Comunicado de prensa de Business Wire: Dubai Electricity and Water Authority

La Autoridad de Agua y Electricidad de Dubái (DEWA, Dubai Electricity and Water Authority) ha invitado a investigadores y científicos a enviar sus trabajos de investigación para participar de la primera Conferencia Solar de Medio Oriente y África del Norte 2023, que organizará del 15 al 18 de noviembre del presente año. La DEWA recibirá las solicitudes hasta el 30 de abril 2023 en https://mbrsic.ae/en/mena-sc

Los trabajos de investigación se enfocan en una amplia gama de temas, incluidos ciertos conceptos no convencionales y nuevos para tecnologías futuras; materiales y dispositivos fotovoltaicos de silicio; perovskita y materiales orgánicos y células solares; fiabilidad del módulo y del sistema fotovoltaico en la región de MENA; recursos solares para fotovoltaje y pronóstico del clima; y electrónica de energía e integración en red.

HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD y el CEO de DEWA, destacó que este encuentro será la primera conferencia científica y técnica de su tipo en la región que se especializa en sistemas fotovoltaicos. Al Tayer señaló que la conferencia se hará junto con la Exposición de Agua, Energía, Tecnología y Medioambiente (WETEX, Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition) y el Show Solar de Dubái 2023. La DEWA está organizando la mayor exposición de tecnologías de agua, energía, sostenibilidad e innovación en la región y una de las mayores exposiciones especializadas del mundo. La celebración de los dos eventos en simultáneo es un impulso adicional para reunir a todos los responsables de la toma de decisiones, funcionarios e investigadores a nivel mundial y exponer las últimas tecnologías, prácticas y experimentos innovadores en sostenibilidad y energía renovable y limpia.

Waleed Bin Salman, vicepresidente ejecutivo de Soporte Comercial y Excelencia de la DEWA, explicó que la Conferencia Solar MENA 2023 cubre todas las áreas de los sistemas, dispositivos y materiales fotovoltaicos, desde la ciencia básica hasta las aplicaciones comerciales. La conferencia incluye una serie de paneles de discusión especializados, con la participación de varios expertos y especialistas a nivel mundial. Un comité técnico especializado será el encargado de evaluar los trabajos de investigación que se exhibirán durante la conferencia.

Puede obtener más información sobre la Conferencia Solar MENA y conocer cómo participar en https://mbrsic.ae/en/mena-sc

