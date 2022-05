Comunicado de prensa de Business Wire: Dawex

Dawex, la empresa líder en tecnología de intercambio de datos, mercado de datos y hub de datos, ha anunciado hoy que su Codirector General, Fabrice Tocco, intervendrá en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, donde explicará su visión acerca de la creación de nuevos ecosistemas de intercambio de datos para afrontar los retos medioambientales y económicos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220523005660/es/

Live Session at Davos (Photo: Dawex)

"Aumento de la confianza en el intercambio de datos entre lossectores público y privado" Martes, 24 de mayo a las 13:30 (hora de Europa Central)

Los ecosistemas de datos se han convertido en un elemento fundamental de la competitividad empresarial y la soberanía económica.

En la economía actual, donde los datos se han transformado en un producto dotado de un potencial infinito y con valor propio que genera nuevas fuentes de ingresos, la tecnología de Dawex permite a las organizaciones crear nuevos ecosistemas en torno a plataformas de intercambio de datos acordes con los requisitos reglamentarios y capaces de hacer frente a los retos en materia de trazabilidad y seguridad.

Acerca de Dawex

En la economía actual, donde los datos se han convertido en un producto con un potencial ilimitado, dotado de valor propio y generador de nuevas fuentes de ingresos, la tecnología de Dawex permite a las organizaciones crear nuevos ecosistemas en torno a plataformas de intercambio de datos acordes con las disposiciones de los marcos reglamentarios y capaces de hacer frente a los retos en materia de trazabilidad y seguridad. Dawex es la empresa líder en tecnología de plataformas de intercambio de datos, mercado de datos y hub de datos para estructurar la recopilación, distribución e intercambio de datos. Galardonada con el premio "Pioneros en Tecnología" otorgado por el Foro Económico Mundial en 2020, la empresa Dawex participa activamente en el proyecto Gaia-X. Dawex es una empresa francesa creada en 2015 cuya actividad comercial se encuentra en expansión por Asia, Estados Unidos y Oriente Medio.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220523005660/es/

Contacto

Contacto para prensa: Isabelle Joulot press@dawex.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.