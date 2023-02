Comunicado de prensa de Business Wire: Dubai Electricity and Water Authority

Su excelencia Saeed Mohammed Al Tayer, gerente y director general de la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA) anunció que DEWA está trabajando para perfeccionar sus servicios con la tecnología ChatGPT, con el respaldo de Microsoft. Esto convertirá a DEWA en la primera empresa de servicios públicos del mundo y la primera entidad gubernamental de los EAU en utilizar esta nueva tecnología. Esta decisión forma parte de los esfuerzos continuos de DEWA para promover su liderazgo a nivel local e internacional.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230208005595/es/

DEWA is the first utility in the world to enrich its services with ChatGPT technology (Photo: AETOSWire)

El anuncio se realizó mientras Su Excelencia Saeed Al Tayer recibía a Naim Yazbeck, director general de Microsoft EAU. La medida subraya los éxitos pioneros de DEWA en todas las áreas digitales y es una continuación de su uso de la inteligencia artificial (IA), que comenzó en 2017 con el desarrollo de una hoja de ruta en esta materia. DEWA ya ha adoptado una serie de servicios e iniciativas que utilizan IA para enriquecer las experiencias de los clientes, empleados y demás partes interesadas.

DEWA tiene previsto implementar la tecnología de ChatGPT a través de Moro Hub (Data Hub Integrated Solutions, LLC), una filial de Digital DEWA. El objetivo es prestar servicios con esta tecnología y emplearla en la atención de los clientes y empleados. Esto garantizará la prestación de servicios integrados y avanzados que mejoren la productividad y satisfagan las necesidades actuales y futuras.

"Nuestra colaboración con Microsoft es una traducción de la visión y las directrices de Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los EAU y gobernante de Dubái, para aprovechar las tecnologías digitales y la inteligencia artificial para optimizar el rendimiento y mejorar la vida de las personas. Además, sustenta la iniciativa Dubai 10X lanzada por Su Alteza y nuestro esfuerzo por contribuir a darle forma a un nuevo futuro digital para Dubái a través de Digital DEWA, el brazo digital de DEWA, convirtiéndose en la primera empresa de servicios públicos digital del mundo en utilizar sistemas autónomos para energía renovable y almacenamiento. También estamos ampliando el uso de la IA y los servicios digitales", explicó Al Tayer.

"Aplaudimos a DEWA por su espíritu pionero y esperamos seguir explorando las posibilidades de integrar tecnologías de vanguardia en sus productos para mejorar su negocio, servicios y experiencia del cliente", manifestó Naim Yazbeck, director general de Microsoft EAU.

*Fuente:AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230208005595/es/

Contacto

Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái Khuloud Al Ali,+971 563-974-965 Media@dewa.gov.ae

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.