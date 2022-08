Comunicado de prensa de Business Wire: Datacolor

Datacolor®, líder mundial en soluciones de gestión del color, anunció hoy dos asociaciones con agencias con sede en México, Eurotécnica Textil S.A. de C.V. y Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V. (CTR). Las asociaciones ampliarán el apoyo a los clientes de Datacolor en todo el país.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220825005086/es/

(Graphic: Business Wire)

"La colaboración con los nuevos representantes en México nos permite proporcionar mejor a los clientes de todas las industrias el acceso a recursos locales especializados", dijo Suleman Madha, Director de Ventas y Soporte, Américas, Datacolor. "Cada agencia ofrece un conjunto diverso de experiencia para ayudar a agilizar la medición del color".

Roland y Karl Zimmerman de Eurotécnica Textil S.A. darán soporte a los clientes de Datacolor para todas las aplicaciones de color textil. Abelardo Perches y su equipo de CTR proporcionarán apoyo en aplicaciones de pigmentos, pinturas, revestimientos y plásticos, entre otras.

"Impulsados por nuestro compromiso de ofrecer soluciones integradas a nuestros clientes industriales actuales, hemos establecido una asociación con Datacolor, un líder destacado en el campo de las soluciones de medición del color", dijo Abelardo Perches, director general de CTR Scientific. "Estamos muy contentos de asociarnos con este desarrollador y productor líder de soluciones de color de primera categoría para fines industriales. Con nuestra red de oficinas de ventas y soporte técnico en todo México, nos enfocaremos en las industrias no textiles, y de la mano de Datacolor, proveeremos soluciones de clase mundial al mercado."

Los equipos de Eurotécnica Textil S.A de C.V. y CTR aportan un amplio conocimiento en consultoría de tecnología aplicada. Su amplia experiencia permitirá a los clientes locales de Datacolor acertar con el color.

"Eurotécnica Textil se enorgullece de iniciar esta nueva asociación como representante de Datacolor para la industria textil y de la confección en México", dijo Karl Zimmermann, Director Comercial de Eurotécnica Textil. "Creemos que Datacolor establece el estándar para las soluciones de gestión del color en el sector textil y esperamos un esfuerzo exitoso. Sabemos que nuestros clientes mexicanos se beneficiarán de los excelentes servicios de Datacolor, los equipos rentables y las soluciones técnicas e inteligentes que se adaptarán a sus necesidades únicas."

Para obtener más información, busque a su equipo local de ventas y soporte de Datacolor: https://www.datacolor.com/locations/.

Acerca de Datacolor

Datacolor, líder mundial en soluciones de gestión del color, proporciona software, instrumentos y servicios para garantizar la precisión del color de los materiales, productos e imágenes. Las marcas, los fabricantes y los profesionales creativos más importantes del mundo han utilizado las innovadoras soluciones de Datacolor para conseguir siempre el color adecuado durante más de 50 años.

La empresa ofrece ventas, servicio y asistencia en más de 100 países de Europa, América y Asia. Los sectores a los que presta servicio son el textil y la confección, la pintura y los revestimientos, la automoción y los plásticos, así como la fotografía, el diseño y la videografía. Para más información, visite Datacolor.com.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220825005086/es/

Contacto

Kellsey Turner 610-455-2755 datacolor@vaultcommunications.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.