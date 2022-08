Comunicado de prensa de Business Wire: Dahua Technology

Por primera vez en su historia, la Antártida cuenta con un proyecto de videoseguridad, el cual ha sido desarrollado por Dahua Technology. La empresa donó 15 cámaras de seguridad que fueron instaladas en las bases científicas del Continente Blanco y que permitirán filmar las 24 horas del día, aumentar el contacto y la conectividad con los científicos en el terreno y mejorar el conocimiento de la fauna y meteorología locales.

Dahua no solo donó dichos dispositivos, sino que los desarrolló específicamente para este proyecto teniendo en cuenta que se trata de una región muy fría, distante y con poca conectividad. Este nuevo proyecto viene a cubrir una necesidad crítica, ya que la región no contaba hasta ahora con cámaras de seguridad que pudieran conectar la base general con la capital de Argentina.

"Lo más difícil del proyecto fue conseguir las cámaras específicas que pudieran soportar las bajas temperaturas y las condiciones climáticas de la región para obtener un resultado óptimo en base a las necesidades de esta", explicó el ingeniero José Varas, BDM de Dahua Technology.

Este proyecto es una solución de circuito cerrado de televisión (CCTV) que puede soportar condiciones climáticas extremas. Permite que se puedan visualizar en tiempo real, desde una pantalla externa en la sede del Comando Conjunto Antártico, todas las cámaras instaladas en la Antártida Argentina, lo cual abre el camino para profundizar la investigación científica en la región.

"La instalación de los dispositivos se vio dificultada por una temperatura de -30 °C, el viento intenso, la dificultad en el manejo de las herramientas con doble guante y la constante rotación de los técnicos", sostuvo Sebastián Mirich, presidente de Mirich Electronic Security y responsable de la instalación. "No obstante, la instalación ha sido un éxito y las cámaras están funcionando y soportando el duro y exigente clima antártico", agregó.

"Además de aumentar la conectividad y mostrar más de cerca las actividades que allí se realizan, como los diferentes estudios ambientales y la evaluación del crecimiento de la flora y fauna locales, también se busca brindar mayor seguridad a la pista de aterrizaje cada vez que llega un avión, algo fundamental para seguir explorando esta región", sostuvo Julia Anschütz, MarCom Manager de Dahua Technology.

Este proyecto es clave para apoyar el desarrollo positivo y el crecimiento en las áreas de la región que más lo necesitan. Además de contribuir a la investigación ecológica y al desarrollo sostenible en la Antártida, el proyecto representa un paso más en el compromiso de Dahua de integrar la tecnología de inteligencia digital a la protección, defensa y mejora del medio ambiente.

