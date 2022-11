Comunicado de prensa de Business Wire: Dole Food Company, Inc.

Dole plc (NYSE: DOLE) anunció hoy que la Cámara de Comercio Americano-Costarricense (AmCham) ha reconocido a las operaciones de piña de la empresa en Costa Rica S.A., con el premio a la responsabilidad social en acción en la categoría de empleados por su proyecto "Centros de Información y Bienestar".

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005228/es/

Farm Managers and Employees from Dole's Santa Fe and Muelle Farms were present at the award ceremony, along with representatives from Dole Tropical Products and Dole's Costa Rican subsidiary. (Photo: Business Wire)

En la designación, AmCham distinguió además este proyecto como Gran Ganador entre más de 40 propuestas que participaron en el evento de Responsabilidad Social Corporativa de la cámara. Este año se cumple el 26º aniversario del premio y es el primer año en que se selecciona un Gran Ganador entre todas las propuestas.

Los "Centros de Información y Bienestar" son una iniciativa integrada que trabaja para impactar de manera positivamente en la vida de los empleados agrícolas y sus familias, proporcionando apoyo y acceso a la información de más de treinta organizaciones públicas y privadas que interactúan diariamente con los ciudadanos.

El concepto se desarrolló a través de un diagnóstico para entender las principales necesidades que tiene la mano de obra rural de Dole y cómo la empresa podría ayudar a satisfacer mejor estas necesidades. Se identificaron un sinfín de trámites y procesos a los que los trabajadores y sus familias se enfrentan, y tienen dificultades para resolver, o que suponen una pérdida de oportunidades. Muchas veces, la gestión de la burocracia también supone una pérdida de tiempo y de ingresos, un aumento de los gastos, desplazamientos de larga distancia y una disminución de los medios de subsistencia, especialmente en las zonas rurales que cuentan con servicios públicos y privados limitados.

En términos prácticos, los centros de información permiten a los trabajadores de Dole acceder a servicios para ellos mismos o para sus familiares directos para resolver cuestiones relacionadas con sus beneficios sociales, su residencia, sus finanzas personales y mucho más. Estas cuestiones serían difíciles o demasiado costosas de resolver por sí mismas.

Como manifestó un trabajador agrícola de Dole: "Mi cónyuge no podía recibir atención médica porque no tenía un trabajo formal y no disponía de recursos para hacer aportes al plan médico. Gracias a la intervención del Centro de Información logramos hacer la inscripción y mi cónyuge puede disfrutar de los beneficios del Seguridad Social".

Dole es la primera empresa de cualquier tipo en el país que ofrece este servicio gratuito a sus empleados agrícolas directamente en el lugar de trabajo. El Centro de Información y Bienestar es un recurso al alcance de 3300 trabajadores y sus familias, que promueve el desarrollo personal y familiar, el sentido de pertenencia y la motivación.

"Estamos muy orgullosos de recibir dos premios en este prestigioso evento de responsabilidad social. La designación como Gran Ganador entre tantos buenos ejemplos de responsabilidad social en Costa Rica es un testimonio del esfuerzo de equipo necesario para concebir y construir estos Centros para nuestros empleados de la granja", informó Renieri Nuñez, vicepresidente de operaciones de piña para América Latina. "No hay duda de que cuando los esfuerzos se centran en la persona, nuestro principal activo de la empresa, los resultados pueden ser sorprendentes. Esto comenzó como una idea para resolver problemas de papeleo y ha resultado ser el paso más significativo para motivar a los empleados de todos los niveles de nuestra organización y producir resultados tangibles en la vida de nuestras familias".

A través de los contactos directos con más de 39 instituciones, los centros proporcionan formación sobre el uso de las plataformas digitales y apoyo para la información, el asesoramiento y el seguimiento de casos y trámites personales con las organizaciones participantes.

Algunos de los logros se reflejan en el impacto positivo en las finanzas del hogar, el uso del tiempo y en la reducción de las brechas geográficas, tecnológicas, educativas, económicas y sociales. Las familias tienen mayor acceso a los derechos ciudadanos, a los beneficios públicos y privados, a los servicios y a las oportunidades. Al ayudar a sus empleados con este servicio único, Dole ha disfrutado de un mayor compromiso, ha reducido el absentismo y ha creado un ambiente de trabajo muy positivo.

El proyecto en cifras (en agosto de 2022):

-- Los centros de información se han extendido a las cuatro fincas de piña de la empresa.

-- 3978 usuarios han sido atendidos en los centros.

-- 11.552 servicios prestados.

-- 10.195 consultas vía WhatsApp.

-- 6.378 intervenciones han tenido éxito en la obtención de resultados como licencias, pasaportes, tarjetas nacionales y de residencia, seguros, préstamos, apertura de cuentas bancarias o de ahorro, y trámites en plataformas informáticas, entre otros.

-- Al menos 2170 servicios han contribuido a abordar la pobreza multidimensional.

-- En promedio, el 34,4% de los usuarios ha utilizado el centro en más de una ocasión.

-- 536 trabajadores se han formado en la gestión de trámites personales.

En 2020, Dole presentó su marco de sostenibilidad de tres pilares, The Dole Way, y su compromiso permanente Por los alimentos, por la naturaleza y por las personas. Así como Dole Costa Rica fue pionera hace casi 25 años en el desarrollo de sistemas globales de gestión ambiental en la agricultura para enmarcar sus esfuerzos 'Por la Naturaleza', a principios de esta década la empresa vuelve a innovar estableciendo Centros de Información y Bienestar enfocados en su recurso más importante: 'Por las Personas'.

Acerca de Dole plc

Dole plc es uno de los mayores productores y comercializadores de fruta fresca y verduras frescas de alta calidad en el mundo. Dole plc es líder del sector en muchos de los productos que vende, así como en la educación e investigación en materia de nutrición. Para obtener más información, visite www.dole.com.

Acerca de The Dole Way

En abril de 2020, Dole Food Company anunció The Dole Way, presentando su compromiso y marco de sostenibilidad en torno a las personas, la naturaleza y los alimentos. Para obtener más información, visite www.dole.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005228/es/

Contacto

Contacto en Estados Unidos: William Goldfield 818-874-4647 william.goldfield@dole.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.