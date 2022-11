Comunicado de prensa de Business Wire: Dawex

Dawex, la empresa líder en tecnología de intercambio de datos, mercado de datos y hub de datos, ha anunciado hoy la implementación del Trust Framework de Gaia-X 22.10. Dicho anuncio tiene lugar tras los recientes avances dados a conocer por Gaia-X en la Cumbre de 2022 con respecto al Trust Framework y la Arquitectura de Referencia, lo que demuestra la excepcional madurez técnica alcanzada para garantizar la seguridad, flexibilidad y trazabilidad de las operaciones de intercambio de datos.

Desde sus inicios, Dawex ha aspirado a ofrecer una tecnología de intercambio de datos avanzada que cree las condiciones óptimas para la difusión de datos de manera segura, de confianza, soberana y acorde con la correspondiente normativa.

Partiendo de su reconocimiento como empresa experta en el intercambio de datos, Dawex ha contribuido activamente a los trabajos colaborativos de Gaia-X orientados a estructurar y definir los principios aplicables al intercambio de datos. La creación de ecosistemas en torno a plataformas de intercambio de datos acordes con los requisitos reglamentarios y capaces de hacer frente a los retos en materia de trazabilidad y seguridad se ha convertido en un elemento fundamental de la competitividad empresarial y la soberanía económica.

"La implementación por Dawex del Trust Framework 22.10 de Gaia-X reafirma en gran medida la visión y orientación tecnológica de Dawex con respecto al intercambio de datos. Estamos sumamente satisfechos con este extraordinario logro", señala Laurent Lafaye, Co-CEO de Dawex. "Los recientes avances de Gaia-X constituyen un verdadero impulso para el intercambio de datos y para todas las organizaciones. En adelante, las organizaciones involucradas en la creación de ecosistemas de datos podrán apoyarse en una serie de principios rectores que les permitan controlar quiénes acceden a sus datos, con qué finalidad y con qué condiciones, aspectos fundamentales para fomentar la confianza y mantener la soberanía de datos".

La Arquitectura de Gaia-X facilita orientación a las organizaciones con miras a la creación de un ecosistema de infraestructuras de datos.

El Trust Framework de Gaia-X proporciona unos principios rectores para que los ecosistemas de datos ofrezcan garantías en términos de confianza, protección de datos, transparencia, seguridad, portabilidad y flexibilidad.

Acerca de Dawex

En la economía actual, donde los datos se han convertido en un producto con un potencial ilimitado, dotado de valor propio y generador de nuevas fuentes de ingresos, la tecnología de Dawex permite a las organizaciones crear nuevos ecosistemas en torno a plataformas de intercambio de datos acordes con las disposiciones de los marcos reglamentarios y capaces de hacer frente a los retos en materia de trazabilidad y seguridad. Dawex es la empresa líder en tecnología de plataformas de intercambio de datos, mercado de datos y hub de datos para estructurar la recopilación, distribución e intercambio de datos. Galardonada con el premio "Pioneros en Tecnología" otorgado por el Foro Económico Mundial en 2020, la empresa Dawex participa activamente en el proyecto Gaia-X. Dawex es una empresa francesa creada en 2015 cuya actividad comercial se encuentra en expansión por Asia, Estados Unidos y Oriente Medio.

