Comunicado de prensa de Business Wire: CYGNVS Inc.

CYGNVS Inc. ha salido hoy del anonimato con el aval de 55 millones de dólares en financiación de la serie A y ha presentado su plataforma pionera de cibercrisis guiada, diseñada para ayudar a las organizaciones a estar siempre conectadas, confiadas, en control de la situacióny en regla mientras se preparan y responden a cualquier crisis informática

"Por mucho que se gaste en seguridad informática, las crisis cibernéticas son inevitables y todas las organizaciones del mundo deben prepararse y planificar para poder responder ante esa eventualidad", aseguró Marc Goodman, asesor de seguridad global y autor del bestseller de The New York Times, "Future Crimes". "Aunque pueda no parecerlo, responder con éxito es algo sumamente complejo y la mayoría de las víctimas fracasan porque intentan improvisar su respuesta en ese momento. Estar preparado y tener un plan ensayado es fundamental para que una organización pueda tener capacidad de respuesta informática".

Cuando se produce una crisis cibernética, la preparación y la práctica pueden marcar una enorme diferencia. Según datos del Informe 2022 sobre el costo de las filtraciones de datos, las organizaciones mejor preparadas y con práctica, ahorran un promedio de 1,38 millones de dólares en costos directos.

CYGNVS (acrónimo de CYber GuidaNce Virtual Space) les permite a las organizaciones reducir su riesgo antes de una crisis cibernética gracias a la preparación y la práctica y luego, reducir el costo y las repercusiones de este tipo de crisis, con una respuesta guiada y ágil.

Asociarse con las aseguradoras

Así como el sector de los seguros contribuyó a impulsar la adopción de los sistemas de rociadores en los edificios, que redujeron considerablemente el riesgo de incendio, el sector de los seguros informáticos tiene amplia experiencia en la preparación y respuesta a las crisis cibernéticas.

CYGNVS se ha asociado con AIG, uno de los principales proveedores mundiales de seguros informáticos. Después de responder a miles de filtraciones informáticas, AIG identificó diversos desafíos cruciales para poder optimizar la respuesta a las filtraciones, como por ejemplo, la visibilidad de un cliente en todo el proceso integral de respuesta, las comunicaciones seguras posteriores al evento y el trabajo eficaz y coherente con los proveedores de respuesta externos, en particular, los asesores en materia de filtraciones y los consultores forenses. AIG ayudó a CYGNVS a desarrollar los requisitos, brindando orientación a partir de sus experiencias, conocimientos y liderazgo intelectual en la resolución de reclamos informáticos, gracias a los cual, CYGNVS pudo desarrollar una plataforma sólida para abordar los problemas de las organizaciones de todo el mundo.

En la actualidad, los clientes de CYGNVS representan la mitad del mercado de los seguros informáticos y las principales aseguradoras y corredores les están ofreciendo CYGNVS a sus clientes como complemento de sus pólizas de seguros informáticos.

Volver al trabajo, más rápido

Con CYGNVS, las organizaciones pueden reunir rápidamente a todas las personas que contribuyen a la respuesta a la crisis cibernética en un entorno seguro, fuera del alcance de los canales internos. La plataforma convierte los planes estáticos de respuesta a las filtraciones en procesos y listas de verificación interactivos y procesables. A los equipos internos y a los expertos externos se les pueden asignar funciones y responsabilidades, las tareas se comunican de forma comprensible y los planes y flujos de trabajo se pueden actualizar sin complicaciones y rápidamente, a medida que van cambiando las personas, los activos, las normativas y las amenazas.

"CYGNVS se fundó con la misión de hacer que las organizaciones del mundo reduzcan su riesgo cibernético, al abocarse a las áreas críticas de la preparación y la respuesta. Hemos creado CYGNVS como una plataforma de crisis cibernética guiada para que las organizaciones puedan estar siempre conectadas, confiadas, en control de la situación y en regla antes, durante y después de una crisis cibernética", afirma Arvind Parthasarathi, fundador y director general de CYGNVS.

CONECTADAS

-- Fuera de banda, Segura, Móvil

-- Accesible en cualquier momento y lugar: aplicaciones móviles para iOS/Android y todos los navegadores

-- Preinstalada, preconfigurada y lista para usar

-- Reunir rápidamente al equipo, asignar funciones e iniciar la respuesta

CONFIADAS

-- Libros de jugadas predefinidos y plantillas por sector de la industria

-- Conectar rápidamente el ecosistema de expertos externos ya incorporados, como abogados, forenses y aseguradores.

-- Practicar y simular para desarrollar la memoria muscular

-- El flujo de trabajo guiado ayuda a los miembros nuevos o inexpertos del equipo

EN CONTROL DE LA SITUACIÓN

-- Ejecución guiada, paso a paso, de la respuesta

-- Centro de comando único y unificado

-- Visibilidad, seguimiento y alertas en todos los flujos de trabajo

-- Garantizar que todos los pasos requeridos se ejecuten sin errores

EN REGLA

-- Control del acceso detallado entre equipos internos y externos

-- Ayuda a mantener los privilegios gestionando el acceso a la información

-- Rastro de auditoría de las pruebas documentadas

-- Simplifica la presentación de informes a entes reguladores, clientes y otras partes interesadas

CYGNVS cuenta con la certificación SOC2 Tipo 2 y cumple la norma ISO 27001 y se ha construido desde cero con las normas de seguridad líderes del sector, en particular, la autenticación con varios factores (MFA), el cifrado de todos los datos en tránsito y en reposo y las mejores prácticas de separación y aislamiento.

Ronda de financiación de la serie A de 55 millones de dólares

Dirigida por Andreessen Horowitz, con la participación de Stone Point Ventures y EOS Venture Partners, CYGNVS utilizará la financiación de la serie A para seguir mejorando la plataforma y ampliar las operaciones de venta.

"Las arquitecturas tradicionales de nube con sistema de alquiler para various usuarios no funcionan para los desafíos complejos de acceso y seguridad en la preparación y respuesta a una crisis cibernética", aseguró Angela Strange, socia general de Andreessen Horowitz. "El experimentado equipo de nube y seguridad de CYGNVS ha construido un sistema operativo integral sólido de crisis cibernética para una preparación y respuesta a la crisis exitosa".

Disponible hoy

CYGNVS ya está disponible en todos los segmentos y se ofrece en inglés, francés, español, alemán y japonés. CYGNVS se puede adquirir directamente o como prestación gratuita de las pólizas de ciberseguro de las principales aseguradoras y corredores. Para saber más o solicitar una demostración, visite www.CYGNVS.com.

Acerca de CYGNVS Inc.

CYGNVS es una plataforma guiada de respuesta a las crisis cibernéticas, diseñada para permitir a las organizaciones estar siempre conectadas, confiadas, en control de la situación y en regla antes, durante y después de una crisis cibernética. Respaldada por una ronda de la serie A de 55 millones de dólares de Andreessen Horowitz, Stone Point Ventures y EOS Venture Partners, CYGNVS tiene su sede central en Silicon Valley y sucursales en Canadá, India e Irlanda. Para más información, visite www.CYGNVS.com.

