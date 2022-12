Comunicado de prensa de Business Wire: Dole plc

Dole plc (NYSE: DOLE) anunció hoy la publicación de su primer informe de sostenibilidad desde la fusión en 2021 de Total Produce plc y Dole Food Company. Sobre la base de sus logros históricos, este informe establece el marco de sostenibilidad renovado de la organización y ofrece un nuevo conjunto de objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) hasta 2030.

The Dole Way, el marco de sostenibilidad de Dole, se centra en una sólida gobernanza y en tres pilares fundamentales -Por la naturaleza, por las personas y por los alimentos-, que abarcan cuestiones medioambientales, éticas y sociales y relacionadas con la nutrición. Estos tres pilares incorporan áreas clave identificadas como las más importantes para el impacto de las operaciones de nuestro negocio.

-- Por la naturaleza: al comprometerse con la Iniciativa de objetivos basados en la ciencia, Dole plc sitúa la acción por el clima al frente de sus prioridades, junto con la gestión del agua, la biodiversidad, la gestión de residuos y la reducción e innovación de los envases

-- Para las personas: Dole, que emplea directamente a 38.500 personas en todo el mundo y colabora con terceros productores de todo el mundo, se compromete a ser un empleador de elección, a apoyar a las comunidades locales y a proteger los derechos humanos en todas sus cadenas de suministro.

-- Por los alimentos: Dole se compromete a promover una nutrición saludable y a mejorar el acceso a productos frescos a través de asociaciones y donaciones.

"Dole ha construido posiciones de liderazgo en el mercado a través de una amplia gama de segmentos de frutas y hortalizas frescas mediante la incorporación de la sostenibilidad en sus modelos de crecimiento", afirmó Rory Byrne, director general de Dole plc. "A medida que cambia nuestro clima, nos centramos en identificar los riesgos relacionados, adaptarnos a los efectos en nuestras operaciones y minimizar nuestros propios impactos. También reconocemos y nos complace el papel especial que podemos desempeñar en la mejora de la vida de las personas y la contribución que Dole puede hacer para promover la buena salud y el bienestar".

El informe también sienta las bases para la promoción de prácticas agrícolas regenerativas en las propias operaciones de Dole, así como en las granjas asociadas que contribuirán a los ambiciosos objetivos climáticos de la empresa.

Los aspectos más destacados del informe de Dole plc son los siguientes:

-- Primera recogida mundial de la huella de carbono, incluida la medición y gestión de las emisiones de alcance 1, 2 y 3, que ha dado lugar a una reducción del 4 % de las emisiones de alcance 1 y 2 (2021 con respecto a 2020).

-- Inversión en energías renovables con dos turbinas eólicas de 2,8 megavatios en Dole Fresh Vegetables, en Soledad, California, e instalación de un nuevo sistema de paneles solares en Belfast, Irlanda, con una capacidad de 120 kWp.

-- Reconocimiento de la Cámara de Comercio Americana-Costarricense (AmCham) a la filial de Dole, Standard Fruit Company de Costa Rica S.A., por su innovador proyecto "De la Mano con Dole". El proyecto tiene un impacto positivo en el desarrollo social de los empleados y sus familias gracias a la metodología del Índice de Pobreza Multidimensional Empresarial (bMPI, por sus siglas en inglés), que mide la pobreza más allá de los ingresos per cápita, para incluir el acceso a la atención sanitaria, la educación, la vivienda, el trabajo, la protección social y otros 16 indicadores clave.

Xavier Roussel, director de Marketing y Sostenibilidad de Dole plc, afirmó: "Aunque los productos frescos tienen una huella medioambiental baja en comparación con otras fuentes de alimentos, aún queda mucho por hacer para reducir aún más nuestro impacto y adaptarnos a los efectos del cambio climático. Estamos abordando estos retos a largo plazo con socios afines a lo largo de la cadena de suministro. Nuestro modelo de negocio integrado verticalmente nos permite investigar en gran medida en nuestras propias operaciones antes de expandirnos a nuestros agricultores asociados, lo que es fundamental para liderar el cambio en el sector".

Y agregó: "Cuidar de nuestros recursos más importantes: nuestra gente, la naturaleza que nos rodea y los alimentos que suministramos al mundo es nuestra forma de contribuir a la sociedad y nos preparará para un éxito continuado".

Para consultar el Informe completo de responsabilidad y sostenibilidad corporativas de Dole plc 2022, haga clic aquí o visite www.doleplc.com.

Acerca de Dole plc

Líder mundial en productos frescos, Dole Plc cultiva, comercializa y distribuye una amplia variedad de frutas y verduras frescas de origen local y de todo el mundo. Dedicados y apasionados por superar las exigencias de nuestros clientes en más de 75 países, nuestro objetivo es hacer del mundo un lugar más sano y sostenible. Para más información, visite www.doleplc.com

Contacto para los medios de comunicación: William Goldfield william.goldfield@dole.com 818-874-4647 Contacto para inversores: James O'Regan, Responsable de relaciones con los inversores, Dole plc investors@doleplc.com +353 1 887 2794

