamente en las características que ayudan a optimizar la producción, la fiabilidad, el mantenimiento y los indicadores clave de rendimiento (KPI) ambientales".

