Comunicado de prensa de Business Wire: DC Administration Services, Inc.

DC Administration Services, Inc. anunció hoy la composición de cinco Comités de Determinaciones (DC, por sus siglas en inglés) regionales, con entrada en vigencia el 10 de junio de 2022.

-0- *T Operadores votantes (para todas las reigones):No operadores votantes (para todas las regiones): Bank of America N.A. AllianceBernstein L.P. Barclays Bank plc Citadel LLC BNP Paribas Elliott Management Corporation Citibank, N.A. Pacific Investment Management Company LLC Credit Suisse International Deutsche Bank AG Goldman Sachs International JPMorgan Chase Bank, N.A. Operador votante para las regiones de América, EMEA y Japón Comités de determinación: Mizuho Securities Co., Ltd. *T

El proceso de selección de miembros del DC se encuentra detallado en las reglas del DC. Las reglas del DC, junto con más información sobre los Comités de Determinaciones y sus funciones, pueden encontrarse en el sitio web de los Comités de Determinaciones: https://www.cdsdeterminationscommittees.org/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220610005424/es/

Contacto

Orlando Figueroa orlando.figueroa@citadelspv.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.