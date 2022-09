Comunicado de prensa de Business Wire: Cummins Inc.

Por primera vez desde que finalizó la adquisición de Meritor, Inc. el mes pasado, Cummins Inc. (NYSE: CMI) expondrá, durante la feria comercial de Transporte IAA que se celebrará en Hannover, Alemania, el sistema de transmisión totalmente eléctrica, 17Xe ePowertrain de Meritor armado con un sistema de batería Cummins. El 17Xe está diseñado para camiones de alta resistencia en el segmento 4x2 y 6x2, con capacidad para soportar 44 toneladas de peso bruto combinado o más, en algunas aplicaciones. El ensamblado también cuenta con baterías de litio ferrofosfato (lithium iron phosphate, LFP), un nuevo artículo para la gama de baterías de Cummins.

"Tenemos el compromiso de ofrecer a Cummins y Meritor soluciones de sistemas de transmisión eléctrica para comercializar lo más rápido posible. Juntos nos estamos moviendo más rápido y estamos deseosos de conversar en la IAA sobre las soluciones que nos acercarán a la descarbonización en nuestro sector", expresó Amy Davis, vicepresidenta y presidenta de Nueva Energía de Cummins. "Cummins y Meritor reúnen lo mejor del sector, las soluciones de transmisión eléctrica descarbonizadas más económicamente viables que son mejores para las personas y nuestro planeta".

Meritor le ofrece a Cummins más de 100 años de experiencia en trenes de transmisión, piezas de movilidad, equipos de freno, soluciones de posventa y de sistemas de transmisión eléctrica. La integración de las personas, los productos y las capacidades de Meritor en la tecnología de ejes y frenos posicionará a Cummins como proveedor líder de soluciones de transmisión eléctrica integradas en todas las aplicaciones de la energía eléctrica y la combustión interna.

Con sistemas de transmisión totalmente eléctrica con 100 % de cero emisiones ya en producción, la fuerza combinada de Cummins y Meritor ofrece soluciones de transporte avanzadas y descarbonizadas para el mercado de vehículos comerciales.

Cummins integra el sistema de transmisión totalmente eléctrica de Meritor con trenes de transmisión eléctrica con pila de combustible y batería para cumplir con la creciente demanda para las soluciones descarbonizadas. El conjunto líder en el mercado de opciones limpias de trenes de transmisión de Cummins ofrece ventajas de rendimiento y embalaje para adaptarse a las diversas aplicaciones de todo el mundo. Cuenta con importantes beneficios para los ciclos y gamas de camiones de mediana a alta resistencia y autobuses de trabajo.

Además del sistema de transmisión totalmente eléctrica, también estará en la exposición el sistema de accesorios y control de potencia (Power Control and Accessory System, PCAS) de Meritor. El PCAS está considerado como el "cerebro" del sistema de transmisión eléctrica y controla la velocidad, la aceleración, el frenado y la gestión térmica. A través de controles de software innovadores, se puede configurar para maximizar el rendimiento y la eficacia general del sistema. Su diseño de sistema integrado también reduce el tamaño del embalaje y la complejidad de la integración.

Acerca de Cummins Inc.

Cummins Inc., líder mundial en tecnología de la energía, es una corporación de segmentos comerciales complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y dan mantenimiento a una amplia cartera de soluciones de energía. Los productos de la empresa abarcan sistemas de combustión interna, soluciones energéticas integradas eléctricas e híbridas y componentes relacionados, entre los que se incluyen filtración, sistema de postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de tratamiento del aire, transmisiones automáticas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de micorred, baterías, electrolizadores y productos de pila de combustible. Cummins, con sede en Columbus, Indiana (EE. UU.), desde su fundación en 1919, emplea a aproximadamente 59 900 personas comprometidas a impulsar un mundo más próspero a través de tres prioridades en la responsabilidad corporativa global que son vitales para lograr comunidades saludables: educación, medioambiente e igualdad de oportunidades. Cummins ofrece servicio a sus clientes en línea, a través de una red de distribuidores propios e independientes, y en miles de concesionarios de todo el mundo. En 2021, obtuvo unos $2100 millones en ventas del total de $24 000 millones.

