Comunicado de prensa de Business Wire: DEXLEVO

Dexlevo, empresa especializada en productos médicos para la estética, celebró con éxito un simposio dedicado a su exclusiva fórmula, "GOURI", en el Congreso Mundial IMCAS 2023. IMCAS (International Master Course on Aging Science), celebrado del 26 al 28 de enero en París (Francia), es una de las tres sociedades de estética antienvejecimiento más importantes del mundo.

Las empresas y los más de 200 médicos que visitaron el stand de Dexlevo mostraron un gran interés por GOURI, un exclusivo inyectable que aporta una solución fundamental al antienvejecimiento.

El simposio de GOURI que llevó por título "Tratamiento antienvejecimiento universal" tuvo como moderador a un dermatólogo australiano, el Dr. Paul Han, que además de dar una conferencia realizó una demostración de un nuevo protocolo de tratamiento con GOURI que últimamente ha ganado cada vez más popularidad entre los médicos que utilizan este producto. El Dr. Paul comentó: "Sin dejar de obtener los magníficos resultados que conseguíamos con el protocolo anterior, el nuevo mejora drásticamente la experiencia del paciente y reduce su miedo al tratamiento por culpa del dolor".

El 26 de enero por la noche se celebró un evento exclusivo de la marca Dexlevo que se denominó "Gorgeous GOURI Night". Fue un acontecimiento personalizado en el que médicos y distribuidores de GOURI de todo el mundo pudieron compartir sus experiencias y conocimientos sobre el producto. Tras la sesión "Gorgeous GOURI Experience", en la que los médicos expusieron sus casos y experiencias de tratamiento, los invitados tuvieron la oportunidad de disfrutar de la música tradicional coreana (gugak) y de la vestimenta (hanbok).

El representante de Dexlevo explicó: "A través de la Gorgeous GOURI Night, un evento exclusivo dedicado únicamente a GOURI, pretendíamos mejorar la comprensión del producto y promover el conocimiento de la marca. Supuso una oportunidad para que los médicos ampliaran su red de contactos". Seguidamente añadió: "Tenemos previsto demostrar la excelencia de GOURI a través de diversas actividades de marketing, como la celebración de eventos de la marca y la participación en conferencias internacionales sobre antienvejecimiento".

GOURI de Dexlevo es el primer estimulador de colágeno a base de policaprolatona (PCL) licuada del mundo que se difunde de forma natural por todo el rostro tras la inyección, incluida la zona alrededor de los ojos, para inducir la producción de colágeno.

